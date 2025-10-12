Ft
Il Lombardia Monument Tadej Pogačar kerékpár Tour de France világbajnok

Majkának üzent a világ egyik leghíresebb sportolója

2025. október 12. 13:43

A világbajnok kerékpározó megköszönte a munkát.

2025. október 12. 13:43
A Canadian Cycling Magazine arról ír, hogy 

Tadej Pogačar világbajnok szlovén profi kerékpárversenyző, a 2020-as, a 2021-es, 2024-es és 2025-ös Tour de France győztese 

dicsérte UAE-s csapattársát az év utolsó Monument versenye előtt, után és közben is.

Szombaton a világbajnok ismét hatalmas győzelmet aratott az Il Lombardia versenyen, de 

nem felejtett el tisztelegni egyik legfontosabb csapattársa, Rafal Majka előtt sem, 

hiszen a 36 éves lengyel profi az olasz Monument után szögre akasztotta a cipőjét.

A rajt előtt Pogačar őszinte volt. „Ez az utolsó nap Rafával” – mondta a Cycling Pro tudósítójának. „Nagy megtiszteltetés volt vele együtt versenyezni. Ő volt a nagy testvérem, a mentorom az elmúlt években. Annyi mindenen mentünk keresztül együtt. 

Ő segített abban, hogy azzá váljak, aki vagyok. 

Nagyon fog hiányozni.”

Nyitókép: Wikipédia

 

Búvár Kund
2025. október 12. 14:37
Rafa Majka egy fantasztikus sportoló ! Egy időben próbálkozott egyéni versenyzéssel, több-kevesebb sikerrel. De utánna azt nyilatkozta, hogy sokkal nagyobb örömet jelent neki, ha másokat segít győzelemhez... Már Chris Froom "vonatának" is a motorja volt és benne volt pár TDF győzelmében. Utánna meg jött Tadej... A versenyzőtársak a rajtnál sorfalat állva búcsúztak tőle! Bravó Rafa!!!! Ui: a csőlátással rendelkezőknek, hogy nyitott szemmel járjátok a világot, mert csodaszép!
PeterWeber
2025. október 12. 14:30
Azt a clickbait k*rva anyátokat!
silenceCZ
2025. október 12. 14:23
micsoda szarok vagytok, Mandiner ... na, mindegy kb.10 év után léptem, ez már nekem kicsit sok
Nemmostszülettem
2025. október 12. 14:01
Hogy száradna le a fitymád, te büdös türhő. Hogy lehet így cikket írni? Szépen példázza a jelenlegi újságírók kvalitásait ez a cikk ill. címadás. Mandi,te meg hogy engedhetsz meg ilyet? Ne süllyedj az ő szintjükre!
