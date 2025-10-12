Majkának üzent a világ egyik leghíresebb sportolója

Évtizedes hagyományt áldoznak fel: eltávolodik izraeli identitásától a világhírű együttes
Kritikussá vált a helyzet, miután célponttá váltak.
A világbajnok kerékpározó megköszönte a munkát.
A Canadian Cycling Magazine arról ír, hogy
Tadej Pogačar világbajnok szlovén profi kerékpárversenyző, a 2020-as, a 2021-es, 2024-es és 2025-ös Tour de France győztese
dicsérte UAE-s csapattársát az év utolsó Monument versenye előtt, után és közben is.
Szombaton a világbajnok ismét hatalmas győzelmet aratott az Il Lombardia versenyen, de
nem felejtett el tisztelegni egyik legfontosabb csapattársa, Rafal Majka előtt sem,
hiszen a 36 éves lengyel profi az olasz Monument után szögre akasztotta a cipőjét.
A rajt előtt Pogačar őszinte volt. „Ez az utolsó nap Rafával” – mondta a Cycling Pro tudósítójának. „Nagy megtiszteltetés volt vele együtt versenyezni. Ő volt a nagy testvérem, a mentorom az elmúlt években. Annyi mindenen mentünk keresztül együtt.
Ő segített abban, hogy azzá váljak, aki vagyok.
Nagyon fog hiányozni.”
Nyitókép: Wikipédia