Qarabag–FTC: „Maga tényleg megőrült?” – Keane-t alaposan felbosszantotta egy azeri újságíró (VIDEÓ)

Qarabag–FTC: „Maga megőrült?”

Ezután egy helyi újságíró felvetette neki:

sokak szerint túl érzelmesen, tiszteletlenül ünnepelte a Fradi góljait, amivel – nem meglepő módon – alaposan felbosszantotta az ír szakembert.

Maga tényleg megőrült? Azt akarja, hogy csak álljak a kispad mellett? Azt mondja, a kispadon ülők nem ünnepelhetik meg a gólokat?

Az ellenfél edzője nem futott végig a pályán Budapesten, amikor gólt szereztek? Senki sem robotokat akar látni, a szurkolók az érzelmekre kíváncsiak, harcosokat szeretnek látni a pályán. Én a meccseken ilyen vagyok, utána megnyugodok és ellazulok. Nem várhatja el a srácoktól sem a kispadon, hogy ne ünnepeljek. Vagy ott van a tizenegyes. Azt nem ünnepeltem. Gólt szereztünk, de mutattam, hogy menjünk, szerezzünk még.”

Végül azt is megkérdezték tőle, miben kell előrébb lépnie a Ferencvárosnak ahhoz, hogy ott lehessen a Bajnokok Ligájában.

„Talán néha egy kis szerencsére is szükség van. És azt is látni kell, hogy más csapatoknak nagyon nagy a költségvetése. Szerintem a klub profi módon működik, a megfelelő személyek és karakterek vannak itt. Ehhez párosulva a megfelelő mentalitással bármit el lehet érni. Nagyon közel voltunk most is. Nem sikerült, levonjuk a tanulságokat és újra nekifutunk.”

