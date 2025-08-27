Qarabag–FTC: „Maga tényleg megőrült?” – Keane-t alaposan felbosszantotta egy azeri újságíró (VIDEÓ)

Qarabag–FTC: Tóth Alex irgalmatlan nagy góljával nyert a Fradi, de a BL-ről lemaradt
Pedig közel volt a hosszabbítás.
A Ferencváros vezetőedzőjét, Robbie Keane-t alaposan felbosszantotta egy azeri újságíró, aki szerint a magyar csapat kispadján tiszteletlenül ünnepelték a gólokat. A Qarabag–FTC után arról is beszélt: nem lehet egy rossz szava sem játékosaira.
A Fradi trénere, Robbie Keane elismerte a sajtótájékoztatón, megérdemelten jutott a Bajnokok Ligája főtáblájára az ellenfél a Qarabag–FTC után, ugyanakkor csapata ezen a mérkőzésen minden mutatóban jobb volt a vendéglátónál.
„Nem szeretek veszíteni. Játékosként is mindig ilyen voltam, edzőként is ilyen lettem. Az érzelmeimet a pályán adom ki, a meccs után csak a fiúkat sajnálom, mert hiába az erőfeszítésük, nem teljesült a vágyunk. Ők mindent kiadtak magukból, edzőként pedig ennél nem is kívánhatok többet. Mindegy, hogy nyerünk vagy veszítünk, amíg bátrak vagyunk és így küzdünk. Ebből a szempontból nem lehetek elkeseredett, de azért a gólokat majd ki kell elemezni. Hihetetlen focit játszottunk, de megajándékoztuk az ellenfelet, amiből tanulnunk kell.”
Ezután egy helyi újságíró felvetette neki:
sokak szerint túl érzelmesen, tiszteletlenül ünnepelte a Fradi góljait, amivel – nem meglepő módon – alaposan felbosszantotta az ír szakembert.
Maga tényleg megőrült? Azt akarja, hogy csak álljak a kispad mellett? Azt mondja, a kispadon ülők nem ünnepelhetik meg a gólokat?
Az ellenfél edzője nem futott végig a pályán Budapesten, amikor gólt szereztek? Senki sem robotokat akar látni, a szurkolók az érzelmekre kíváncsiak, harcosokat szeretnek látni a pályán. Én a meccseken ilyen vagyok, utána megnyugodok és ellazulok. Nem várhatja el a srácoktól sem a kispadon, hogy ne ünnepeljek. Vagy ott van a tizenegyes. Azt nem ünnepeltem. Gólt szereztünk, de mutattam, hogy menjünk, szerezzünk még.”
Végül azt is megkérdezték tőle, miben kell előrébb lépnie a Ferencvárosnak ahhoz, hogy ott lehessen a Bajnokok Ligájában.
„Talán néha egy kis szerencsére is szükség van. És azt is látni kell, hogy más csapatoknak nagyon nagy a költségvetése. Szerintem a klub profi módon működik, a megfelelő személyek és karakterek vannak itt. Ehhez párosulva a megfelelő mentalitással bármit el lehet érni. Nagyon közel voltunk most is. Nem sikerült, levonjuk a tanulságokat és újra nekifutunk.”
