08. 28.
csütörtök
Fradi Qarabag Ferencváros Dibusz Dénes FTC

Qarabag–FTC: Nagyon büszke vagyok a csapatra, nem törtünk meg lelkileg – Dibusz

2025. augusztus 27. 21:24

A Fradi nyert ugyan 3–2-re a Qarabag ellen, de 5–4-es összesítéssel lemaradt a Bajnokok Ligája főtáblájáról és az Európa-ligában folytatja. Dibusz Dénes értékelt az RTL kamerája előtt a Qarabag–FTC után.

2025. augusztus 27. 21:24
A Ferencváros kapus két meccsen öt gólt kapott a Qarabag–FTC párharc során, de úgy érzi, leginkább a semmiből.

„Megint a semmiből tudtunk gólokat kapni, mind a kettőt könnyen ajándékoztuk az ellenfélnek. Tudtuk, hogy nem fér bele, a lehető legegyszerűbben kell az ilyen szituációkat megoldani, ha kell, fel kell rúgni a labdát a huszadik sorba. Sajnos nem így történt, gólokat kaptunk, de igyekeztünk a második félidőre új lendülettel kijönni, jól sültek el a változások, támadóbb lett a csapat, uraltuk a játékot. Aztán az egyenlítés után kaptunk még egy löketet, Tóth Alex gyönyörű szabadrúgásgólja pedig teljesen nyílttá tette a párharcot ismét. 

Nem jött össze a hosszabbítás, de nagyon büszke vagyok a csapatra, mert ahogy ez alakult, meg is törhettünk volna lelkileg, de ezt egy pillanatra sem éreztem.

Folyamatosan nyomás alatt tudtuk őket tartani, de sajnos nem jött össze az újabb találat. Most fáj igazán, hogy a hazai meccsen három gólt kaptunk a semmiből, és aztán nem jött össze a második találatunk, pedig akkor most még mindig játszanánk a hosszabbításban” – utalt arra a kapus, hogy 3–1-re kaptak ki a Groumapa Arénában, így egyetlen találatra voltak a hosszabbítás kiharcolásától.

A Fradi így ősszel az Európa-liga főtábláján szerepelhet.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

survivor
2025. augusztus 27. 22:13
wadcutter Az nem magyar csapat, ahol 3 magyar van ! 2 -3 legióc a palyán elmegy, de nem 8 a 11ből..
survivor
2025. augusztus 27. 22:10
Tudom hogy a Fradinál nagyobbak is kiestek CZ, Celtic, neg az az osztrák... De akkor is ,ez b+ szar ! Picsaba! Legyen az mint a Paksnál ! Csak magyarok focizzanak. Ez a neger,arab,balkáni vegyes egy lószar !! MIT SZERESDÜNK RAJTA, MEG HA PENZT HOZ IS !
wadcutter
2025. augusztus 27. 21:40
Ha nem tud rendet tenni a hátvédek között, mennie kell Keane-nek. Ott észben dől el minden.
