Qarabag–FTC: Nagyon büszke vagyok a csapatra, nem törtünk meg lelkileg – Dibusz

„Megint a semmiből tudtunk gólokat kapni, mind a kettőt könnyen ajándékoztuk az ellenfélnek. Tudtuk, hogy nem fér bele, a lehető legegyszerűbben kell az ilyen szituációkat megoldani, ha kell, fel kell rúgni a labdát a huszadik sorba. Sajnos nem így történt, gólokat kaptunk, de igyekeztünk a második félidőre új lendülettel kijönni, jól sültek el a változások, támadóbb lett a csapat, uraltuk a játékot. Aztán az egyenlítés után kaptunk még egy löketet, Tóth Alex gyönyörű szabadrúgásgólja pedig teljesen nyílttá tette a párharcot ismét.

Nem jött össze a hosszabbítás, de nagyon büszke vagyok a csapatra, mert ahogy ez alakult, meg is törhettünk volna lelkileg, de ezt egy pillanatra sem éreztem.

Folyamatosan nyomás alatt tudtuk őket tartani, de sajnos nem jött össze az újabb találat. Most fáj igazán, hogy a hazai meccsen három gólt kaptunk a semmiből, és aztán nem jött össze a második találatunk, pedig akkor most még mindig játszanánk a hosszabbításban” – utalt arra a kapus, hogy 3–1-re kaptak ki a Groumapa Arénában, így egyetlen találatra voltak a hosszabbítás kiharcolásától.

A Fradi így ősszel az Európa-liga főtábláján szerepelhet.

