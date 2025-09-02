Szoboszlaiék bankot robbantottak az átigazolási időszak utolsó napján: 125 millió fontért vett csatárt a Liverpool!

Szoboszlai nehéz kérdést kapott – nem az Arsenal elleni szabadrúgásgólja a kedvence
A Liverpool és a magyar válogatott sztárja díjat is kapott a HLSZ rendezvényén.
A svéd válogatott csatár, Alexander Isak a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató, angol bajnok Liverpool FC labdarúgócsapatához szerződött a Newcastle Unitedtől.
Új klubja honlapjának hétfői beszámolója felidézi, hogy a 25 éves, 52-szeres válogatott középcsatár a Real Sociedadtól 2022 augusztusában érkezett a Newcastle-hez. Az elmúlt három évben 109 mérkőzésen 62 gólt szerzett, 11 gólpasszt adott, és csapatával az előző szezonban megnyerte a Ligakupát, ami hetven év után az első trófeája volt az észak-kelet angliai gárdának.
Isak a nyári felkészülési időszakban és az új idényben már nem szerepelt a Newcastle-ben.
A Liverpool FC brit rekordot jelentő 125 millió fontot (144 millió euró) fizetett a játékjogáért.
Az eddigi csúcsot Florian Wirtz tartotta, akiért idén nyáron 125 millió eurót fizetett a Liverpool a Bayer Leverkusennek.
A Premier League címvédője az elmúlt hetekben nagyjából 500 millió eurót költött igazolásokra, hiszen Isak és Wirtz mellett megszerezte
A 23-szoros angol válogatott Marc Guéhi azonban a várakozásokkal ellentétben mégsem lett a Liverpool játékosa. A 25 esztendős középhátvéd ügyében a Mersey-parti klub és a Crystal Palace mindenben megegyezett egymással, de mivel a helyére kiszemelt Igor Julio végül a West Ham Unitedet választotta a Palace helyett, a Sasok nem engedték el őt a Poolhoz.
Ugyancsak a Vörösökkel kapcsolatos hír az átigazolási időszak utolsó napjáról, hogy Harvey Elliott egy évre kölcsönbe az Aston Villához került.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP