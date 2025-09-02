Ft
Newcastle United FC Harvey Elliott Marc Guéhi Liverpool Alexander Isak Crystal Palace Szoboszlai Dominik

Szoboszlaiék bankot robbantottak az átigazolási időszak utolsó napján: 125 millió fontért vett csatárt a Liverpool!

2025. szeptember 02. 08:06

A svéd válogatott csatár, Alexander Isak a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató, angol bajnok Liverpool FC labdarúgócsapatához szerződött a Newcastle Unitedtől.

2025. szeptember 02. 08:06
null

Új klubja honlapjának hétfői beszámolója felidézi, hogy a 25 éves, 52-szeres válogatott középcsatár a Real Sociedadtól 2022 augusztusában érkezett a Newcastle-hez. Az elmúlt három évben 109 mérkőzésen 62 gólt szerzett, 11 gólpasszt adott, és csapatával az előző szezonban megnyerte a Ligakupát, ami hetven év után az első trófeája volt az észak-kelet angliai gárdának.

Isak a nyári felkészülési időszakban és az új idényben már nem szerepelt a Newcastle-ben.

A Liverpool FC brit rekordot jelentő 125 millió fontot (144 millió euró) fizetett a játékjogáért.

Az eddigi csúcsot Florian Wirtz tartotta, akiért idén nyáron 125 millió eurót fizetett a Liverpool a Bayer Leverkusennek.

 

A Premier League címvédője az elmúlt hetekben nagyjából 500 millió eurót költött igazolásokra, hiszen Isak és Wirtz mellett megszerezte 

  • Hugo Ekitike (95 millió euró), 
  • Kerkez Milos (47 millió euró), 
  • Jeremie Frimpong (40 millió euró) 
  • és Giovanni Leoni (31 millió euró) játékjogát is.

A 23-szoros angol válogatott Marc Guéhi azonban a várakozásokkal ellentétben mégsem lett a Liverpool játékosa. A 25 esztendős középhátvéd ügyében a Mersey-parti klub és a Crystal Palace mindenben megegyezett egymással, de mivel a helyére kiszemelt Igor Julio végül a West Ham Unitedet választotta a Palace helyett, a Sasok nem engedték el őt a Poolhoz.

Ugyancsak a Vörösökkel kapcsolatos hír az átigazolási időszak utolsó napjáról, hogy Harvey Elliott egy évre kölcsönbe az Aston Villához került.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Derek Zoolander
2025. szeptember 02. 09:15
Szerintem az a tervük hogy mindent megnyernek idén. :) Aztán akkor megtérül az a brutális összeg amit átigazolásokra költöttek. Végül is a múlt szezonban a fáradság (meg a pihentetés) miatt bukták a liga-kupa döntőt, kiestek a FA kupából, meg talán a BL is azon ment el. Így meg még a "C" csapatuk is nagyon erős.
krisztoforo48-2
2025. szeptember 02. 08:44 Szerkesztve
Nem kellett volna elengedni Diazt!Jelenleg nincs csatársor.
nemturista
2025. szeptember 02. 08:44
Szerintem nem ér ennyit a fickó,de ott biztos jobban tudják a dolgukat...
pandalala
2025. szeptember 02. 08:25
"a svédszőke' válogatott csatár' ;-)
