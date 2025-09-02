Szoboszlaiék bankot robbantottak az átigazolási időszak utolsó napján: 125 millió fontért vett csatárt a Liverpool!

Új klubja honlapjának hétfői beszámolója felidézi, hogy a 25 éves, 52-szeres válogatott középcsatár a Real Sociedadtól 2022 augusztusában érkezett a Newcastle-hez. Az elmúlt három évben 109 mérkőzésen 62 gólt szerzett, 11 gólpasszt adott, és csapatával az előző szezonban megnyerte a Ligakupát, ami hetven év után az első trófeája volt az észak-kelet angliai gárdának.

Isak a nyári felkészülési időszakban és az új idényben már nem szerepelt a Newcastle-ben.

A Liverpool FC brit rekordot jelentő 125 millió fontot (144 millió euró) fizetett a játékjogáért.

Az eddigi csúcsot Florian Wirtz tartotta, akiért idén nyáron 125 millió eurót fizetett a Liverpool a Bayer Leverkusennek.

A Premier League címvédője az elmúlt hetekben nagyjából 500 millió eurót költött igazolásokra, hiszen Isak és Wirtz mellett megszerezte

Hugo Ekitike (95 millió euró),

Kerkez Milos (47 millió euró),

Jeremie Frimpong (40 millió euró)

és Giovanni Leoni (31 millió euró) játékjogát is.

A 23-szoros angol válogatott Marc Guéhi azonban a várakozásokkal ellentétben mégsem lett a Liverpool játékosa. A 25 esztendős középhátvéd ügyében a Mersey-parti klub és a Crystal Palace mindenben megegyezett egymással, de mivel a helyére kiszemelt Igor Julio végül a West Ham Unitedet választotta a Palace helyett, a Sasok nem engedték el őt a Poolhoz.

Ugyancsak a Vörösökkel kapcsolatos hír az átigazolási időszak utolsó napjáról, hogy Harvey Elliott egy évre kölcsönbe az Aston Villához került.

