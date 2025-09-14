Szoboszlai a Liverpool bajnokija előtt még üzent egyet Mbappénak

Angol lapinformációk szerint például válogatottbeli csapattársa, Kylian Mbappé, aki szeretné, ha jóbarátjával egy klubban játszhatna jövő nyártól – ráadásul a Real Madridnak sem lenne éppen rossz fogás ingyen megszerezni a Transfermarkt szerint 60 millió eurót érő védőt.

Persze Liverpoolban ennek nagyon nem örülnének, aminek egyik bizonyítéka a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlainak a tette. Az anfieldwatch.co.uk szemlézett egy videót a Liverpool hivatalos YouTube-csatornájáról (amit egyébként csak előfizetők tudnak megnézni), amiben a játékosok éppen egy edzés előtt gyülekeznek, beszélgetnek az öltözőben.