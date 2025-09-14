Szoboszlai a Liverpool bajnokija előtt még üzent egyet Mbappénak

Csapattársai Szoboszlai Dominikról zengenek ódákat – ő a legnagyobb rivális előtt emelt kalapot (VIDEÓ)
Nem csodálkozhatunk Florian Wirtzék véleményén, a magyar válogatott csapatkapitányáén már annál inkább.
A Liverpool magyar középpályása jelképes üzenetet küldött Madridba. Szoboszlai Dominik szerint Ibrahima Konate jól érzi magát a vörösöknél.
Bár az átigazolási ablak most néhány hónapra lezárult, a pletykák és találgatások továbbra sem szünetelnek, főleg a lejáró szerződésű sztárok esetében. Ebben a kategóriába tartozik Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Ibrahima Konate, akinek jövő nyáron lejár a szerződése, és a hírek szerint távozni is szeretne – ráadásul csábítják is.
Angol lapinformációk szerint például válogatottbeli csapattársa, Kylian Mbappé, aki szeretné, ha jóbarátjával egy klubban játszhatna jövő nyártól – ráadásul a Real Madridnak sem lenne éppen rossz fogás ingyen megszerezni a Transfermarkt szerint 60 millió eurót érő védőt.
Persze Liverpoolban ennek nagyon nem örülnének, aminek egyik bizonyítéka a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlainak a tette. Az anfieldwatch.co.uk szemlézett egy videót a Liverpool hivatalos YouTube-csatornájáról (amit egyébként csak előfizetők tudnak megnézni), amiben a játékosok éppen egy edzés előtt gyülekeznek, beszélgetnek az öltözőben.
Amint Konate is megérkezik, Szoboszlai előveszi csapattársa francia válogatott mezét – és felveszi magára.
A cikk szerzője szerint honfitársunk ezzel egyértelműen azt akarta jelezni, hogy Konate jól érzi magát Liverpoolban, nem akar menni sehova – és mindez felfogható egy üzenetként is Mbappé felé, aki a francia elmondása szerint kétóránként hívogatja őt, hogy folytassa vele Madridban.
A Vörösök tavaly november óta próbálják meghosszabbítani Konate szerződését, de a tárgyalások egyelőre nem vezettek eredményre, így továbbra is maradnak a pletykák és a találgatások.
A Liverpool egyébként vasárnap délután 3 órától a Burnley vendége lesz a Premier League-ben – vélhetően Szoboszlai mellett Kerkez Milossal a soraiban.
Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP