Ft
Ft
26°C
16°C
Ft
Ft
26°C
16°C
09. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Burnley–Liverpool: Szoboszlai legnagyobb kritikusa most Kerkezbe is beleszállt

2025. szeptember 14. 18:01

Jamie Carragher szerint Kerkez Milos nevetséges ostobaságot csinált, ezért Arne Slot joggal cserélte le az első félidőben. A Burnley–Liverpool után megint egy magyar játékos miatt hangos az angol sajtó, de most nem annyira pozitívan.

2025. szeptember 14. 18:01
null

Ez nem Kerkez Milos napja volt: a Burnley–Liverpool angol bajnoki 22. percében megpróbált kiharcolni egy büntetőt – látványos műesésért sárga lapot kapott a játékvezetőtől. Nem sokkal később a második figyelmeztetés is fenyegette már a magyar válogatott játékost, de végül megúszta lap nélkül Anthony lerántását.

Burnley–Liverpool
Burnley–Liverpool: Kerkez a meccs előtt. Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

Ezt is ajánljuk a témában

Arne Slot vezetőedző viszont minden bizonnyal úgy döntött: nem kockáztat és már a 38. percben lecserélte Kerkezt. Utána hosszasan beszélgetett játékosával az oldalvonalnál, majd megveregette a vállát. 

A liverpoolecho.co.uk szerint nem kell feltétlenül büntetésnek felfogni Slot döntését, egyszerűen csak arról van szó, hogy nem szerette volna elveszíteni legjobb ballbekkjét a jövő szombati, Everton elleni rangadó előtt. 

Márciusban Ibrahima Konate is így járt, korán sárgát kapott a Wolverhampton ellen, így Slot lecserélte őt, majd a mérkőzés után megvédte játékosát, mondván, túl szigorú volt a játékvezető ítélete (Kerkez esetében ezt nehéz lenne elmondani).

Ezt is ajánljuk a témában

Burnley–Liverpool: Jamie Carragher kritikája

A Sky Sport kommentátora, a Liverpool legendája, Jamie Carragher (aki korábban előszeretettel kritizálta Szoboszlai Dominiket is) természetesen megszólalt a magyar védő esete kapcsán, és nemes egyszerűséggel 

ostobaságnak nevezte tettét,

valamint méltatta Michael Oliver játékvezető gyors döntését, aki a VAR segítsége nélkül mutatta fel a sárga lapot.

Slot döntése mellett is kiállt, szerinte azt tette a tréner, amit kell ilyen helyzetben.

Nevetséges volt, ahogy megpróbálta Kerkez kiharcolni azt a büntetőt. Sárga lapot kapott érte, aztán szabálytalankodott a félpályánál – Slot erről biztosan elbeszélget vele.”

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
GrumpyGerald
2025. szeptember 14. 18:53
Hú, azé ezek a bazári retikülök nagyon kemények. Mármint 3millióért... Gondolom a menő futballisták ma már egy sima 1millás táskával égnének mint a reichstag. Hátmég egy sima sporttáskával. Na ez nem Kerkez-kritika, csak csípkelődés.
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. szeptember 14. 18:33
Na, most akkor mi a véleménye Salah idei "teljesítményéről"? Meg a Wirtz gyerek hasznáról.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!