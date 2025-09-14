Burnley–Liverpool: Szoboszlai legnagyobb kritikusa most Kerkezbe is beleszállt

Burnley–Liverpool: Kerkezt lecserélték, Szoboszlai posztot váltott – Szalah győztes gólja csak a hosszabbításban jött
Műesésért kapott sárgát a magyar balbekk.
Jamie Carragher szerint Kerkez Milos nevetséges ostobaságot csinált, ezért Arne Slot joggal cserélte le az első félidőben. A Burnley–Liverpool után megint egy magyar játékos miatt hangos az angol sajtó, de most nem annyira pozitívan.
Ez nem Kerkez Milos napja volt: a Burnley–Liverpool angol bajnoki 22. percében megpróbált kiharcolni egy büntetőt – látványos műesésért sárga lapot kapott a játékvezetőtől. Nem sokkal később a második figyelmeztetés is fenyegette már a magyar válogatott játékost, de végül megúszta lap nélkül Anthony lerántását.
Arne Slot vezetőedző viszont minden bizonnyal úgy döntött: nem kockáztat és már a 38. percben lecserélte Kerkezt. Utána hosszasan beszélgetett játékosával az oldalvonalnál, majd megveregette a vállát.
A liverpoolecho.co.uk szerint nem kell feltétlenül büntetésnek felfogni Slot döntését, egyszerűen csak arról van szó, hogy nem szerette volna elveszíteni legjobb ballbekkjét a jövő szombati, Everton elleni rangadó előtt.
Márciusban Ibrahima Konate is így járt, korán sárgát kapott a Wolverhampton ellen, így Slot lecserélte őt, majd a mérkőzés után megvédte játékosát, mondván, túl szigorú volt a játékvezető ítélete (Kerkez esetében ezt nehéz lenne elmondani).
A Sky Sport kommentátora, a Liverpool legendája, Jamie Carragher (aki korábban előszeretettel kritizálta Szoboszlai Dominiket is) természetesen megszólalt a magyar védő esete kapcsán, és nemes egyszerűséggel
ostobaságnak nevezte tettét,
valamint méltatta Michael Oliver játékvezető gyors döntését, aki a VAR segítsége nélkül mutatta fel a sárga lapot.
Slot döntése mellett is kiállt, szerinte azt tette a tréner, amit kell ilyen helyzetben.
Nevetséges volt, ahogy megpróbálta Kerkez kiharcolni azt a büntetőt. Sárga lapot kapott érte, aztán szabálytalankodott a félpályánál – Slot erről biztosan elbeszélget vele.”
