Burnley–Liverpool: Szoboszlai legnagyobb kritikusa most Kerkezbe is beleszállt

Arne Slot vezetőedző viszont minden bizonnyal úgy döntött: nem kockáztat és már a 38. percben lecserélte Kerkezt. Utána hosszasan beszélgetett játékosával az oldalvonalnál, majd megveregette a vállát.

A liverpoolecho.co.uk szerint nem kell feltétlenül büntetésnek felfogni Slot döntését, egyszerűen csak arról van szó, hogy nem szerette volna elveszíteni legjobb ballbekkjét a jövő szombati, Everton elleni rangadó előtt.