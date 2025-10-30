Magyar Péter belesétált a legnagyobb csapdába, ami a politikában csak létezik – és Orbán Balázs feljelentése nem fogja kihúzni belőle

Íme a magyar politika halálkoktélja: ha ujjat húzol a nyugdíjasokkal, meg ha beáll mögéd a fékezhetetlen agyvelejű balliberális értelmiség, lassú és fájdalmas halált halsz. Magyar Péter nagyot kortyolt ebből a koktélból az elmúlt hetekben.

Arról persze az ellenzék vezére nem tehet, hogy csak úgy sereglenek köré az örök SZDSZ emblematikus alakjai a Kéri-Petschnig házaspártól a mostani galibáért felelős Simonovits Andrásig.

(Arról mondjuk már igen, hogy ahelyett, hogy a magyar politika halálmadarait drótseprűvel hessegetné el pártja környékéről, munkát és feladatot ad nekik a Tisza Szigetekben és a párt gondosan titkolt programja körül.)

Az viszont egyértelműen Magyar Péter értelmezhetetlenül ostoba döntése, hogy nem verette egy kommunikációs tréningen az összes mikrofonengedéllyel bíró tiszás fejébe, hogy nincs olyan szó, hogy „nyugdíj”. A nyugdíjasok egységes, ebben az ügyben teljes érdekazonosságban lévő, hatalmas és politikailag aktív szavazói csoport, így a „nyugdíj” szót em lehet más kontextusban kiejteni, mint pozitívban. A demokratikus világ minden országában halál fia, aki nyugdíjreformról beszél – nemhiába halogatják ezt a végtelenségig Németországban és Franciaországban, ahol sajnos már szükség volna rá. De Magyarországon még szükség sincs rá. A magyar nyugdíjrendszer úgy, ahogy van, az egész EU egyik legfenntarthatóbb nyugdíjrendszere: