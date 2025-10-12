Ft
10. 12.
vasárnap
Magyarország Franciaország nyugdíj Kohán Mátyás

Nyugaton nyugdíjharc, Magyarországon nyugdíjbéke van – TEMPÓ Kohán Mátyással (VIDEÓ!)

2025. október 12. 16:13

A nyugati országokban és Romániában komoly gond van a nyugdíjszektorban, hazánk viszont jól teljesít e téren. Ennek részleteit összegezte Kohán Mátyás az új Tempóban.

2025. október 12. 16:13
null

Franciaországban az elmúlt évek alatt az ötödik kormányfőnek törik bele a bicskája a nyugdíjkérdésbe, Németország szenved a nyugdíjügytől és Romániában is komoly probléma van a szektorban. Hazánkban mégis stabil a nyugdíjrendszer és értékállóak a nyugdíjak – de hogyan lehetséges mindez?

Az egyes európai országok vonatkozó szakpolitikai háttereit és a nyugdíjkérdés politikai kezelését járta körül a legújabb Tempóban Kohán Mátyás.

Nézze vissza a videót a Mandiner YouTube-csatornáján!

fortissima
2025. október 12. 16:59
Az átlag öregségi nyugdíj 2025 januárjában 242 327 forint volt, az ellátottak több mint fele, összesen 1 millió 263 ezer ember azonban 220 ezer forintnál kisebb – vagyis az átlagnál jóval kevesebbet – összeget kapott havonta. 100 ezer forintnál kevesebbet 182 ezer fő kap, 120 ezer forintnál kevesebbet 282 ezren, 140 ezer forint alatt 442 ezren, 160 ezer forint alatt 640 ezren, 180 ezer forint alatt 864 ezren, 200 ezer forint alatt 1 millió 71 ezer fő kap.
Válasz erre
0
0
Héja
2025. október 12. 16:45
A nyugdíjasok túlnyomó többsége elégedett. Kivéve, akik anno nem fizették be a járulékot -meg az örök elégedetlenek.
Válasz erre
2
0
langyostiszasok
2025. október 12. 16:21
Tiszások menjetek a nyugatra jól élni, ott majd kurva jó lesz nektek ! Ott még ingyen élni is tudtok, mint itt a "szocializmusban" !
Válasz erre
1
0
