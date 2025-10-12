Nyugaton nyugdíjharc, Magyarországon nyugdíjbéke van – TEMPÓ Kohán Mátyással (VIDEÓ!)

Itt a válasz Surányi javaslatára a 13. nyugdíj eltörléséről: „Könnyű neki, annyi pénzzel”
Németh Balázs szerint a Tisza azonnal vinné a bónuszt.
A nyugati országokban és Romániában komoly gond van a nyugdíjszektorban, hazánk viszont jól teljesít e téren. Ennek részleteit összegezte Kohán Mátyás az új Tempóban.
Franciaországban az elmúlt évek alatt az ötödik kormányfőnek törik bele a bicskája a nyugdíjkérdésbe, Németország szenved a nyugdíjügytől és Romániában is komoly probléma van a szektorban. Hazánkban mégis stabil a nyugdíjrendszer és értékállóak a nyugdíjak – de hogyan lehetséges mindez?
Az egyes európai országok vonatkozó szakpolitikai háttereit és a nyugdíjkérdés politikai kezelését járta körül a legújabb Tempóban Kohán Mátyás.
