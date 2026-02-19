Füstbe ment terv: Trump meghívta Putyin legnagyobb szövetségesét a Béketanács washingtoni ülésére, csak éppen amerikai vízumot nem kapott
Nagyon kiakadtak Minszkben.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az al-Arabíja TV-nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Oroszország nem keresi a fegyveres konfliktust: „Nem keresünk konfliktust; nem akarunk háborúkat”. Ugyanakkor világossá tette, hogy ha Európa a konfrontáció útját választja, annak súlyos következményei lehetnek, és Moszkva más eszközökhöz nyúlhat: „Ha Európa háborút készít elő ellenünk, annak következménye lesz”.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Oroszország abban bízik, hogy az európai politikában végül azok az erők kerülnek fölénybe, amelyek saját nemzeti érdekeiket, polgáraik biztonságát és jólétét tartják szem előtt.
Lavrov élesen bírálta az európai politikai vezetést, név szerint említve Kaja Kallast és Mark Ruttét, és ironikusan megjegyezte: „akár fel is lehetne cserélni őket egymással, mert semmi sem változna”. Szerinte ez a vezetői kör nem a nemzeti érdekeket vagy az európai polgárok jólétét tartja szem előtt, hanem a konfrontáció irányába sodorja a kontinenst. Mindazonáltal reményét fejezte ki, hogy az elit „letér az útról”, és olyan erők kerülnek előtérbe, amelyek készek a párbeszédre és a tárgyalásra”, mert ezekkel „biztosan lesz miről tárgyalnia” Moszkvának.
A külügyminiszter kitért az ukrajnai rendezés újabb nyugati és kijevi javaslataira is, amelyeket szerinte
„teljesen eltorzították az eredeti amerikai békekezdeményezést”.
Lavrov hangsúlyozta, hogy minden későbbi verzió Volodimir Zelenszkij és a brit, német, francia, valamint balti pártfogóik kísérlete volt arra, hogy erőszakot tegyenek az amerikai kezdeményezésen. Emellett figyelmeztetett: ha a nyugati országok valóban háborút akarnak, „az egy teljesen más háború lesz, és teljesen más eszközökkel”, utalva arra, hogy Moszkva nem hagyja válasz nélkül az esetleges további eszkalációt.
Lavrov világossá tette, hogy a Kreml szerint a felelősség Európát terheli, ha a helyzet tovább éleződik, és megerősítette, hogy Oroszország készen áll arra, hogy a nemzetközi politikai erőpróbák során saját érdekeit minden eszközzel védje.
