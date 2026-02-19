Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az al-Arabíja TV-nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Oroszország nem keresi a fegyveres konfliktust: „Nem keresünk konfliktust; nem akarunk háborúkat”. Ugyanakkor világossá tette, hogy ha Európa a konfrontáció útját választja, annak súlyos következményei lehetnek, és Moszkva más eszközökhöz nyúlhat: „Ha Európa háborút készít elő ellenünk, annak következménye lesz”.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Oroszország abban bízik, hogy az európai politikában végül azok az erők kerülnek fölénybe, amelyek saját nemzeti érdekeiket, polgáraik biztonságát és jólétét tartják szem előtt.