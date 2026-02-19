Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború kaja kallas szergej lavrov Mark Rutte oroszország

Oroszországban nyíltan kimondták: Lavrov megnevezte a két európai vezetőt, akik háborúba sodornák a kontinenst

2026. február 19. 21:55

Főhetnek a fejek...

2026. február 19. 21:55
null

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az al-Arabíja TV-nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Oroszország nem keresi a fegyveres konfliktust: „Nem keresünk konfliktust; nem akarunk háborúkat”. Ugyanakkor világossá tette, hogy ha Európa a konfrontáció útját választja, annak súlyos következményei lehetnek, és Moszkva más eszközökhöz nyúlhat: „Ha Európa háborút készít elő ellenünk, annak következménye lesz”.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Oroszország abban bízik, hogy az európai politikában végül azok az erők kerülnek fölénybe, amelyek saját nemzeti érdekeiket, polgáraik biztonságát és jólétét tartják szem előtt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

Lavrov élesen bírálta az európai politikai vezetést, név szerint említve Kaja Kallast és Mark Ruttét, és ironikusan megjegyezte: „akár fel is lehetne cserélni őket egymással, mert semmi sem változna”. Szerinte ez a vezetői kör nem a nemzeti érdekeket vagy az európai polgárok jólétét tartja szem előtt, hanem a konfrontáció irányába sodorja a kontinenst. Mindazonáltal reményét fejezte ki, hogy az elit „letér az útról”, és olyan erők kerülnek előtérbe, amelyek készek a párbeszédre és a tárgyalásra”, mert ezekkel „biztosan lesz miről tárgyalnia” Moszkvának.

A külügyminiszter kitért az ukrajnai rendezés újabb nyugati és kijevi javaslataira is, amelyeket szerinte 

„teljesen eltorzították az eredeti amerikai békekezdeményezést”.

Lavrov hangsúlyozta, hogy minden későbbi verzió Volodimir Zelenszkij és a brit, német, francia, valamint balti pártfogóik kísérlete volt arra, hogy erőszakot tegyenek az amerikai kezdeményezésen. Emellett figyelmeztetett: ha a nyugati országok valóban háborút akarnak, „az egy teljesen más háború lesz, és teljesen más eszközökkel”, utalva arra, hogy Moszkva nem hagyja válasz nélkül az esetleges további eszkalációt.

Lavrov világossá tette, hogy a Kreml szerint a felelősség Európát terheli, ha a helyzet tovább éleződik, és megerősítette, hogy Oroszország készen áll arra, hogy a nemzetközi politikai erőpróbák során saját érdekeit minden eszközzel védje.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Ramil Szitdikov

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. február 19. 21:57
A "teljesen más háború lesz........ez egy nyílt fenyegetés. A ruszkik bevetik majd az atomot és teljes joggal.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!