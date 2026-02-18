Megalakult az Ulti DPK – Orbán Viktor többek között Korda Györggyel is összemérte ultitudását

„Megalakítottuk az Ulti DPK-t. Vaskos mínuszban zártam, de így jár az, aki cápák közt úszik” – írta Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójához, amelyben Nógrádi György és Pintér Sándor mellett maga Korda György is feltűnik, aki nem mindennapi bölcsességet osztott meg az asztaltársasággal.

Ha kiváncsi arra, hogy pontosan mit jelent az ulti kiáltványa, amelyet az asztalnál ülők egyhangúlag elfogadtak, tekintsék meg az alábbi videót: