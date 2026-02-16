Szavazást indítottak Szoboszlai Dominikről: ilyen elsöprő reakcióra kevesen számítottak

Sokszor leírtuk már, megtesszük most is: Szoboszlai Dominik ebben az idényben minden kétséget kizáróan a Liverpool egyik – ha nem a – legjobbja. A magyar válogatott labdarúgó múlt szombaton a Brighton ellen 3–0-ra megnyert FA-kupa-mérkőzésen is gólt szerzett, melyet követően a 26 millió követővel rendelkező GiveMeSport a Facebook-oldalán feltette a kérdést a szurkolóknak, hogy Szoboszlait nevezhetjük-e világklasszis játékosnak.

A bejegyzésre már több mint 13 ezer reakció érkezett, 11 ezren csak simán lájkolták a posztot, 1500-an imádták – mindkettő felér egy „igen” válasszal –, és csupán alig 50-en tettek nevetős emojit, ők valószínűleg azért, mert úgy gondolják, hogy a középpályán és jobbhátvédként is kiválóan teljesítő magyar futballista nem tartozik a legjobbak közé.