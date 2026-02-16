Ft
világklasszis Liverpool Anglia Szoboszlai Dominik

Szavazást indítottak Szoboszlai Dominikről: ilyen elsöprő reakcióra kevesen számítottak

2026. február 16. 22:27

Világklasszis vagy nem? Ön is kifejtheti a véleményét Szoboszlai Dominik státuszáról.

2026. február 16. 22:27
null

Sokszor leírtuk már, megtesszük most is: Szoboszlai Dominik ebben az idényben minden kétséget kizáróan a Liverpool egyik – ha nem a – legjobbja. A magyar válogatott labdarúgó múlt szombaton a Brighton ellen 3–0-ra megnyert FA-kupa-mérkőzésen is gólt szerzett, melyet követően a 26 millió követővel rendelkező GiveMeSport a Facebook-oldalán feltette a kérdést a szurkolóknak, hogy Szoboszlait nevezhetjük-e világklasszis játékosnak.

A bejegyzésre már több mint 13 ezer reakció érkezett, 11 ezren csak simán lájkolták a posztot, 1500-an imádták – mindkettő felér egy „igen” válasszal –, és csupán alig 50-en tettek nevetős emojit, ők valószínűleg azért, mert úgy gondolják, hogy a középpályán és jobbhátvédként is kiválóan teljesítő magyar futballista nem tartozik a legjobbak közé.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A helyzet a kommentszekcióban is hasonló: a hozzászólók túlnyomó többsége úgy véli, Szoboszlai az elmúlt hónapokban kiérdemelte, hogy a topkategóriás játékosok között emlegessék.

  • „Szoboszlai jelenleg a legjobb középpályás a Premier League-ben. Világklasszis” – írta az egyik drukker. 
  • „Az új Steven Gerrard” – kommentelte egy másik. 
  • „A Liverpoolban ő az egyetlen, aki világklasszis” – vélekedett egy harmadik. 
  • „A valódi kérdés, hogy a világon a legjobb középpályás-e” – adott hangot véleménynek egy negyedik. 
  • „Igen. Szórakozásból rugdossa a gólokat a tizenhatoson kívülről” – írta egy ötödik.
Ön szerint világklasszis Szoboszlai Dominik


Szoboszlai a mostani évadban az eddigi 35 mérkőzésén tíz gólt szerzett és hét gólpasszt adott a Liverpoolban. Kanadai pontjait vasárnap (február 22.) a Nottingham Forest elleni idegenbeli bajnoki mérkőzésen gyarapíthatja tovább.

Szoboszlai gólja a Brighton ellen

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

