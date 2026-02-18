Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
főispán sára botond tordai bence kampány képviselő buda ingatlan ügyfél

Nem ért véget a Tordai-saga – a főispán leplezte le a képviselőt (VIDEÓ)

2026. február 18. 20:34

Sára Botond szerint a független parlamenti képviselő politikai hangulatot kelt és nagyban készül a választásra.

2026. február 18. 20:34
null

Tordai Bence, Buda független országgyűlési képviselője arról beszélt közösségi oldalán, hogy megint le akarják bontani a házát. 

A videóban elhangzott, hogy kapott egy levelet Sára Botond főispántól, akinek – az ellenzéki politikus állítása szerint – a határozatát a bíróság megsemmisítette. De most arról kapott tájékoztatást, hogy a főispán megindította az építésrendészeti eljárást, és egy helyszíni szemlét is kitűzött február 17-re. Mint kiderült, Tordai akkor nem tartózkodott az adott címen, a videót pedig egy nappal később, február 18-án tette közé Facebook-oldalán.

Mindezek után sértegetni kezdte Sárát, többek között „gonosznak és aljasnak” nevezte, valamint kétségbe vonta az alkalmasságát is. A független parlamenti képviselő – aki tavasszal újrázni szeretne a választáson – végül arra kérte követőit, hogy február 21-én, szombaton támogassák egy aláírással a kampány kezdetén, de ha megtehetik anyagi juttatásokat is elfogad.

A főispán leleplezte Tordai csúsztatását

Természetesen ezt nem hagyhatta szó nélkül Sára Botond sem. A főispán egy válaszvideóban kijelentette, hogy Tordai bejegyzése tele van hazugságokkal, és mivel megszólította, ezért szeretne pár dolgot tisztázni az ügyben. Kiderült, hogy 

nem Sára találta ki, hogy új eljárást kell lefolytatni, hanem a bíró kötelezte a kormányhivatalt.

„Ennek teszünk eleget, és mivel határidőkre jogszabályi előírások vannak, ezért ezt meg kellett indítani” – fogalmazott. 

Az értesítés kapcsán pedig azt mondta, hogy úgy nagyon nehéz hatósági eljárás elindításáról és helyszíni szemle időpontjáról értesülni, ha valaki szándékosan nem veszi át az erről szóló értesítéseket.

Ezután a főispán részletesen ismertette, mi történt pontosan. Sára Botond elmondta, hogy Tordai még január 29-én kapott értesítést postai úton a hivatalos címére, ahonnan a küldemény visszament a feladónak azzal az indokkal, hogy a keresett személy nem lakik ott.

Majd a küldeményt a tartózkodási címére is elküldték, melyet kétszeri kézbesítési kísérlet után sem vett át, majd február 4-én Ügyfélkapun keresztül is értesítették, amiről aznap Tordai aznap e-mailes tájékoztatást is kapott. De Tordai Bence videójából az derült ki, hogy ezt a politikus február 18-án, szerdán töltötte le. 

Sára hangsúlyozta továbbá, hogy a független képviselőt építéshatósági szakrendszeren keresztül is értesítették, amit a mai napig nem töltött le.

„Vele ellentétben mindenki, aki az ügyben érintett lehet, például a szomszédok vagy a felesége, megkapták az értesítést és le is töltötték”

A helyszíni szemle pedig eredményesen lefolytatható volt, tekintettel arra, hogy szabályossá tétel szempontjából semmilyen változás nem történt azóta, hogy a Kúria kimondta, az építkezés szabálytalan

– húzta alá a főispán, aki hozzátette, hogy Tordainak nem kellett jelen lennie, a hatósági eljárás pedig a jogszabályoknak megfelelően tovább folytatódik.

Sára Botond végül leszögezte, hogy az igazság Tordai Bence videójának végén derül ki: „politikai hangulatot kelt, választásra készül, aláírásokat akar gyűjteni és pénzt tarhál”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI / Kovács Tamás

