Nem ért véget a Tordai-saga – a főispán leplezte le a képviselőt (VIDEÓ)

Természetesen ezt nem hagyhatta szó nélkül Sára Botond sem. A főispán egy válaszvideóban kijelentette, hogy Tordai bejegyzése tele van hazugságokkal, és mivel megszólította, ezért szeretne pár dolgot tisztázni az ügyben. Kiderült, hogy

nem Sára találta ki, hogy új eljárást kell lefolytatni, hanem a bíró kötelezte a kormányhivatalt.

„Ennek teszünk eleget, és mivel határidőkre jogszabályi előírások vannak, ezért ezt meg kellett indítani” – fogalmazott.

Az értesítés kapcsán pedig azt mondta, hogy úgy nagyon nehéz hatósági eljárás elindításáról és helyszíni szemle időpontjáról értesülni, ha valaki szándékosan nem veszi át az erről szóló értesítéseket.

Ezután a főispán részletesen ismertette, mi történt pontosan. Sára Botond elmondta, hogy Tordai még január 29-én kapott értesítést postai úton a hivatalos címére, ahonnan a küldemény visszament a feladónak azzal az indokkal, hogy a keresett személy nem lakik ott.