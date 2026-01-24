Hont megint helyretette Magyar Pétert: lehet ideig-óráig hergelni az embereket, de hosszú távon ez édeskevés lesz
A újságíró szerint a Tisza-projektben nem a munka, hanem a gondolkodás lett elsprórolva, aminek nagyon rossz vége lesz.
Marakodik a baloldal.
„Azt történik, amire előre lehetett számítani. A baloldali jelöltek egymással marakodnak. Mostanra már odáig fajult a helyzet például a budapesti 4-es választókerületben, hogy a nagyszájú Tordai Bence a körzet egyik indulója már a baloldal házi közvélemény-kutató cégének a méréseit is vitatja.
Tordai a Facebook: oldalán borult ki, a következőket írta:
»Vegyük komolyan önmagunkat, egymást és a budai szavazókat! Ma közzétesznek egy számsort, ami a megrendelő szerint a budapesti 4-es választókerületben induló jelöltek támogatottságát tükrözi. A kutatást névleg egy magánszemély rendelte meg, a valóságban konkrét tudásunk van róla, hogy a tiszás Koncz Áron stábjában született erről a döntés. Meglepő, hogy egy tiszás kampánystáb az általuk óbaloldali propagandistának nevezett Pulai Andrással végeztet kutatást, de biztos mindenre van magyarázat… Nem ismerjük persze a pontos kérdéssort és a kutatás módszertanát sem, mindezek miatt nem is érdemes túl sok figyelmet szentelni a Publicus számainak.«”
