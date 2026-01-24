Ft
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
pulai andrás koncz áron kutatás tordai bence baloldal

Tordai Bence őrült ámokfutásba kezdett, teljesen kiborult Pulaiék mérése miatt

2026. január 24. 06:53

Marakodik a baloldal.

2026. január 24. 06:53
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Azt történik, amire előre lehetett számítani. A baloldali jelöltek egymással marakodnak. Mostanra már odáig fajult a helyzet például  a budapesti 4-es választókerületben, hogy a nagyszájú Tordai Bence a körzet egyik indulója már a baloldal házi közvélemény-kutató cégének a méréseit is vitatja.

Tordai a Facebook: oldalán borult ki, a következőket írta:

»Vegyük komolyan önmagunkat, egymást és a budai szavazókat! Ma közzétesznek egy számsort, ami a megrendelő szerint a budapesti 4-es választókerületben induló jelöltek támogatottságát tükrözi. A kutatást névleg egy magánszemély rendelte meg, a valóságban konkrét tudásunk van róla, hogy a tiszás Koncz Áron stábjában született erről a döntés. Meglepő, hogy egy tiszás kampánystáb az általuk óbaloldali propagandistának nevezett Pulai Andrással végeztet kutatást, de biztos mindenre van magyarázat… Nem ismerjük persze a pontos kérdéssort és a kutatás módszertanát sem, mindezek miatt nem is érdemes túl sok figyelmet szentelni a Publicus számainak.«”

Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

patópál
2026. január 24. 17:04
Valahol szórakoztató, amikor a libsik ugyanazt a közvéleménykutatásos propagandamódszert használják egymás ellen, mint amit a politikai ellenfeleik ellen szoktak.
Nyégé
2026. január 24. 14:02
Fáj az igazság...
Hangillat
2026. január 24. 11:51
"konkrét tudásunk van " Beton-hülyegyerek.
gullwing
2026. január 24. 11:05
Ez a patkány féreg bontja már az engedély nélkül épült házát?!
