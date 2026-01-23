Hont megint helyretette Magyar Pétert: lehet ideig-óráig hergelni az embereket, de hosszú távon ez édeskevés lesz

Magyar Péter gyenge, Kapitány nem jött, hanem küldték – itt az új Mesterterv (VIDEÓ!)
A gyenge, kormányzásra alkalmatlan Magyar Péter helyett Kapitány István lehet Brüsszel és a nagytőke végső jelöltje? Itt a Mesterterv!
A újságíró szerint a Tisza-projektben nem a munka, hanem a gondolkodás lett elsprórolva, aminek nagyon rossz vége lesz.
Hont András, az Öt média vezetője Fekete Rita podcastjének vendége volt. Az újságíró kifejtette, hogy a baloldali pártok évekig a bolondját járatták az ellenzéki szavazókkal.
Fekete Rita megkérdezte, nem ugyanez történik-e a Tisza Párt esetében, mire Hont András azt mondta:
Most van az ellenzéki szavazóval a leginkább a bolondját járatva”.
Az újságíró szerint teljesen abszurd, ami most zajlik, a sajtónak pedig nagy felelőssége van abban, hogy nem hoz egyértelmű kritériumokat azzal kapcsolatban, hogyan kell kinéznie egy jelöltállításnak, kormányzati felkészülésnek.
Nagyon rossz vége lesz ennek, ami jelen pillanatban van”
Hont András rámutatott, korábban az ellenzék pártoknak volt beágyazottsága, szociológialag meg lehetett mondani a hátterüket, de a Tiszának nincs ilyen.
„Emögött most semmi ilyen nincsen. Orbán Viktor van mögötte, illetve Orbán Viktor elutasítása, ami a tartós fennmaradáshoz mindig kevés. Ideig-óráig persze lehet hergelni embereket, meg lehet államilag lincshangulatot kelteni, de ez a hosszú távon való létezéshez édeskevés” – fogalmazott.
Hozzátette: „Még egyszer mondom, nagyon rossz vége lesz ennek és ez azért van, mert bizonyos alapvető tevékenységeket elsumákoltak.
Ellenzéki körökben az egyik kedvenc mondás, hogy »A politikai munkát el kell végezni! Igen, végre jött valaki, aki dolgozik!« – ami akkora hülyeség, hogy a fal adja a másikat.”
Hont András szerint ugyanis „lehet, hogy az igazságügy miniszter volt férje sokat dolgozik, meg energetizálja az, hogy szerepel, de hát könyörgöm, legutóbb százhat jelölt volt, százhat önjogú politikus, plusz, akik listán vannak, polgármesterek, önkormányzati képviselők – az összteljesítménye mégis csak munkában sokkal nagyobb, mint ami most van, ami egy ilyen közösségi médiás látvány”.
Aláhúzta:
Nem a munka lett elspórolva, a gondolkodás lett elspórolva.”
