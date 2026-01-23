Hont megint helyretette Magyar Pétert: lehet ideig-óráig hergelni az embereket, de hosszú távon ez édeskevés lesz

Nagyon rossz vége lesz ennek, ami jelen pillanatban van”

Hont András rámutatott, korábban az ellenzék pártoknak volt beágyazottsága, szociológialag meg lehetett mondani a hátterüket, de a Tiszának nincs ilyen.

„Emögött most semmi ilyen nincsen. Orbán Viktor van mögötte, illetve Orbán Viktor elutasítása, ami a tartós fennmaradáshoz mindig kevés. Ideig-óráig persze lehet hergelni embereket, meg lehet államilag lincshangulatot kelteni, de ez a hosszú távon való létezéshez édeskevés” – fogalmazott.

Hozzátette: „Még egyszer mondom, nagyon rossz vége lesz ennek és ez azért van, mert bizonyos alapvető tevékenységeket elsumákoltak.