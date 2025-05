Kemény Dénest meglepte Sir Alex Ferguson, de Szoboszlai góljainak és a Liverpool vereségeinek is tud örülni

„Megmondom őszintén, nagyon érdekes, különleges gyerek ez az Onana. Látványos hibákat ejt, és emiatt állandóan megkérdőjelezik, miközben nagyon jól is tud védeni. Ez is egy komoly kérdés, márpedig a kapusnál nincs mese, ott le kell tenni a voksot valaki mellé.”

A napokban felröppentek olyan hírek, miszerint a világbajnok argentint, Emiliano Martínezt szemelte ki a klub.

„A United el tudná őt hozni az Aston Villától. Nagyon jó kapusnak tartom, és biztos vagyok benne, hogy másik kapuvédővel nem szerepeltek volna ennyire jól a bajnokságban. De azért érdekes figura. Örültem az argentinok vb-győzelmének, de ha nem nekik szurkolok, akkor kritikusabb lettem volna a viselkedésével.”

Nem könnyű most Manchester United-szurkolónak lenni

„Azt hiszem, Magyarországon továbbra is a legtöbb szurkoló az angol csapatok között unitedes, de most nyilván divat lett Liverpool-drukkernek lenni. Akinek nem volt csapata, az most lehet, hogy Szoboszlai Dominik miatt 'Pool-szimpatizánssá vált, és húsz év múlva is az lesz, amikor Szoboszlai már nem futballozik.

Én örülök Dominiknak, de azért ne várják el tőlem, hogy ugyanígy tegyek a Liverpool bajnoki címével kapcsolatban is”

– fogalmazott.

„Én ezt a kettőt külön tudom választani. Ha jól játszik egy meccsen, örülök, és ha a Liverpool kikap, annak is. Ez egy teljesen normális United-szurkolói gondolkodás. Ne haragudjon rám ezért egyetlen Liverpool- és Szoboszlai-fan sem. Örülök a sikerének, de nyilván nem a United elleni mérkőzéseken. Hétfőn például lőtt egy fantasztikus gólt, és kikaptak három–kettőre, ami nekem a tökéletes eredmény.”

Wenger és Petit

Az Arsenal legendás francia menedzsere, Arsene Wenger korábban azt mondta, hogy az Európa-liga-győztesnek nem szabadna automatikusan a Bajnokok Ligája főtáblájára kerülnie, hanem ismét az El-ben kellene indulnia. Szavait az egykori francia klasszis, Emmanuel Petit is osztotta, Kemény Dénes ugyanakkor más véleményen van.