Trump számára a legfontosabb cél az, hogy saját sikereként állíthassa be a háború mihamarabbi leállítását. Ez személyes ambíciója és egyben Amerika stratégiai érdeke is. Ákombákomokkal tarkítva, de kirajzolódik Trump eltökéltsége, hogy kivonja Amerikát az ukrajnai zsákutcából, mert az zavarja a fő stratégiai ellenféllel (Kínával) való konfrontációt. Persze mindezt a kapituláció (látszata) nélkül.

Trump fő céljának mintegy tükörképeként Putyin nyerésben van a hadszíntéren. Minimum a Donbassz teljes elfoglalása nélkül aligha lesz hajlandó a front befagyasztására. Ugyanakkor ki akarja használni a Trumpban rejlő lehetőségeket. Keresi a pontot, ahol nemcsak kiléphet az emberben, anyagban és befolyásban egyaránt költséges háborúból, hanem Amerika által legitimálva demonstrálhatja a helyét a legnagyobbak ligájában.

Mindezt tudják is egymásról. Azt is tudják, hogy egy azonnali tűzszünet alkalmat adhat az ukránoknak a kritikus frontszakaszokon az erőik feltöltésére és átcsoportosítására. Feltételezve a megállapodásra irányuló közös akaratot – hiszen másképp minek találkoznának – logikus a következtetés: Trumpnak valami nagyot kell ajánlania azért, hogy Putyin kötélnek álljon. Mi lehet ez az ajánlat? A média spekulál a Donbassz még ukrán kézen lévő területeinek harc nélküli feladásáról, de ez most még talán túl gyors és túl nyers lenne. Elképzelhető azonban olyan megoldás is, amely ugyanebbe az irányba mutat, de időben elhúzza azt, fokozatosságot és nyomáspontokat építve a folyamatba. Például azzal, hogy a tűzszünet elrendelése mellett az alaszkai megállapodás felhív az ukrán fegyveres erők visszavonására bizonyos pontokról, a területi kérdés »nyitva hagyásával« későbbi béketárgyalásokra. Cserében Kijev az ukrán hátország elleni stratégiai légihadjárat felfüggesztését kapná. Az ukrán védelmi vonal ily módon történő meggyengítése komoly orosz siker lenne katonai szempontból és diplomáciai értelemben egyaránt. Különösen, ha Zelenszkij ellenáll vagy elszabotálja a végrehajtást. Ezzel ugyanis kivívná Trump haragját és ürügyet szolgáltatna az orosz offenzíva felújításához.

Ha már az eddigieket is túl cinikusnak tartjuk, akkor még bele sem gondoltunk abba, hogy a csúcstalálkozó biztosan nem korlátozódik majd a donbasszi terepasztal tanulmányozására. Van itt még jó pár olyan napirendi pont, amely komolyan olajozhatja a tárgyalások menetét.

Akár a szó szoros értelmében is. Ott van rögtön Oroszország elleni szankciók lebontása, amely komoly kártya Trump kezében. A szankciók előnye, hogy a diplomácia logikájának megfelelően tetszés szerint skálázhatóak lefelé csakúgy, mint felfelé (elképzelhető, hogy az amerikai elnök fenyegetésként új szankciókat is az asztalra helyez). Márpedig az orosz gazdaság szerkezetéből fakadóan az energiakereskedelmet nehezítő béklyók oldása Moszkvának igenis fontos. A világpiaci olajár pillanatnyilag a mélyben hever, ami eleve nem jó hír az orosz költségvetésnek. A korlátozások miatt kerülőúton, árnyékflottákkal ügyeskedve, diszkontáron kénytelenek kereskedni a vásárlóikkal, akiknek egy része (Kína, India) ezzel »vissza is él«. Amerikai részről ugyan nem kívánják megkönnyíteni a versenytárs helyzetét a felfuttatni tervezett amerikai energiaexporttal szemben, de hát az ajánlat épp ettől lehet komoly.