Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Kína Amerika Oroszország szankciók Trump

Van itt még jó pár olyan napirendi pont, amely komolyan olajozhatja a tárgyalások menetét

2025. augusztus 15. 16:39

Alaszkában már terítenek. De vajon mi kerül az asztalra?

2025. augusztus 15. 16:39
null
Benkő Levente
Facebook

Alaszkában már terítenek.. De vajon mi kerül az asztalra?

Ezt is ajánljuk a témában

Külpolitikai jóslásokba bocsátkozni sokkal kockázatosabb, mint az eredmények ismeretében visszamenőlegesen elemezni – egyben azonban izgalmasabb is.

Márpedig a Diplomáciai Kristálygömböm a mai alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozó közeledtével sikert jósol. Miért? Mert a felek Ukrajnát érintő stratégiai céljai érintkeznek egymással és vannak Ukrajnán túlmutató közös érdekeltségek is.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump számára a legfontosabb cél az, hogy saját sikereként állíthassa be a háború mihamarabbi leállítását. Ez személyes ambíciója és egyben Amerika stratégiai érdeke is. Ákombákomokkal tarkítva, de kirajzolódik Trump eltökéltsége, hogy kivonja Amerikát az ukrajnai zsákutcából, mert az zavarja a fő stratégiai ellenféllel (Kínával) való konfrontációt. Persze mindezt a kapituláció (látszata) nélkül.

Trump fő céljának mintegy tükörképeként Putyin nyerésben van a hadszíntéren. Minimum a Donbassz teljes elfoglalása nélkül aligha lesz hajlandó a front befagyasztására. Ugyanakkor ki akarja használni a Trumpban rejlő lehetőségeket. Keresi a pontot, ahol nemcsak kiléphet az emberben, anyagban és befolyásban egyaránt költséges háborúból, hanem Amerika által legitimálva demonstrálhatja a helyét a legnagyobbak ligájában.

Mindezt tudják is egymásról. Azt is tudják, hogy egy azonnali tűzszünet alkalmat adhat az ukránoknak a kritikus frontszakaszokon az erőik feltöltésére és átcsoportosítására. Feltételezve a megállapodásra irányuló közös akaratot – hiszen másképp minek találkoznának – logikus a következtetés: Trumpnak valami nagyot kell ajánlania azért, hogy Putyin kötélnek álljon. Mi lehet ez az ajánlat? A média spekulál a Donbassz még ukrán kézen lévő területeinek harc nélküli feladásáról, de ez most még talán túl gyors és túl nyers lenne. Elképzelhető azonban olyan megoldás is, amely ugyanebbe az irányba mutat, de időben elhúzza azt, fokozatosságot és nyomáspontokat építve a folyamatba. Például azzal, hogy a tűzszünet elrendelése mellett az alaszkai megállapodás felhív az ukrán fegyveres erők visszavonására bizonyos pontokról, a területi kérdés »nyitva hagyásával« későbbi béketárgyalásokra. Cserében Kijev az ukrán hátország elleni stratégiai légihadjárat felfüggesztését kapná. Az ukrán védelmi vonal ily módon történő meggyengítése komoly orosz siker lenne katonai szempontból és diplomáciai értelemben egyaránt. Különösen, ha Zelenszkij ellenáll vagy elszabotálja a végrehajtást. Ezzel ugyanis kivívná Trump haragját és ürügyet szolgáltatna az orosz offenzíva felújításához.

Ha már az eddigieket is túl cinikusnak tartjuk, akkor még bele sem gondoltunk abba, hogy a csúcstalálkozó biztosan nem korlátozódik majd a donbasszi terepasztal tanulmányozására. Van itt még jó pár olyan napirendi pont, amely komolyan olajozhatja a tárgyalások menetét.

Akár a szó szoros értelmében is. Ott van rögtön Oroszország elleni szankciók lebontása, amely komoly kártya Trump kezében. A szankciók előnye, hogy a diplomácia logikájának megfelelően tetszés szerint skálázhatóak lefelé csakúgy, mint felfelé (elképzelhető, hogy az amerikai elnök fenyegetésként új szankciókat is az asztalra helyez). Márpedig az orosz gazdaság szerkezetéből fakadóan az energiakereskedelmet nehezítő béklyók oldása Moszkvának igenis fontos. A világpiaci olajár pillanatnyilag a mélyben hever, ami eleve nem jó hír az orosz költségvetésnek. A korlátozások miatt kerülőúton, árnyékflottákkal ügyeskedve, diszkontáron kénytelenek kereskedni a vásárlóikkal, akiknek egy része (Kína, India) ezzel »vissza is él«. Amerikai részről ugyan nem kívánják megkönnyíteni a versenytárs helyzetét a felfuttatni tervezett amerikai energiaexporttal szemben, de hát az ajánlat épp ettől lehet komoly.

Ezt is ajánljuk a témában

A szankciók visszagörgetésének másik komoly eleme lehet Oroszország visszaengedése a dollárrendszerbe. Ebben akár még kölcsönös érdekeltség is elképzelhető. A dollárrendszerből való kizárás az alternatív elszámolások fejlődése ellenére kiszolgáltatottságot jelent az oroszoknak. Ugyanakkor amerikai érdek is zöldhasú (»fegyverként« való használata miatti) eróziójának elkerülése, ami viszont már közvetlenül része a Kínával szembeni nagystratégiai kalkulusnak. 

Ha a szankciók kivezethetőek, akkor megnyílik az út a potenciálisan kölcsönös érdekeltségű nagy projektek előtt. Az üzleti kosárnak szinte biztosan része a sarkvidék kiaknázása, amelybe Amerika technológiát és tőkét, Oroszország földrajzi hozzáférést és természeti erőforrásokat hozhat. Vannak persze kérdések: miért engednék vissza az oroszok az amerikai cégeket, ill. Amerika miért járulna hozzá az orosz versenytárs erősítéséhez? A helyzet azonban az, hogy az északi sarkvidék az erőforrások és logisztikai útvonalak miatt már most is az új nagyhatalmi versengés célpontja (ld. Grönland). Ha az Egyesült Államok a kritikus erőforrások terén tartani akarja az iramot Kínával, akkor együttműködésre kényszerül az oroszokkal. Ha pedig az oroszok nem akarnak teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerülni Kínával szemben (akár a stratégiai partnerség felmondása nélkül), akkor szükségük van arra a játéktérre, amit az amerikaiak adhatnak nekik.

Nem kevésbé fontos a biztonságpolitikai kosár, ahol érik a stratégiai támadófegyverekről szóló párbeszéd újraindítása. Az amerikai-orosz bizalomvesztés kicsúcsosodásaként 2023-ban Moszkva felfüggesztette az interkontinentális támadófegyvereket szabályozó New START megállapodást. Mindeközben a kínaiak rohamléptékben fejlesztik a saját nukleáris arzenáljukat és ezért a két nagynak közös érdeke, hogy az új rezsimet együtt építsék fel. Szimbolikus továbbá, de a közelgő los angeles-i olimpia miatt mindkét fél számára fontos lehet az orosz sportolók kizárásának megszüntetése.

A ma esti beszélgetés fonala tehát valami ilyesmi logikát követhet majd. Persze aligha születik majd azonnali és mindenre kiterjedő megállapodás. A fentiek okán azonban mindkét fél érdekelt a csúcstalálkozó sikerében és a folytatásban. Ezt sejteti az előzetes programban már előre meghirdetett közös sajtótájékoztató terve is. 

Amit látunk, az nagy valószínűséggel az ukrajnai háború végének a kezdete. A szkeptikusok persze majd elmondják a mantrát: Kijev és az EU közreműködése nélkül semmilyen amerikai-orosz megállapodás nem vezethet eredményre. Ez pro forma igaz is. Valójában azonban Kijevnek és az Európai Uniónak egyaránt minimális a mozgástere ebben a játékban. 

De erről majd Alaszka után.”

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN, Brendan SMIALOWSKI, Olga MALTSEVA / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2025. augusztus 15. 17:48
Holnap reggelre többet tudunk, vagy még ennyit sem... Kétségtelen, nehéz helyzet ez a zsidóságnak, de biztató, hogy mindig megtalálták a kiutat, megtartva maguknak a győztes státuszt... Az emberiség végre már tanulhatna az ezer évek vesztes tapasztalatából...
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. augusztus 15. 17:13
Zseli kokózva érkezik?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!