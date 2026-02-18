Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
férfi kézilabda BL Barca Szeged férfi kézilabda kézilabda férfi kézilabda Bajnokok Ligája

Fél óra alatt lerendezték – semmi esélyt nem adtak a spanyolok Szegeden

2026. február 18. 21:15

Későn ébredt a magyar csapat. A Barca könnyed győzelmet aratott Szegeden.

2026. február 18. 21:15
null

A Szeged hazai pályán 35–27-re kikapott a Barcától a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában, szerdán – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Csoportkör, 11. forduló, B-csoport
OTP Bank-Pick Szeged–Barca (spanyol) 27–35 (10–21)

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

lövések/gólok: 40/27, illetve 44/35
gólok hétméteresből: 1/1, illetve 5/4
kiállítások: 4, illetve 2 perc

Könnyed Barca-győzelem Szegeden

A Szegednek most nem volt esélye
A Szegednek most nem volt esélye (Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA)

A csongrádiak keretéből az idei első BL-mérkőzésen Bánhidi Bence, Magnus Röd, Mario Sostaric és Janus Dadi Smárason hiányzott, a katalánoknál pedig a háromszoros BL-győztes, olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia Dika Mem nem játszhatott.

A telt házas, eleinte remek hangulatú meccs kezdetén a vendégek feszes védekezésével nem tudott mit kezdeni a Szeged, amely rendre a passzív jelzésig támadott, és nem talált kaput, hiába próbálkozott létszámfölényes támadójátékkal is. A túloldalon is akadtak ugyan pontatlanságok, de így is gyorsan elléptek 6–2-re a spanyolok, ezért Michael Apelgren vezetőedző már a tizedik percben időt kért.

A Szeged feladta a hét a hat elleni akciókat, ám ez sem segített, mert negyedóra alatt mindössze háromszor talált be.

Az iram nem volt magas, a katalánok is „takarékon” játszottak, mégis magabiztosan tartották négy-ötgólos előnyüket. Védekezésben és támadásban sem találta a ritmust a hazai együttes, egyedül Sebastian Frimmel tudott lépést tartani az ellenféllel, az első húsz percben három gólt szerzett.

Apelgren a 22. percben másodszor is időt kért, de ez sem hozott változást. A Barca nem ütközött komolyabb ellenállásba, kényelmes tempóban növelte a különbséget – volt egy 7–1-es és két 4–0-s sorozata is –, és két perccel a szünet előtt már tíz góllal vezetett, amire még egyet rá is tett. Az első félidő hajrájára gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés.

A második felvonásban rá sem lehetett ismerni a Magyar Kupa-címvédőre, olyan motiváltan játszott, illetve olyan taktikusan támadott és hatékonyan védekezett. A 37. percben még 14–26 volt az állás, 12 perccel később viszont már csak 28-23-ra vezetett a spanyol bajnoki címvédő. Ekkor még 11 perc volt hátra a találkozóból, ezért Antonio Ortega vezetőedző időt kért. Ennek hatására csapata egy 4–0-s szériával ismét megnyugtató különbséget alakított ki, és végül 35–27-re nyert úgy, hogy mindössze kilenc lövést rontott a hatvan perc során.

A szegedieknél Imanol Garciandía öt, Lazar Kukic négy góllal, Mikler Roland kettő, Tobias Thulin négy védéssel zárt. A túloldalon Aleix Gómez kilenc, Domen Makuc hét találattal, Emil Nielsen 11 védéssel vette ki részét a sikerből.

A két együttes 28. alkalommal találkozott egymással a nemzetközi kupaporondon, egy döntetlen és hat Szeged-siker mellett immár 21 Barca-győzelmet számlál a párharc.

Az öt győzelemmel és hat vereséggel álló csongrádiak jövő csütörtökön a Paris Saint-Germain otthonában folytatják szereplésüket a BL csoportkörében.

Csütörtökön játsszák
A-csoport
18.45: Industria Kielce (lengyel)–One Veszprém HC

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!