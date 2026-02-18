Fél óra alatt lerendezték – semmi esélyt nem adtak a spanyolok Szegeden

A Szegednek most nem volt esélye (Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA)

A csongrádiak keretéből az idei első BL-mérkőzésen Bánhidi Bence, Magnus Röd, Mario Sostaric és Janus Dadi Smárason hiányzott, a katalánoknál pedig a háromszoros BL-győztes, olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia Dika Mem nem játszhatott.

A telt házas, eleinte remek hangulatú meccs kezdetén a vendégek feszes védekezésével nem tudott mit kezdeni a Szeged, amely rendre a passzív jelzésig támadott, és nem talált kaput, hiába próbálkozott létszámfölényes támadójátékkal is. A túloldalon is akadtak ugyan pontatlanságok, de így is gyorsan elléptek 6–2-re a spanyolok, ezért Michael Apelgren vezetőedző már a tizedik percben időt kért.

A Szeged feladta a hét a hat elleni akciókat, ám ez sem segített, mert negyedóra alatt mindössze háromszor talált be.

Az iram nem volt magas, a katalánok is „takarékon” játszottak, mégis magabiztosan tartották négy-ötgólos előnyüket. Védekezésben és támadásban sem találta a ritmust a hazai együttes, egyedül Sebastian Frimmel tudott lépést tartani az ellenféllel, az első húsz percben három gólt szerzett.