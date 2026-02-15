Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Fradi videó autóbaleset Szeged Ferencváros férfi kézilabda Vladan Matics kézilabda baleset

Rosszul lett és balesetet szenvedett a Szeged és a Fradi korábbi edzője

2026. február 15. 16:27

Felborult Vladan Matics autója. A szerb szakember vezetés közben rosszul lett, és balesetet szenvedett.

2026. február 15. 16:27
null

A Szeged kézilabdacsapatának egykori szerb kupagyőztes szélsője, bajnok és kupagyőztes vezetőedzője, a Ferencváros korábbi trénere, valamint a magyar válogatott volt másodedzője, Vladan Matics vasárnap balesetet szenvedett Újszegeden a Fő fasoron, nem messze a Járásbíróság épületétől – értesült a szeged.hu.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Két személygépkocsi ütközött össze, az egyik felborult és elfoglalja az útpályát, a másik lesodródott az úttestről. A baleset kilenc óra környékén történt”

– írja a szeged.hu, amelynek érdeklődésére a rendőrség sajtóügyeletese elmondta, hogy egy a Fő fasoron közlekedő autó vezetője rosszul lett, ennek következtében nekicsapódott egy másik autónak, ami lesodródott az útról, miközben az általa vezetett autó felborult, és elzárta a Fő fasor szinte teljes szélességét. A rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint a balesetnek egy könnyű sérültje van, az a férfi, aki rosszulléte miatt elvezetett irányítását a kocsija felett.

Később új részletek derültek ki a balesetről

A balesetet szenvedő Matics a Ferencváros edzőjeként
A balesetet szenvedő Matics a Ferencváros edzőjeként (Fotó: fradi.hu)

Az OTP Bank-Pick Szeged egykori kupagyőztes szélsője, bajnok és kupagyőztes vezetőedzője szenvedett balesetet ma reggel a Fő fasoron: megtudtuk, hogy Vladan Matics volt az a sofőr, aki rosszul lett vezetés közben, egy másik autónak ütközött, és járműve felborult az úton”

– olvasható.

A Szeged Televízió így számolt be:

„Felborult egy autó vasárnap reggel Újszegeden a Fő fasoron. Információink szerint az autót Vladan Matics, a Pick Kézilabda Klub utánpótlás vezetője vezette, aki rosszul lett, nekiment egy parkoló autónak és felborult.

Szemtanúk szerint a vezetőedző saját lábán szállt ki az autóból, viszont az Országos Mentőszolgálat munkatársai a kórházba szállították további vizsgálatokra. A mentés idejére teljes szélességében lezárták a Fő fasort.”


Matics egyébként a nyáron a Pick Kézilabda Akadémia igazgatója lesz Szegeden. Kárpáti Krisztián június 30-án távozik az Akadémiától, az ő helyére érkezik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: fradi.hu

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!