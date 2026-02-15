Rosszul lett és balesetet szenvedett a Szeged és a Fradi korábbi edzője

„Felborult egy autó vasárnap reggel Újszegeden a Fő fasoron. Információink szerint az autót Vladan Matics, a Pick Kézilabda Klub utánpótlás vezetője vezette, aki rosszul lett, nekiment egy parkoló autónak és felborult.

Szemtanúk szerint a vezetőedző saját lábán szállt ki az autóból, viszont az Országos Mentőszolgálat munkatársai a kórházba szállították további vizsgálatokra. A mentés idejére teljes szélességében lezárták a Fő fasort.”



Matics egyébként a nyáron a Pick Kézilabda Akadémia igazgatója lesz Szegeden. Kárpáti Krisztián június 30-án távozik az Akadémiától, az ő helyére érkezik.