Rosszul lett és balesetet szenvedett a Szeged és a Fradi korábbi edzője

Felborult Vladan Matics autója. A szerb szakember vezetés közben rosszul lett, és balesetet szenvedett.
A Szeged kézilabdacsapatának egykori szerb kupagyőztes szélsője, bajnok és kupagyőztes vezetőedzője, a Ferencváros korábbi trénere, valamint a magyar válogatott volt másodedzője, Vladan Matics vasárnap balesetet szenvedett Újszegeden a Fő fasoron, nem messze a Járásbíróság épületétől – értesült a szeged.hu.
Két személygépkocsi ütközött össze, az egyik felborult és elfoglalja az útpályát, a másik lesodródott az úttestről. A baleset kilenc óra környékén történt”
– írja a szeged.hu, amelynek érdeklődésére a rendőrség sajtóügyeletese elmondta, hogy egy a Fő fasoron közlekedő autó vezetője rosszul lett, ennek következtében nekicsapódott egy másik autónak, ami lesodródott az útról, miközben az általa vezetett autó felborult, és elzárta a Fő fasor szinte teljes szélességét. A rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint a balesetnek egy könnyű sérültje van, az a férfi, aki rosszulléte miatt elvezetett irányítását a kocsija felett.
Az OTP Bank-Pick Szeged egykori kupagyőztes szélsője, bajnok és kupagyőztes vezetőedzője szenvedett balesetet ma reggel a Fő fasoron: megtudtuk, hogy Vladan Matics volt az a sofőr, aki rosszul lett vezetés közben, egy másik autónak ütközött, és járműve felborult az úton”
– olvasható.
A Szeged Televízió így számolt be:
„Felborult egy autó vasárnap reggel Újszegeden a Fő fasoron. Információink szerint az autót Vladan Matics, a Pick Kézilabda Klub utánpótlás vezetője vezette, aki rosszul lett, nekiment egy parkoló autónak és felborult.
Szemtanúk szerint a vezetőedző saját lábán szállt ki az autóból, viszont az Országos Mentőszolgálat munkatársai a kórházba szállították további vizsgálatokra. A mentés idejére teljes szélességében lezárták a Fő fasort.”
Matics egyébként a nyáron a Pick Kézilabda Akadémia igazgatója lesz Szegeden. Kárpáti Krisztián június 30-án távozik az Akadémiától, az ő helyére érkezik.
