„Hálás vagyok, hogy fradista lehettem” – hazatért és az NB III-ba igazolt a román válogatottba is csábított magyar támadó

Nemrég Rebrovot jellemezte, élek a gyanúperrel, hogy Bognár az ő szöges ellentettje…

Pakson nagyon speciális a légkör és a futballfelfogás. Amennyire távol állt ez tőlem előtte, annyira közel került a szívemhez, egyszerűen megszereti az ember, amikor ott van.

Nem bonyolítják túl a dolgokat: megvan a meló része, aztán kicsit kiengedhet a csapat. Mondjuk minden csütörtökön, amikor ki sem kell menni a pályára edzeni, csak kaja van meg masszás.

Gyuri ezt nagyon jól csinálja. Nem tesz terhet a játékosokra, próbálja mindenkiből kihozni a maximumot. A stáb közben odafigyel az edzések minőségére, hogy ne csalja el senki. Fel vannak készítve a srácok arra, ami a pályán történik. Ha úgy van, bátran le kell támadni vagy éppen felrúgni majd megszerezni a második labdákat. Ez is egy jó felfogás, ráadásul magyar szinten remek keret van hozzá.

Ahogy nézem, annyira sok meccset nem játszott Szentlőrincen. Szintén a sérülések?

Az első idényben tényleg sokat voltam sérült, úgyhogy a másodikra már megbeszéltük a vezetőedzővel és a tulajdonossal is: annyi terhelést kapok csak, hogy egészséges tudjak maradni, és segíthessem a csapatot. Így redukáltuk az edzések számát, és a meccseket sem kellett végig játszanom. Az volt a cél, hogy inkább kevesebbet játsszak, de kitoltuk az egész évadra, hogy élvezzem a játékot, ne csak nézzem a meccseket. Ennek lett az a vége, hogy jeleztem, nem szeretném így folytatni. Ráadásul akkor már ingáztam Kaposvárról, ami ennyi idősen, családosként már megterhelő. Ezért döntöttem úgy, hogy befejezem Szentlőrincen, bár akkor még nem tudtam, mit hoz a jövő.

A visszavonulás is benne volt a pakliban?



Megfordult a fejemben, sőt úgy voltam vele, hogy Kaposváron kívül máshová nem hiszem, hogy elmennék játszani.

Ingázni már nem akartam, az elég volt Dunaharasztiból Paksra, majd Mezőkövesdre, aztán Kaposvárról Szentlőrincre. Fejben és fizikailag is éreztem, hogy nekem erre már nincs szükségem. De nem volt cél abbahagyni a focit, mert érzek még magamban motivációt és annyi minőséget, hogy tudjak segíteni. Nagyon örültem, hogy megkerestek.

Mik a célok Kaposváron?

Szeretnénk feljutni, amit automatikusan nem lehet,

úgyhogy először is meg akarjuk nyerni a bajnokságot, aztán

az osztályozó két meccsén bármi előfordulhat.

Arra a párharcra nehéz tervezni, bárhogy sikerülhet, szerencse is kell hozzá. Nem lesz egyszerű, de mindenki nagyon elszánt – nekem is az a célom, hogy hozzásegítsem ehhez a csapatot.

A civil életét közben már tervezi?

Olyannyira, hogyha a Kaposvár nem keres meg, vagy én nem fogadom el az ajánlatot, akkor most arról beszélgetnénk, hogy mit csinálok a civil életben. De ez még a jövő zenéje, most ezekről a terveimről nem is beszélnék, mert szeretném a Kaposvárt hozzásegíteni a tervei eléréséhez.

