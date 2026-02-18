Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kohán mátyás Béketanács washington orbán viktor

A világrendszerváltás frontvonalában – gyorselemzés Kiss Rajmunddal és Kohán Mátyással Washingtonból

2026. február 18. 20:36

Washingtonban megalakult a Donald Trump által kezdeményezett Béketanács, amely hivatalosan a 20 pontos gázai béketerv végrehajtását felügyelné – ám a tervek szerint ennél jóval nagyobb szerepre tör.

2026. február 18. 20:36
null

A testület az ENSZ működésével szembeni amerikai kritikák nyomán jött létre, és a célja egy gyorsabb, hatékonyabb nemzetközi döntéshozatal megteremtése.

A műsorban Kis Rajmund és Kohán Mátyás arról beszéltek:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország számára történelmi lehetőség nyílik arra, hogy aktív szereplőként jelenjen meg az új diplomáciai térben.

Orbán Viktor „kezdőjátékosként” képviselheti hazánkat a tanácsban, miközben több ország – köztük Izrael és Bulgária – már csatlakozott, mások pedig kivárnak.

 

Új világrend körvonalazódik, vagy csak egy újabb geopolitikai kísérlet? A teljes beszélgetésből kiderül, merre billenhet a mérleg az ENSZ reformja és egy amerikai vezetésű új intézményrendszer között.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fortissima
2026. február 18. 21:34
Szeretettel Moszkvából...
Válasz erre
0
1
sargalettaparadicsomnempiros
2026. február 18. 21:15
Mikor Donald Papa kidől, Matyika fogja regulázni a palesztinokat, mint Orbán zsoldosa?
Válasz erre
0
1
cirmos
2026. február 18. 20:41
trump ego-intézménye addig fog tartani, amíg trump ciklusa le nem jár. érdekelne, hogy magyarország befizeti-e a belépőt?
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!