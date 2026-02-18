A világrendszerváltás frontvonalában – gyorselemzés Kiss Rajmunddal és Kohán Mátyással Washingtonból

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Washingtonban megalakult a Donald Trump által kezdeményezett Béketanács, amely hivatalosan a 20 pontos gázai béketerv végrehajtását felügyelné – ám a tervek szerint ennél jóval nagyobb szerepre tör.
A testület az ENSZ működésével szembeni amerikai kritikák nyomán jött létre, és a célja egy gyorsabb, hatékonyabb nemzetközi döntéshozatal megteremtése.
A műsorban Kis Rajmund és Kohán Mátyás arról beszéltek:
Magyarország számára történelmi lehetőség nyílik arra, hogy aktív szereplőként jelenjen meg az új diplomáciai térben.
Orbán Viktor „kezdőjátékosként” képviselheti hazánkat a tanácsban, miközben több ország – köztük Izrael és Bulgária – már csatlakozott, mások pedig kivárnak.
Új világrend körvonalazódik, vagy csak egy újabb geopolitikai kísérlet? A teljes beszélgetésből kiderül, merre billenhet a mérleg az ENSZ reformja és egy amerikai vezetésű új intézményrendszer között.
