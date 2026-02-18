Ft
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Háború Ukrajnában Oresnyik Fehéroroszország Aljakszandr Lukasenka Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború szankciók Volodimir Zelenszkij

Még mindig izmozni próbál Zelenszkij: váratlanul szankciókat jelentett be az ukrán elnök

2026. február 18. 19:27

Nem fogja zsebre tenni a választ.

2026. február 18. 19:27
null

Kijev szankciókat vezetett be Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ellen – jelentette be szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.

Zelenszkij kifejtette: ezt a lépést Minszk és Moszkva együttműködése, különösen az orosz Oresnyik mobil szárazföldi rakétakomplexum fehérorosz területen történt elhelyezése indokolta.

Hozzátette, hogy Kijev „együtt fog működni partnereivel” ebben a kérdésben.

A Zelenszkij honlapján közzétett dokumentum szövege szerint a szankciók hatálya 10 évre szól. A szankciók beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást jelentenek, emellett a kereskedelmi tevékenységek megszüntetését, a gazdasági és pénzügyi kötelezettségek teljesítésének felfüggesztését, szabadalmak visszavonását, az állami tulajdon privatizációjában való részvétel megtiltását, földterületek vásárlásának és védelmi célú eszközök beszerzésének tilalmát, a kereskedelmi megállapodások és ipari programok hatályának megszüntetését, valamint az állami kitüntetések határozatlan idejű megvonását.

A fehérorosz reakció

Aleh Gajdukevics, a fehérorosz törvényhozás külügyi bizottságának alelnöke szerint az ukrán lépésnek semmilyen hatása sem lesz.

Ez ostobaság és tehetetlenség Zelenszkij részéről.

Valójában úgy gondolom, hogy az ukrán nép többsége, hallván ezt a hírt, értetlenül néz a hatalomra. Egyszerű okból: Fehéroroszország annyit tett és tesz Ukrajnáért, azért, hogy ott béke legyen, mint talán senki más. Több ezer ukrán talált menedéket Fehéroroszországban” – mondta. A fehérorosz politikus szerint az ukrán elnök meg akarja akadályozni a jelenleg zajló tárgyalásokat, és a szankciók is ezt a célt szolgálják.

(MTI)

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

