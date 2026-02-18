Pisloghat Zelenszkij: sakk-mattot adott neki Orbán, már Amerika sem fogja megsegíteni
Jobban teszi az ukrán elnök, ha innentől úgy óvja a Barátság vezetéket, mint a szeme fényét.
Nem fogja zsebre tenni a választ.
Kijev szankciókat vezetett be Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ellen – jelentette be szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.
Zelenszkij kifejtette: ezt a lépést Minszk és Moszkva együttműködése, különösen az orosz Oresnyik mobil szárazföldi rakétakomplexum fehérorosz területen történt elhelyezése indokolta.
Hozzátette, hogy Kijev „együtt fog működni partnereivel” ebben a kérdésben.
A Zelenszkij honlapján közzétett dokumentum szövege szerint a szankciók hatálya 10 évre szól. A szankciók beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást jelentenek, emellett a kereskedelmi tevékenységek megszüntetését, a gazdasági és pénzügyi kötelezettségek teljesítésének felfüggesztését, szabadalmak visszavonását, az állami tulajdon privatizációjában való részvétel megtiltását, földterületek vásárlásának és védelmi célú eszközök beszerzésének tilalmát, a kereskedelmi megállapodások és ipari programok hatályának megszüntetését, valamint az állami kitüntetések határozatlan idejű megvonását.
Aleh Gajdukevics, a fehérorosz törvényhozás külügyi bizottságának alelnöke szerint az ukrán lépésnek semmilyen hatása sem lesz.
Ez ostobaság és tehetetlenség Zelenszkij részéről.
Valójában úgy gondolom, hogy az ukrán nép többsége, hallván ezt a hírt, értetlenül néz a hatalomra. Egyszerű okból: Fehéroroszország annyit tett és tesz Ukrajnáért, azért, hogy ott béke legyen, mint talán senki más. Több ezer ukrán talált menedéket Fehéroroszországban” – mondta. A fehérorosz politikus szerint az ukrán elnök meg akarja akadályozni a jelenleg zajló tárgyalásokat, és a szankciók is ezt a célt szolgálják.
(MTI)
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
