Álmok és realitás – ezért lenne végzetes csapás az Uniónak Ukrajna felvétele

Ugrósdy Márton hangsúlyozta Magyarország érdekeit: „Mindig az a célunk, hogy lehető legjobb áron és megfelelő forrásból szerezzünk energiát. Az USA-val való jó kapcsolat megnyitotta ezt a lehetőséget.” Szerinte a versenyképesség alapja az olcsó energia, amit az európai – különösen a német vegyipari – hanyatlás is bizonyít. Ugrósdy felidézte az Európai Unió kétszínű hozzáállását Magyarország energetikai diverzifikációjához: amikor Magyarország először egyezett meg Azerbajdzsánnal vagy éppen Katarral energiaszállításról, az Európai Unió amiatt kritizálta Magyarországot, hogy „diktatúrákkal barátkozik”, a háború kezdete óta viszont uniós vezetők ugyanúgy elutaznak ezekbe az országokba hasonló megállapodások reményében, a korábbi demokrácia-kritikáknak viszont nyoma sincs.

A béketárgyalásokról Kiss István úgy vélekedett: „Nem sikerült fontos kérdésekben megállapodni, de ez nem meglepő. Most már legalább az oroszok is ott vannak a béketárgyaláson. Az, hogy a felek beszélnek és megosztják a véleményüket, már önmagában előrelépés.”

Ugrósdy szerint csak az Egyesült Államok akarja lezárni a háborút: „Mind az ukránok, mind az oroszok azt gondolják, hogy nyerésre állnak. Az idő Oroszországnak kedvez, Ukrajnánál elfogy az ember, a fegyver és a pénz, a demográfiai helyzet katasztrofális, és ez idővel még rosszabb lesz. Hozzátette, az EU és Ukrajna időt akar nyerni, hogy a közelgő félidős választások miatt Donald Trump ne tudjon a béketárgyalásokra koncentrálni, ugyanakkor kiemelte: semmi sem garantálja, hogy a félidős választások olyan eredményt hoznak, amire az EU számít.

A nemzetközi szervezetekkel kapcsolatban Schenk Richárd elmondta, hogy jelenleg a nemzetközi kapcsolatok átalakulását látjuk, és véleménye szerint a mostani világrend alternatívája nem a káosz, hanem egy erőegyensúly alapján működő világrend lesz. A résztvevők abban is egyetértettek, hogy a szervezetek helyébe sok esetben a személyes kapcsolatok fognak lépni.

Kiss István a nemzetközi intézményekről elmondta: „Azért működtek az elmúlt évtizedekben, mert az USA érdeke volt.”