02. 18.
szerda
02. 18.
szerda
kormány barátság mol ukrajna

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak: összehívták a Nemzeti Válsághelyzet Munkacsoportot!

2026. február 18. 18:17

A kormány fontos bejelentést tett a stratégiai kőolajkészletekről.

2026. február 18. 18:17
null

Ukrajna politikai okokból nem engedi újraindítani a kőolaj-szállítást a Barátság vezetéken és ezzel veszélybe sodorja hazánk ellátásbiztonságát. Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak, így a kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadítását – mondta Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár szerdai Facebook-bejegyzésében.

Az államtitkár hozzátette, a kialakult helyzetre tekintettel kedden kezdeményezte a Nemzeti Válsághelyzet Munkacsoport összehívását. A szerdai ülésen megállapították, hogy az ellátási zavar kiváltó oka az, hogy Ukrajna politikai okokból nem indította újra a Barátság kőolajvezetéken történő szállítást.

A munkacsoport áttekintette a stratégiai kőolajkészletek aktuális helyzetét, ami 96 napnyi nettó importnak felel meg, és meghallgatta az érintett állami és nem állami szereplők álláspontját – tette hozzá.

A kormány szerdai döntésével összhangban a munkacsoport előkészítette a 250 ezer tonna kőolajkészlet felszabadításához szükséges jogszabálytervezetet.

Mint írta, a Barátság vezetéken szünetelő kőolajszállítások miatt a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás a biztonsági készletek részleges felszabadításával garantálható, és a Mol megteszi a szükséges intézkedéseket a kőolajimport biztosítása érdekében.

Steiner Attila hangsúlyozta: az ukrán zsarolás ellenére Magyarország kőolajellátottsága biztonságban van. „Nekünk a magyar családok és vállalkozások biztonságos energiaellátása az első” – zárta bejegyzését.

(MTI)

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 18. 18:42
Azonnal allitsa le a magyar Kormany minden energiaexportot Orkrajna fele, mindadig amig a Baratsag vezetek ujra mukodni fog !
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. február 18. 18:32
Tankolhatnak-e ukrán kamionok, buszok és magán személygépkocsik a magyarországi üzemanyagtöltő állomásokon?
Válasz erre
5
0
cirmos
•••
2026. február 18. 18:29 Szerkesztve
akinek nem büdös a háborúpárti nemruszki olaj, annak nem kell aggódnia. az omv és a shell ellátása zavartalan, remélem a patrióták messze el fogják kerülni az ilyen töltőállomásokat. mindazonáltal teljesen eltúlzott az ukrán lépés, nem olyan nagy dolog, ha egy ország miniszterelnöke és külügyminisztere ellenségnek hívja őket.
Válasz erre
1
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!