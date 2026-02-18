Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak: összehívták a Nemzeti Válsághelyzet Munkacsoportot!

Magyarország kőolajellátottsága biztonságban van
A kormány szerdai döntésével összhangban a munkacsoport előkészítette a 250 ezer tonna kőolajkészlet felszabadításához szükséges jogszabálytervezetet.
Mint írta, a Barátság vezetéken szünetelő kőolajszállítások miatt a zavartalan hazai üzemanyag-ellátás a biztonsági készletek részleges felszabadításával garantálható, és a Mol megteszi a szükséges intézkedéseket a kőolajimport biztosítása érdekében.
Steiner Attila hangsúlyozta: az ukrán zsarolás ellenére Magyarország kőolajellátottsága biztonságban van. „Nekünk a magyar családok és vállalkozások biztonságos energiaellátása az első” – zárta bejegyzését.
(MTI)