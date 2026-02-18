Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak: összehívták a Nemzeti Válsághelyzet Munkacsoportot!

Ukrajna politikai okokból nem engedi újraindítani a kőolaj-szállítást a Barátság vezetéken és ezzel veszélybe sodorja hazánk ellátásbiztonságát. Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak, így a kormány előkészítette a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadítását – mondta Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár szerdai Facebook-bejegyzésében.

Az államtitkár hozzátette, a kialakult helyzetre tekintettel kedden kezdeményezte a Nemzeti Válsághelyzet Munkacsoport összehívását. A szerdai ülésen megállapították, hogy az ellátási zavar kiváltó oka az, hogy Ukrajna politikai okokból nem indította újra a Barátság kőolajvezetéken történő szállítást.