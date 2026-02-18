Nagyon úgy tűnik, tanácsokat osztogat a magyaroknak Hillary Clinton – meg akarja mondani, kire szavazzanak (VIDEÓ)

Áprilisi választások: Donald Trump annyira támogatja Orbán Viktort, hogy még Hillary Clinton is megszólalt
Nagyon aggódik a volt külügyminiszter.
„Ha átlag magyar lennék...” – kéretlen tanácsot osztott a volt amerikai külügyminiszter.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a volt amerikai elnökjelölt a BBC-nek adott, főként az Epstein-ügyről szóló interjúban tért ki Európára. Az X-en megjelent videórészlet szerint Magyarországgal is külön foglalkozott. Clinton Donald Trump politikáját bírálva beszélt a transzatlanti kapcsolatok jövőjéről, majd egy ponton kifejezetten a magyar választókhoz intézett üzenetet fogalmazott meg.
„Ha átlag magyar lennék, az lenne a hozzáállásom: olyan valakit akarok megválasztani, aki Magyarországért dolgozik, nem pedig olyat, aki Trump bábja”
– fogalmazott Hillary Clinton.
A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert egy külföldi politikus részéről ritkán hangzik el ennyire direkt korteskedés egy másik ország választópolgárai felé. Bár Clinton nem nevezett meg konkrét jelöltet, ugyanakkor a mondat egyértelmű politikai irányt jelöl ki: az amerikai baloldalhoz köthető narratívát erősíti, amely Orbán Viktor politikáját Donald Trumphoz köti, és egyértelműen szembehelyezkedik azzal.
A BBC-interjúban a volt külügyminiszter emellett élesen bírálta az Egyesült Államok jelenlegi vezetését is. Szerinte a Trump-adminisztráció „eltussolja” az Epstein-üggyel kapcsolatos információkat, és
van valami a kormányzatnak az ügyhöz való hozzáállásában, ami arra enged következtetni, hogy van mit rejtegetniük”.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon aggódik a volt külügyminiszter.
Clinton külpolitikai kérdésekben is kritikus hangot ütött meg, különösen Oroszországgal kapcsolatban. Úgy fogalmazott: Donald Trump „nagyon csodálja Vlagyimir Putyint”, és szerinte az amerikai elnök nem a „szabad világ vezetője” kíván lenni. Hozzátette:
Azt halljuk, hogy ő és Putyin profitálni akarnak az ukrán emberek halálából és szenvedéséből.”
Az interjúban Clinton arról is beszélt, hogy Európának ki kell állnia a „jogállamiság, a béke és a biztonság” mellett, és szerinte a kontinensnek ellen kell állnia azoknak a törekvéseknek, amelyek aláássák az európai együttműködést.
***
Fotó: Alexandra BEIER / AFP