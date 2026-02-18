Nagyon úgy tűnik, tanácsokat osztogat a magyaroknak Hillary Clinton – meg akarja mondani, kire szavazzanak (VIDEÓ)

A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert egy külföldi politikus részéről ritkán hangzik el ennyire direkt korteskedés egy másik ország választópolgárai felé. Bár Clinton nem nevezett meg konkrét jelöltet, ugyanakkor a mondat egyértelmű politikai irányt jelöl ki: az amerikai baloldalhoz köthető narratívát erősíti, amely Orbán Viktor politikáját Donald Trumphoz köti, és egyértelműen szembehelyezkedik azzal.

A BBC-interjúban a volt külügyminiszter emellett élesen bírálta az Egyesült Államok jelenlegi vezetését is. Szerinte a Trump-adminisztráció „eltussolja” az Epstein-üggyel kapcsolatos információkat, és