02. 18.
szerda
Nagyon úgy tűnik, tanácsokat osztogat a magyaroknak Hillary Clinton – meg akarja mondani, kire szavazzanak (VIDEÓ)

2026. február 18. 19:46

„Ha átlag magyar lennék...” – kéretlen tanácsot osztott a volt amerikai külügyminiszter.

2026. február 18. 19:46
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a volt amerikai elnökjelölt a BBC-nek adott, főként az Epstein-ügyről szóló interjúban tért ki Európára. Az X-en megjelent videórészlet szerint Magyarországgal is külön foglalkozott. Clinton Donald Trump politikáját bírálva beszélt a transzatlanti kapcsolatok jövőjéről, majd egy ponton kifejezetten a magyar választókhoz intézett üzenetet fogalmazott meg.

„Ha átlag magyar lennék, az lenne a hozzáállásom: olyan valakit akarok megválasztani, aki Magyarországért dolgozik, nem pedig olyat, aki Trump bábja”

– fogalmazott Hillary Clinton.

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
A kijelentés azért is figyelemre méltó, mert egy külföldi politikus részéről ritkán hangzik el ennyire direkt korteskedés egy másik ország választópolgárai felé. Bár Clinton nem nevezett meg konkrét jelöltet, ugyanakkor a mondat egyértelmű politikai irányt jelöl ki: az amerikai baloldalhoz köthető narratívát erősíti, amely Orbán Viktor politikáját Donald Trumphoz köti, és egyértelműen szembehelyezkedik azzal.

A BBC-interjúban a volt külügyminiszter emellett élesen bírálta az Egyesült Államok jelenlegi vezetését is. Szerinte a Trump-adminisztráció „eltussolja” az Epstein-üggyel kapcsolatos információkat, és

van valami a kormányzatnak az ügyhöz való hozzáállásában, ami arra enged következtetni, hogy van mit rejtegetniük”.

Clinton külpolitikai kérdésekben is kritikus hangot ütött meg, különösen Oroszországgal kapcsolatban. Úgy fogalmazott: Donald Trump „nagyon csodálja Vlagyimir Putyint”, és szerinte az amerikai elnök nem a „szabad világ vezetője” kíván lenni. Hozzátette:

Azt halljuk, hogy ő és Putyin profitálni akarnak az ukrán emberek halálából és szenvedéséből.”

Az interjúban Clinton arról is beszélt, hogy Európának ki kell állnia a „jogállamiság, a béke és a biztonság” mellett, és szerinte a kontinensnek ellen kell állnia azoknak a törekvéseknek, amelyek aláássák az európai együttműködést.

***

Fotó: Alexandra BEIER / AFP

 

Alte
2026. február 18. 20:42
De hát átlag alatti amerikai vagy.
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. február 18. 20:36
clintonné okos nő, nyilván úgy értette, hogy ha magyar lenne nem olyanra szavazna, akit küföldről lehet rángatni :)
levente-11
2026. február 18. 20:19
Akkor most Orbán Putyin bábja, vagy Trump-é? (Nem szoptál rendesen, bezzeg a Monika.)
google-2
2026. február 18. 20:18
Kár, hogy férjhez adtátok a lányotokat, Magyar vőnek jó lenne. És hogy mi Magyarországon kire szavazunk, legyen a mi dolgunk. Monica és az Epstein-es ügyei a férjednek, hát neked sem könnyű, ezért avatkozol bele a mások dolgába.
