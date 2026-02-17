Ft
Hillary Clinton marco rubio külügyminiszter egyesült államok donald trump európai bizottság orbán viktor

Áprilisi választások: Donald Trump annyira támogatja Orbán Viktort, hogy még Hillary Clinton is megszólalt

2026. február 17. 11:37

A volt amerikai külügyminiszter nagyon aggódik, amiért Donald Trump és Orbán Viktor szoros szövetséget ápol egymással. A mostani tárcavezető, Marco Rubio Orbán miniszterelnökségét elengedhetetlennek nevezte az Egyesült Államok szempontjából.

2026. február 17. 11:37
null

Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter aggodalmát fejezte ki egy „autokráciák szövetségének” kialakulása miatt, külön kitérve Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump közeli kapcsolatára – írja a Handelsblatt.

A cikk emlékeztet rá, hogy

Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatásán Orbán Viktor miniszterelnök vezetését elengedhetetlennek nevezte az Egyesült Államok szempontjából, hangsúlyozva Donald Trump elkötelezettségét Orbán sikeréért.

Az Európai Bizottság szóvivője, Paula Pinho jelezte: Európa nem támogat konkrét jelölteket választási kampányokban, eltérően az amerikai gyakorlattól.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

