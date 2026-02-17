Áprilisi választások: Donald Trump annyira támogatja Orbán Viktort, hogy még Hillary Clinton is megszólalt

Címlapsztori a Financial Timesban: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja az áprilisi választásokon
Donald Trump egyértelműen Orbán Viktor sikerére számít.
A volt amerikai külügyminiszter nagyon aggódik, amiért Donald Trump és Orbán Viktor szoros szövetséget ápol egymással. A mostani tárcavezető, Marco Rubio Orbán miniszterelnökségét elengedhetetlennek nevezte az Egyesült Államok szempontjából.
Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter aggodalmát fejezte ki egy „autokráciák szövetségének” kialakulása miatt, külön kitérve Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump közeli kapcsolatára – írja a Handelsblatt.
A cikk emlékeztet rá, hogy
Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatásán Orbán Viktor miniszterelnök vezetését elengedhetetlennek nevezte az Egyesült Államok szempontjából, hangsúlyozva Donald Trump elkötelezettségét Orbán sikeréért.
Az Európai Bizottság szóvivője, Paula Pinho jelezte: Európa nem támogat konkrét jelölteket választási kampányokban, eltérően az amerikai gyakorlattól.
Ezt is ajánljuk a témában
Donald Trump egyértelműen Orbán Viktor sikerére számít.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.