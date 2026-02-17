Ft
marco rubio egyesült államok donald trump orbán viktor

Címlapsztori a Financial Timesban: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja az áprilisi választásokon

2026. február 17. 10:33

Donald Trump egyértelműen Orbán Viktor sikerére számít, míg az amerikai külügyminiszter azt mondta, a Fidesz miniszterelnökének győzelme az Egyesült Államok számára elengedhetetlen.

2026. február 17. 10:33
null

Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatásán Orbán Viktor miniszterelnök vezetését „elengedhetetlennek” nevezte az Egyesült Államok szempontjából, hangsúlyozva Donald Trump elkötelezettségét Orbán sikeréért – írja címlapsztorijában a Financial Times.

A tárcavezető a kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján többek között megerősítette, hogy

amennyiben szüksége lesz rá Magyarországnak, az Egyesült Államok kész pénzügyi védőpajzsot biztosítani szövetségesének, amíg Donald Trump és Orbán Viktor vezeti a két országot.

 Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója a Mandinernek azt mondta, a kampány szempontjából óriási jelentősége van Rubio budapesti látogatásának.

