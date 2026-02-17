Címlapsztori a Financial Timesban: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja az áprilisi választásokon

Amerika érdeke Magyarország sikere: ezek voltak az Orbán–Rubio-sajtótájékoztató legfontosabb állításai!
Mindkét poltikus a magyar-amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt.
Donald Trump egyértelműen Orbán Viktor sikerére számít, míg az amerikai külügyminiszter azt mondta, a Fidesz miniszterelnökének győzelme az Egyesült Államok számára elengedhetetlen.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatásán Orbán Viktor miniszterelnök vezetését „elengedhetetlennek” nevezte az Egyesült Államok szempontjából, hangsúlyozva Donald Trump elkötelezettségét Orbán sikeréért – írja címlapsztorijában a Financial Times.
A tárcavezető a kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján többek között megerősítette, hogy
amennyiben szüksége lesz rá Magyarországnak, az Egyesült Államok kész pénzügyi védőpajzsot biztosítani szövetségesének, amíg Donald Trump és Orbán Viktor vezeti a két országot.
Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója a Mandinernek azt mondta, a kampány szempontjából óriási jelentősége van Rubio budapesti látogatásának.
