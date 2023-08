A balliberális oldal nem okul, évek óta az „elmaradott” vidéki emberekben keresik a bukásaik legfőbb okát

A páros hölgy tagja, Gönczi Andrea tavaly szavazatszámláló volt a parlamenti választáson, és másnap terjedelmes Facebook-posztban számolt be lesújtó élményeiről. Többek között azt írta, hogy „jönnek az alkoholszagú, mosdatlan, rosszfogú, tudatlan emberek sorra, érkeznek ebbe a külvárosi lepusztult kultúrházba, és leszavaznak a fideszre, mert ez nekik megfelel, nem is lehetne jobb ... amikor megérkezik az utcánkból a sokadik nyomorult, fogalmatlan szavazó, nálam eltörik a mécses, elsírom magam ...

Ezek az emberek döntenek a sorsomról, a jövőmről, ami eddig a hazám volt. Mert többé nem az”.

De ez nem egy extrém példa volt. Számos ellenzéki szavazatszámláló írt hasonló vagy még durvább véleményt 2022. április 3-a után. A Magyar Nemzet szerint volt, egyikük egy mozgóurnás esetet kommentált. „A nő kérdezi, hova kell ikszelni, mondom, hogy saját belátás, blabla. Nézi-nézi a lapot, nem nagyon sikerül, eljut a szeme a Fidesz logójáig, meg Orbán nevéig, felcsillan, kurjant egy k…vahangosat, »Jajj, hát a Zorbán«, vigyorog, és folyik rá a nyála a papírra, miközben ikszel. Szó szerint, b...meg, a legnagyobb beleéléssel ömlő nyállal ikszelte be a Fideszt”. Másikuk azt írta, az egyik helyen olyan büdös volt, hogy majdnem visszafordult a küszöbről. Esküszöm, még éjjel egykor, mikor hazaértem, is éreztem magamon a szagot, pedig délután 3 körül voltunk ott” – fogalmazott. Egy harmadik közölte, egyes választók nem rosszul látnak, hanem ténylegesen analfabéták, önmaguk ellátásáról is gondoskodni képtelen emberek, és nem fizikailag, szellemileg, mintha hatévesek lennének.

„A magyar baloldalt nem érdekli a valóság”

A minap Donáth Anna szintén foglalkozott a vidék helyzetével. A Momentum valódi vezetője bár sokkal finomabban, szintén célozgatott arra, hogy a leszakadt régiókban élők nagyon sok mindenhez nem jutnak hozzá – így nyilván hiteles információkhoz sem –, persze mindezért a kormányt hibáztatja. „A vidékellenes kormány tudatosan rombolja a magyar falvak és kistelepülések életkörülményeit, azzal a céllal, hogy minden ott lakó 100%-ban a kormány kegyeitől függjön. Miközben szinte minden pénzt elvon a vidéktől, és abból a saját elitjét gazdagítja. ... A «vidék kormánya» csak újabb aljas hazugság. A magyar vidék haldoklik, a felelős pedig Magyarország vidékellenes kormánya.”

Felhévizy Félix, a Magyar Nemzet publicistája erre reagálva írta, hogy „Ismét kiderült, hogy a magyar baloldalt nem érdekli a valóság, a nemzetközi baloldal által sulykolt propagandaszöveget mantrázzák folyamatosan, nem számít, hogy az gyökeres ellentéte annak, ami Magyarországon igazából történik. Donáth Anna posztját pedig hiába tolja az internet lépten-nyomon az orrunk alá,

attól még nem lesz hiteles, mint ahogy az egész hazai baloldal sem az, a hitelességüket ugyanis már nagyon régen eljátszották.”

Donáth Anna selyempapírba csomagolt véleményével szemben Márki-Zay Péter a tavalyi választási kampányban többször is komoly verbális gyomrost vitt be a falvakban, községekben lakóknak. A szivárványkoalíció miniszterelnökjelöltje többek között azt mondta egy videóban, „hogyha a pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk, ugyanúgy, ahogy '18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítsák a falusi, egyszerű, tudatlan embereket is arról, hogy ki hozza be a migránsokat”.