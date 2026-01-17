Hajmeresztő következménye lehet Liverpoolban Szoboszlai hibájának – nem kímélik a magyart

Az újabb döntetlen miatt a szurkolók is egyre türelmetlenebbek, így sokan már tűkön ülve várják, hogy megszabaduljon a klub Arne Slottól. A közösségi médiában egyre népszerűbb a SlotOUT hashtag.

„Még mindig veretlenek vagyunk 2026-ban!”

„Nem vágatok hajat, amíg ki nem rúgják Slotot”

„Tényleg Szalah volt a probléma? Nem. Világosan látszik, hogy Slottal van a gond”

„Sokra megyünk a veretlen szériánkkal, ha közben van egy nyeretlen sorozatunk is”