01. 18.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Burnley Liverpool Szoboszlai Dominik

Hajmeresztő következménye lehet Liverpoolban Szoboszlai hibájának – nem kímélik a magyart

2026. január 17. 22:17

Betelt a pohár a szurkolóknál Liverpoolban. Szoboszlai hibája felszínre hozta a frusztrációjukat.

2026. január 17. 22:17
null

Mint arról beszámoltunk, zsinórban negyedik döntetlenjét játszotta az angol labdarúgó Premier League-ben a Liverpool. Szoboszlai Dominik kihagyott büntetője sokba került a bajnoknak, amely csak 1–1-et játszott a kiesés elől menekülő Burnleyvel. Legutóbb 45 éve fordult elő hasonló: a három újonc (Sunderland, Leeds, Burnley) egyikét sem tudta megverni otthon a Liverpool.

Szoboszlai
Szoboszlai hibáját megbüntette a Burnley az Anfielden
Fotó: AFP/Oli Scarff

Az angol oldalak nem voltak elragadtatva a címvédő teljesítményétől, hiába támadták végig a mérkőzést a Vörösök, a vendégek egyetlen kaput eltaláló lövése pontot ért az Anfielden. Ezúttal Kerkezt dicsérik, Szoboszlai hibáját emlegetik, aki egy héten belül két kapitális bakit is vétett, míg az előbbit javította a Barnsley ellen, a hétvégi elrontott büntető már értékes pontokba került a Liverpoolnak.

Ezzel ráadásul elillant a „sose hibázom” mítosza, felnőtt pályafutása során először rontott tizenegyest Angliában. Korábban egyszer lőtt kapufára a büntetőpontról, 2021-ben, még lipcsei színekben.

 

Szoboszlai is ember

Nem véletlen, hogy a szurkolók is megtalálták a középpályást, de azt is kiemelték, hogy hibájából legalább látszik, hogy ő is ember. A kommentszekciók nyomdafestéket tűrő hozzászólásaiból szemezgettünk.

„Ötévente egy büntető... Ennél Messinek is rosszabb a statisztikája. Nincs itt semmi látnivaló.”

„Tehát kijelenthető, hogy ő is ember!”

„Szalah is kihagyta ma az Afrika-kupán!”

„Túl sokat gondol magáról, nem lett volna szabad elvállalnia a múltkori sarkazás után.”

Nem sűrűn rúg büntetőt, szóval nem nevezhető biztos végrehajtónak, ettől függetlenül nem csak rajta ment el ez a meccs...”

Hajmeresztő igazolás a kispadra

Az újabb döntetlen miatt a szurkolók is egyre türelmetlenebbek, így sokan már tűkön ülve várják, hogy megszabaduljon a klub Arne Slottól. A közösségi médiában egyre népszerűbb a SlotOUT hashtag.

„Még mindig veretlenek vagyunk 2026-ban!”

„Nem vágatok hajat, amíg ki nem rúgják Slotot”

„Tényleg Szalah volt a probléma? Nem. Világosan látszik, hogy Slottal van a gond”

„Sokra megyünk a veretlen szériánkkal, ha közben van egy nyeretlen sorozatunk is”

„Gyorsan egyezzünk meg Xabi Alonsóval, mielőtt késő lenne” – állt elő egy hajmeresztő ötlettel egy angol szurkoló, aki a Real Madridtól menesztett korábbi liverpooli játékost látná a legszívesebben a kispadon. Az ötlet hatalmas népszerűségnek örvend az Anfield környékén...

Frusztrált játékosok, csalódott szurkolók

A meccs után a Liverpool holland szakvezetője, Arne Slot is csalódottságának adott hangot a sajtótájékoztatón.

„Hallottam a szurkolóink frusztrációját. Ha egy Burnley elleni hazai döntetlen nem okozna csalódást Liverpoolban, akkor valami nagyon nem lenne rendben. Teljesen megértem a szurkolókat, a játékosok is ugyanezt érzik”

– fogalmazott Slot, aki a végeredmény ellenére látott pozitívumokat a találkozón.

„Kerkez Milos ismét remek meccset játszott. Florian Wirtz megint szép gólt szerzett, és rendkívül aktív volt. Jeremie Frimpong szintén kiemelkedett, komoly veszélyt jelentett a jobb oldalon.

A játékosok nehezen hisznek a fejlődésben, ha az eredmények nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk.

Ott van a tizenkét meccses veretlenségi sorozatunk, de ennél mindenképpen többet akarunk. Minden meccset meg akarunk nyerni” – tette hozzá a holland szakember.

Fotó: Glyn Kirk/AFP

 

