Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Olympique Marseille Marseille Liverpool Bajnokok Ligája Steven Gerrard Szoboszlai Dominik

Gerrard imádja, hogy Szoboszlai nem vett tudomást Szalahról

2026. január 22. 16:02

Gerrardnak nagyon tetszett az, ahogyan a magyar játékos odaállt a szabadrúgáshoz Marseille-ben. Szoboszlait jótanácsokkal is ellátta.

2026. január 22. 16:02
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szerda este 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. A mérkőzés első gólját Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerezte, a magyar válogatott játékost meg is dicsérte a klublegenda Steven Gerrard.

A This is Anfield idézte az angol ikon szavait. Gerrard szerint, ha Szoboszlai alázatos marad, a játékára koncentrál és arra törekszik, hogy egyre jobb és jobb játékossá váljon, akkor világklasszis lehet belőle.

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Ha alázatos marad és tovább dolgozik, akkor még magasabb szintre léphet”

– jelentette ki.

Gerrard Szoboszlait méltatta
Gerrard Szoboszlait méltatta (Fotó: Oli Scarff/AFP)

„Úgy gondolom, megvan a tehetsége hozzá, és a megfelelő emberek veszik őt körül, hogy ismét szárnyaljon, hogy még jobb középpályássá váljon. Csak egy picit alázatosabbnak kellene maradnia, mert az elmúlt hetekben egy kicsit előjött az egója, amikor a kapuja előtt visszatalpalta a labdát és a kapufára vágott egy büntetőt. Benne van a világklasszis szint, és ezt ebben az idényben több mérkőzésen is megmutatta már, és most látom őt a legkiegyensúlyozottabbnak” – mondta Gerrard. Hozzátette, imádja őt nézni a pályán, tele van energiával és labda nélkül is kiválóan mozog.

„Sajnálnám, ha nem űzné, hajtaná a következő szintet.”

Gerrard Szoboszlai szabadrúgásáról

Elmondta, láthatóan árad a magyarból az önbizalom.

Amit imádtam a szabadrúgásban, hogy előtte Szalah odahajolt hozzá és a fülébe súgott valamit. Eltakarta a száját, és mintha azt mondta volna neki, hogy ez egy ballábas szög, ezért bízza rá. Szoboszlai viszont egy szót nem válaszolt a Liverpool utóbbi éveinek legnagyobb játékosának. Szóval imádom az önbizalmát, és hogy kiáll magáért”

– fogalmazott a Vörösök 45 éves legendája.

„Azt hiszem, a legtöbb játékos, ha Szalah a fülébe súgja, hogy el akarja végezni a szabadrúgást, ellépnek onnan és tiszteletben tartják a kérését. De szerettem, ahogyan Szoboszlai Dominik úgy gondolta, hogy semmiképp, és nem vett róla tudomást.”

A kivitelezéssel kapcsolatban Gerrard elmondta, hogy minden bizonnyal a Liverpoolnál megfigyelték, hogy a Marseille nem szokott játékost fektetni a sorfal mögé, így ha jobban belegondolunk, alattuk már nem olyan nehéz feladat ellőni a labdát.

A This is Anfield a cikkét azzal zárta, hogy Szoboszlainak aligha van önbizalomhiánya, ugyanakkor mindenképpen érdemes lenne Gerrard tanácsait megfogadnia.

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

