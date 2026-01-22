Gerrard imádja, hogy Szoboszlai nem vett tudomást Szalahról

Ez tényleg hihetetlen: Szoboszlai beérte a Liverpool legnagyobb legendáit
Elképesztő, amit nyújt!
Gerrardnak nagyon tetszett az, ahogyan a magyar játékos odaállt a szabadrúgáshoz Marseille-ben. Szoboszlait jótanácsokkal is ellátta.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szerda este 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. A mérkőzés első gólját Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerezte, a magyar válogatott játékost meg is dicsérte a klublegenda Steven Gerrard.
A This is Anfield idézte az angol ikon szavait. Gerrard szerint, ha Szoboszlai alázatos marad, a játékára koncentrál és arra törekszik, hogy egyre jobb és jobb játékossá váljon, akkor világklasszis lehet belőle.
Ha alázatos marad és tovább dolgozik, akkor még magasabb szintre léphet”
– jelentette ki.
„Úgy gondolom, megvan a tehetsége hozzá, és a megfelelő emberek veszik őt körül, hogy ismét szárnyaljon, hogy még jobb középpályássá váljon. Csak egy picit alázatosabbnak kellene maradnia, mert az elmúlt hetekben egy kicsit előjött az egója, amikor a kapuja előtt visszatalpalta a labdát és a kapufára vágott egy büntetőt. Benne van a világklasszis szint, és ezt ebben az idényben több mérkőzésen is megmutatta már, és most látom őt a legkiegyensúlyozottabbnak” – mondta Gerrard. Hozzátette, imádja őt nézni a pályán, tele van energiával és labda nélkül is kiválóan mozog.
„Sajnálnám, ha nem űzné, hajtaná a következő szintet.”
Elmondta, láthatóan árad a magyarból az önbizalom.
Amit imádtam a szabadrúgásban, hogy előtte Szalah odahajolt hozzá és a fülébe súgott valamit. Eltakarta a száját, és mintha azt mondta volna neki, hogy ez egy ballábas szög, ezért bízza rá. Szoboszlai viszont egy szót nem válaszolt a Liverpool utóbbi éveinek legnagyobb játékosának. Szóval imádom az önbizalmát, és hogy kiáll magáért”
– fogalmazott a Vörösök 45 éves legendája.
„Azt hiszem, a legtöbb játékos, ha Szalah a fülébe súgja, hogy el akarja végezni a szabadrúgást, ellépnek onnan és tiszteletben tartják a kérését. De szerettem, ahogyan Szoboszlai Dominik úgy gondolta, hogy semmiképp, és nem vett róla tudomást.”
A kivitelezéssel kapcsolatban Gerrard elmondta, hogy minden bizonnyal a Liverpoolnál megfigyelték, hogy a Marseille nem szokott játékost fektetni a sorfal mögé, így ha jobban belegondolunk, alattuk már nem olyan nehéz feladat ellőni a labdát.
A This is Anfield a cikkét azzal zárta, hogy Szoboszlainak aligha van önbizalomhiánya, ugyanakkor mindenképpen érdemes lenne Gerrard tanácsait megfogadnia.
Fotó: Thibaud Moritz/AFP