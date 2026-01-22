Gerrard imádja, hogy Szoboszlai nem vett tudomást Szalahról

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szerda este 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. A mérkőzés első gólját Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerezte, a magyar válogatott játékost meg is dicsérte a klublegenda Steven Gerrard.

A This is Anfield idézte az angol ikon szavait. Gerrard szerint, ha Szoboszlai alázatos marad, a játékára koncentrál és arra törekszik, hogy egyre jobb és jobb játékossá váljon, akkor világklasszis lehet belőle.