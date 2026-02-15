Ft
Ezt nem lehet megunni: újabb szemszögből csodálhatjuk meg Szoboszlai bombagólját (VIDEÓ)

2026. február 15. 22:50

Az FA-kupa 16 közé jutásért rendezett találkozóján a Liverpool második gólját Szoboszlai Dominik szerezte.

2026. február 15. 22:50
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az FA-kupa 16 közé jutásért rendezett találkozóján a Liverpool második találatát Szoboszlai Dominik jegyezte, aki Mohamed Szalah passza után futtából lőtt bombagólt a Brighton kapujába.

A gólról a „Men In Blazers” nevű oldalon most egy eddig nem látott felvétel látott napvilágot, a lelátón ülők szemszögéből csodálhatjuk meg Szoboszlai látványos találatát.

A nyitókép illusztráció: Thibaud MORITZ / AFP

