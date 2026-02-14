Szoboszlai újabb bombagóllal jelentkezett a Liverpoolban – nézze meg videón!

Kerkez parádés gólpasszal tért vissza a Liverpoolba – nézze meg videón!
Curtis Jonest hozta kihagyhatatlan helyzetbe.
Szoboszlai Dominik eltiltása lejárt, és rögtön góllal jelentkezett, nem is akármilyennel. A Liverpool–Brighton második találatát jegyezte a magyar középpályás. Nézze meg videónkon!
Abszolút a magyar játékosokról szólt a Liverpool–Brighton mérkőzés az FA-kupa 16 közé jutásért rendezett találkozóján. Az első gólt Kerkez Milos készítette elő egy parádés gólpasszal, a második találatot pedig maga Szoboszlai Dominik jegyezte, Mohamed Szala passza után futtából lőtt bombagólt a vendég kapuba. Nézze meg videón a magyar középpályás találatát!
Könnyed továbbjutás a Brighton ellen az FA-kupában.
