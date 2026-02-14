Ft
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai újabb bombagóllal jelentkezett a Liverpoolban – nézze meg videón!

2026. február 14. 22:26

Szoboszlai Dominik eltiltása lejárt, és rögtön góllal jelentkezett, nem is akármilyennel. A Liverpool–Brighton második találatát jegyezte a magyar középpályás. Nézze meg videónkon!

2026. február 14. 22:26
null

Abszolút a magyar játékosokról szólt a Liverpool–Brighton mérkőzés az FA-kupa 16 közé jutásért rendezett találkozóján. Az első gólt Kerkez Milos készítette elő egy parádés gólpasszal, a második találatot pedig maga Szoboszlai Dominik jegyezte, Mohamed Szala passza után futtából lőtt bombagólt a vendég kapuba. Nézze meg videón a magyar középpályás találatát!

Ezt is ajánljuk a témában

Liverpool–Brighton: Szoboszlai gólja videón

Nyitókép: Darren Staples / AFP

molga8
2026. február 14. 23:04
Hatalmas! Tudta előre hogyan, mit fog csinálni. Zseni a srác! Slot meg egy barom, h a hátvédek lövik a gólokat........
Válasz erre
6
0
Takagi
2026. február 14. 22:35
Domi világsztár!
Válasz erre
6
0
