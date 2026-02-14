Szoboszlai újabb bombagóllal jelentkezett a Liverpoolban – nézze meg videón!

Abszolút a magyar játékosokról szólt a Liverpool–Brighton mérkőzés az FA-kupa 16 közé jutásért rendezett találkozóján. Az első gólt Kerkez Milos készítette elő egy parádés gólpasszal, a második találatot pedig maga Szoboszlai Dominik jegyezte, Mohamed Szala passza után futtából lőtt bombagólt a vendég kapuba. Nézze meg videón a magyar középpályás találatát!