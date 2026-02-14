Kerkez parádés gólpasszal tért vissza a Liverpoolba – nézze meg videón!

Szoboszlai Dominik az eltiltása, Kerkez Milos a pihentetése után tért vissza a kezdőcsapatba a Liverpool–Brighton FA-kupa találkozón. Az első félidőben a magyar balbekk abszolút főszereplő volt, jelentkezett veszélyes lövéssel és beadással is, majd a 42. percben Curtis Jonest hozta a bal szélről kihagyhatatlan helyzetbe, a Vörösök ezzel a góllal szerezték meg a vezetést. Nézze meg Kerkez gólpasszát videón!