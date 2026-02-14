Ft

Liverpool videó Kerkez Milos

Kerkez parádés gólpasszal tért vissza a Liverpoolba – nézze meg videón!

2026. február 14. 22:10

Kerkez Milos remek gólpasszal tért vissza a Liverpoolba. Nézze meg videón a magyar balhátvéd mesteri beadását a Liverpool–Brightonon!

2026. február 14. 22:10
null

Szoboszlai Dominik az eltiltása, Kerkez Milos a pihentetése után tért vissza a kezdőcsapatba a Liverpool–Brighton FA-kupa találkozón. Az első félidőben a magyar balbekk abszolút főszereplő volt, jelentkezett veszélyes lövéssel és beadással is, majd a 42. percben Curtis Jonest hozta a bal szélről kihagyhatatlan helyzetbe, a Vörösök ezzel a góllal szerezték meg a vezetést. Nézze meg Kerkez gólpasszát videón!

Ezt is ajánljuk a témában

Liverpool–Brighton: Kerkez gólja videón

Nyitókép: Darren Staples / AFP

