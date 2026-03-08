Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
futó boglárka császár attila császár

Sajtóvadászat: mi van, ha csavarhúzóval vesén szúrnak? – újságírók a tiszás szeretetországról

2026. március 08. 21:02

„Nem minket, újságírókat nem tisztel, hanem Önöket, hiszen, mi azért vagyunk, hogy közvetítsünk Önöknek” – mondta Móna Márk Magyar Péter kapcsán. A Mandiner Sajtóvadászat című dokumentumfilmjének premierjén jártunk.

2026. március 08. 21:02
null
Konopás Noémi
Konopás Noémi

Amikor a nézők a síkképernyőn látják, hogy Futó Boglárkát vagy Móna Márkot lökdösik a terepen, az embernek elgurul a gyógyszere – kezdte Császár Attila a Mandiner Sajtóvadászat című dokumentumfilmjének vetítését követő pódiumbeszélgetésen Budapesten a Premier Kultcaféban. 

Mint mondta: a lökdösődést és az újságírókat ért egyéb támadásokat terepen megtapasztalni még keményebb. 

Sajtóvadászat: a régen várt dokumentumfilm

Az eseményen Futó Boglárka, Móna Márk, Császár Attila és Gyürky Enikő osztotta meg keserű tapasztalatait az őket ért atrocitásokról, az úgymond tiszás gyűlöletgyárról.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A hétvégi megdöbbentő esemény kapcsán – Szentendrén rálőttek(!) egy fideszes aktivistára – Császár kijelentette, ez csak a kezdet. De, mint mondta, bízik az emberek jószándékában. Ennek ellenére úgy érzi magát a balliberális eseményeken, mintha a világűrben lenne. Hozzátette, 

nem gondolta, hogy „idáig el fogunk jutni”.

Császárt különösen az lepte meg, amikor még a technikus kollégája is, akit – mint fogalmazott – nem kell félteni, megkérdezte, hogy biztosan ki kell-e menni ezekre az eseményekre. Az említett kolléga annak a félelmének is hangot adott, hogy attól tart, egyszer valamelyiküket egyszerűen csavarhúzóval vesén szúrják. Császár Attila szerint Magyar Péter nem felkészült politikus, mert aki azt válaszolja egy újságírói kérdésre, hogy „dögölj meg”, vagy, hogy „további jó vergődést”, az minden, csak nem felkészült. Mint mondta, Magyar Péternek megvannak a sztereotip válaszai, beszédjei, de amit mond, az összefüggéstelen. 

„Gondolják csak el Ukrajna okán milyen válaszokat kaphatunk majd tőle”

 – tette hozzá. 

Magyar Péter kapcsán Móna Márk kijelentette: 

„nem minket, újságírókat nem tisztel, hanem Önöket, hiszen, mi azért vagyunk, hogy közvetítsünk, Önöknek. Ha minket hazaárulónak nevez Magyar Péter, Önöket nevezik hazaárulóknak”.

Egyre durvábbak

Az elmúlt két évben határátlépés történt az újságírókkal szemben: a tiszás rendezvények hétről-hétre egyre durvábbak lettek – mondta Futó Boglárka.

Ez a szakma már nem az a szakma, mint ami akkor volt, amikor ő kezdte – mondta a sajtóról Császár Attila. Kevés újságíró van, aki ki mer menni terepre dolgozni, márpedig más kint megérezni az atmoszférát, mint a pamlagon megírni a cikket, a hitelességről meg már ne is beszéljünk. 

Móna Márk ennek kapcsán elmondta, a Mandiner ott van, ahol a dolgok történnek, a legfrissebben közli a helyszínről az eseményeket, bár a 444 már kérte őket azért számon, hogy miért mennek ki Moszkvába.

A mocskolódó kommentek kapcsán Futó Boglárka elmondta, természetes, hogy a közösségi média miatt megnő a visszajelzések száma, szerinte ezeken egyszerűen felül kell tudni emelkedni. „Igyekezni kell ezeket elengedni az embernek a füle mellett” – emelte ki. Császár Attila ezzel nem ért egyet, elmondta, amikor az ATV-s stábot vegzálták, ők segítettek nekik. Arról is szólt, kint a terepen más azért a nexus a szakmán belüliek között. Futó Boglárka nem így látja, szerinte mindez igaz az idősebb újságírókra, de a fiatalabbakra már sajnos nem, felhígult a szakma – véli. 

„Nem érzem a kollegialitást, és ez egyre rosszabb” 

– emelte ki Futó Boglárka. Móna ehhez hozzátette, valóban, még a tusványosi sajtótáborban is rosszabb a hangulat, mint a temetőben. „Szakadékok vannak, de ezt a teljes elszigetelődést nem mi kezdtük” – emelte ki Móna Márk.

Hozzá lehet ezekhez szokni? „Tesszük a dolgunkat” – mondta ennek kapcsán Móna Márk. „Ez az ember bármire képes” – mondta Móna Márk Magyar Péterről, aki, miután a Ruszin-Szendi Romulusz fellökte riportert, azt mondta, Ruszin csak megölelte Mónát.

Császár elmesélte, hogy egy alkalommal a II. János Pál pápa szobránál szerette volna kérdezni Magyar Pétert. A Tisza vezetője a szobrot jobbról-balról ölelgetve fotóztatta magát, majd odament Császárhoz, és közölte vele: „Császár úr én magát nagyon tiszteltem még 2006-ból”. Császár kapott is az alkalmon, szeretett volna feltenni pár kérdést, mire Magyar Péter átment az út túloldalára, és az autója mellett biztonságos távolból megállva kezdett el Császárral üvöltözni, durva szavakkal illetni és osztani az észt. 

„Ez a fajta kétszínűség jelen van benne”

 – mondta Császár. Szerinte Magyar Péter nárcisztikus, ami „életveszélyes egy politikustól, akinek hideg fejjel kell tudnia gondolkodnia”. Császár kiemelte, nem ő lesz a miniszterelnök, hanem Orbán Viktor, fejezte be a gondolatot Móna.

Császár pedig így folytatta: „Magyar Péter addig marad, amíg az embereket ki tudja vinni az utcára”. A riporter hangot adott félelmének, miszerint a Tisza egészen polgárháborúig korbácsolja a hangulatot egy Fidesz győzelem esetén. 

Szerinte egy Majdan-típusú tüntetésből kialakuló puccs, mint Kijevben, teljesen reális Magyarországon is.

Legfontosabb dolog, amit meg kell érteni: az újságírókkal szembeni gyűlölet és atrocitás begyűrűzik a hétköznapi emberek életébe, egyre mélyebb és mélyebb rétegekbe – mondta Futó Boglárka. Császár Attila ennek kapcsán kijelentette: ő abban hisz, hogy az emberek alapvetően jók. Hozzátette: Magyar Péter esetében ezt nem meri száz százalékig kijelenteni. „Kijött a szellem a palackból, a szellem maga Magyar Péter” – hangsúlyozta. Mint mondta, szörnyű, hogy mindezekről itt beszélgetni kell, döbbenetes, és elszomorító. 

„Nem hiszem, hogy az emberek nem látják a lekezelést, bántalmazást, ami Magyar Pétert jellemzi”.

„A gyűlölet elfogadhatatlan” – mondta Móna Márk, megköszönve csapatának, hogy mellette vannak, nekik köszönhetően tudja mindezt csinálni.

Mivel a szavak ritkán képesek visszaadni egy-egy ilyen atrocitás valóságát, mindenképpen érdemes megnézni a filmet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 09. 13:46
nem nyafogni, hanem feljelenteni es buntetni, ha a hatosag nem akarja oket peldasan megbuntetni, akkor elkapni , lepedot a fejere es moresre tanitani, ennyi
Válasz erre
0
0
Mantinka
2026. március 08. 22:16
Sajtóvadászat: hozzászólások a FIDESZES szeretetországról "Emberekkel foglalkozom így jól ismerem poloskaféléket...Saját silány életét egy gusztustalan, hazug, jellemtelen, szer hiányától verejtékező, lárva arcúval reperálná. Inkább saját magát elemezze, hogy miért juttot el odáig, hogy egy torz személy a kiút. "
Válasz erre
0
0
Mantinka
2026. március 08. 22:15
Sajtóvadászat: hozzászólások a FIDESZES szeretetországról "azt a jó kurva liberális- moslékos - szektás anyját akasztaná fel!"
Válasz erre
0
0
Mantinka
2026. március 08. 22:15
Sajtóvadászat: hozzászólások a FIDESZES szeretetországról "Anyád meg egy komcsi kurva", "A kurva anyád is ot dolgozik ugye?", "Bazd meg anyád seggéből jött még ki ilyen hülye mint te?!", "Te is irigyled a ruppótlan magyar kakát?Csinálok a szádba! ", "Miért nem mész el a jó kurva anyádba?", "nyald ki poloskád fostos seggét" , "debil fa...sz", "drogos g.ci", "Anyád a hibás, hogy egy ilyen degenerált férget szart ki magából" ," faszt szoptad bőnyállal","kurva anyádat is eladnád strichelni","tetves geci","nyomorul féreg","kotródj te féreg","Szopjátok a nácik faszát","A tiszaszarok mehetnek háborúzni: a patkány a patkányért megdögölhet..","fasz...szopó szektás hülye","A baseball ütő hatékonyabb lenne.","retek, kur......va anyádat , aki egy hulladékot pottyantott ki magából!"
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!