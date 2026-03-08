Sajtóvadászat: mi van, ha csavarhúzóval vesén szúrnak? – újságírók a tiszás szeretetországról

Móna Márk ennek kapcsán elmondta, a Mandiner ott van, ahol a dolgok történnek, a legfrissebben közli a helyszínről az eseményeket, bár a 444 már kérte őket azért számon, hogy miért mennek ki Moszkvába.

A mocskolódó kommentek kapcsán Futó Boglárka elmondta, természetes, hogy a közösségi média miatt megnő a visszajelzések száma, szerinte ezeken egyszerűen felül kell tudni emelkedni. „Igyekezni kell ezeket elengedni az embernek a füle mellett” – emelte ki. Császár Attila ezzel nem ért egyet, elmondta, amikor az ATV-s stábot vegzálták, ők segítettek nekik. Arról is szólt, kint a terepen más azért a nexus a szakmán belüliek között. Futó Boglárka nem így látja, szerinte mindez igaz az idősebb újságírókra, de a fiatalabbakra már sajnos nem, felhígult a szakma – véli.

„Nem érzem a kollegialitást, és ez egyre rosszabb”

– emelte ki Futó Boglárka. Móna ehhez hozzátette, valóban, még a tusványosi sajtótáborban is rosszabb a hangulat, mint a temetőben. „Szakadékok vannak, de ezt a teljes elszigetelődést nem mi kezdtük” – emelte ki Móna Márk.

Hozzá lehet ezekhez szokni? „Tesszük a dolgunkat” – mondta ennek kapcsán Móna Márk. „Ez az ember bármire képes” – mondta Móna Márk Magyar Péterről, aki, miután a Ruszin-Szendi Romulusz fellökte riportert, azt mondta, Ruszin csak megölelte Mónát.