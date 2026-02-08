Futótűzként terjed a magyarellenesség az ukrán médiában: egyesek már Orbán Viktorra vadásznának

Ukrajnában teljesen elszabadultak az indulatok a hétvégén. A jelek szerint sokak szemét szúrta Orbán Viktor szombati DPK-n elhangzott egyik kijelentése, mivel a miniszterelnök felhívta rá a figyelmet, hogy nem túl barátságos államként viselkedik Ukrajna.

A kijelentést követően futótűzként kezdett terjedni az ukrán médiában a magyarellenesség, ami állítólag csak Orbán Viktor személye ellen irányul.

Az egyik bejegyzésben például így nyilvánult meg a szerző: „Orbán Viktor »Magyarország ellenségének nevezte Ukrajnát«. Mit gondoltok – hány FPV drónkezelő kellene ahhoz, hogy megfékezze ezt az »orbán frontot«?” – tette fel a fenyegető kérdését a névtelen szerző, majd később azt is kifejtette, hogy Ukrajna abban érdekelt, hogy kormányváltás történjen Magyarországon: „Tudjuk, hogy sok magyar támogatja Ukrajnát, ezért mondjuk szándékosan, hogy »Orbáné«, nem »magyar«.