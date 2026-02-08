Ft
02. 08.
vasárnap
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna drón Orbán Viktor választás

Futótűzként terjed a magyarellenesség az ukrán médiában: egyesek már Orbán Viktorra vadásznának

2026. február 08. 09:08

Tombol a gyűlölet Ukrajnában, sokan tűkön ülve várják a magyar választást.

2026. február 08. 09:08
null

Ukrajnában teljesen elszabadultak az indulatok a hétvégén. A jelek szerint sokak szemét szúrta Orbán Viktor szombati DPK-n elhangzott egyik kijelentése, mivel a miniszterelnök felhívta rá a figyelmet, hogy nem túl barátságos államként viselkedik Ukrajna.

A kijelentést követően futótűzként kezdett terjedni az ukrán médiában a magyarellenesség, ami állítólag csak Orbán Viktor személye ellen irányul.

Az egyik bejegyzésben például így nyilvánult meg a szerző: „Orbán Viktor »Magyarország ellenségének nevezte Ukrajnát«. Mit gondoltok – hány FPV drónkezelő kellene ahhoz, hogy megfékezze ezt az »orbán frontot«?” – tette fel a fenyegető kérdését a névtelen szerző, majd később azt is kifejtette, hogy Ukrajna abban érdekelt, hogy kormányváltás történjen Magyarországon: „Tudjuk, hogy sok magyar támogatja Ukrajnát, ezért mondjuk szándékosan, hogy »Orbáné«, nem »magyar«.

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Idén tavasszal maguk a magyarok is megmutatják, hogy egyetértenek-e ennek a Putyin-talpnyalónak, Orbán Viktornak a populizmusával és álnok politikájával”

jelentette ki a magyar választás kapcsán.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

 

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Picnic Niki
2026. február 08. 11:13 Szerkesztve
Ha OV-nak netán nem tetszik a választás eredménye, akkor ukrán beavatkozás történt ;-) A példa ragadós.
namivan-2
2026. február 08. 11:11
A koldus (gyengébbek kedvéért Ukrajna) nem szereti azokat, akik nem adnak alamizsnát.
csalodtamafideszben
2026. február 08. 10:46
Ajaj! Akkor Ukrajnában jönnek az állami Orbán-plakátok?
csalodtamafideszben
2026. február 08. 10:45
"mivel a miniszterelnök felhívta rá a figyelmet, hogy nem túl barátságos államként viselkedik Ukrajna." LOL Így is lehet mondani. Egész konkrétan ellenségnek nevezte.
