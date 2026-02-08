Könyörtelenül lecsapott Zelenszkij: az ukrán hadsereg amerikai csodafegyverrel vette célba Oroszországot

Belgorod régió kormányzója, Vjacseszlav Gladkov arról számolt be, hogy Belgorodban az ukrán fegyveres erők rakétatámadásának célpontjává vált – számolt be a hírről a Lenta.

A tisztviselő állítása szerint a támadás az infrastrukturális objektumok megtekintése közben történt.