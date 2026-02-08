Hivatalosan elismerték az oroszok: ez a sors vár Ukrajnára egy megállapodás után
Lavrov már a békekötés utáni állapotról beszélt.
A rakétatámadás Belgorodot érintette.
Belgorod régió kormányzója, Vjacseszlav Gladkov arról számolt be, hogy Belgorodban az ukrán fegyveres erők rakétatámadásának célpontjává vált – számolt be a hírről a Lenta.
A tisztviselő állítása szerint a támadás az infrastrukturális objektumok megtekintése közben történt.
A szemle során ismét rakétatámadás kezdődött”
– mondta Gladkov, hozzátéve, hogy a mentőcsapatok tagjaival együtt egy óvóhelyen rejtőzött el. Egyes adatok szerint HIMARS-rakétákkal támadták a régiót. Ennek kapcsán Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense így nyilatkozott az Indexnek: „Az M270 MLRS az 1980-as évek első felében kezdett hadrendbe állni, de már akkor látszott, hogy szükség van egy könnyebb, mozgékonyabb verzióra, ami nem lánctalpas, hanem kerekes nehézteherautó-alvázra épül. Így kezdték el a HIMARS-fejlesztést, amiben az öbölháborús tapasztalatok is sokat számítottak.
Úgy tudjuk magyarra fordítani a mozaikszót, hogy nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszer.
Az M270 szállításához C5 Galaxy vagy C17 Globemaster III nehéz szállító repülőgép kell, a HIMARS befér a jóval kisebb C–130 Herculesbe is. Folyamatosan fejlesztik az amerikaiak, rengeteg különféle lőtávolságú és harci részű rakétát lehet indítani a rendszerrel.”
„Felszólítjuk az európaiakat, felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne akadályozzák a béketörekvéseket” – mondta Szijjártó Péter.
