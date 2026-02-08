Ft
Könyörtelenül lecsapott Zelenszkij: az ukrán hadsereg amerikai csodafegyverrel vette célba Oroszországot

2026. február 08. 07:42

A rakétatámadás Belgorodot érintette.

2026. február 08. 07:42
null

Belgorod régió kormányzója, Vjacseszlav Gladkov arról számolt be, hogy Belgorodban az ukrán fegyveres erők rakétatámadásának célpontjává vált – számolt be a hírről a Lenta.

A tisztviselő állítása szerint a támadás az infrastrukturális objektumok megtekintése közben történt.

A szemle során ismét rakétatámadás kezdődött”

– mondta Gladkov, hozzátéve, hogy a mentőcsapatok tagjaival együtt egy óvóhelyen rejtőzött el. Egyes adatok szerint HIMARS-rakétákkal támadták a régiót. Ennek kapcsán Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense így nyilatkozott az Indexnek: „Az M270 MLRS az 1980-as évek első felében kezdett hadrendbe állni, de már akkor látszott, hogy szükség van egy könnyebb, mozgékonyabb verzióra, ami nem lánctalpas, hanem kerekes nehézteherautó-alvázra épül. Így kezdték el a HIMARS-fejlesztést, amiben az öbölháborús tapasztalatok is sokat számítottak.

Úgy tudjuk magyarra fordítani a mozaikszót, hogy nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszer.

Az M270 szállításához C5 Galaxy vagy C17 Globemaster III nehéz szállító repülőgép kell, a HIMARS befér a jóval kisebb C–130 Herculesbe is. Folyamatosan fejlesztik az amerikaiak, rengeteg különféle lőtávolságú és harci részű rakétát lehet indítani a rendszerrel.”

A nyitókép illusztráció. Fotó: ANDREW LEESON / AFP

 

