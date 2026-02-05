Hivatalosan elismerték az oroszok: ez a sors vár Ukrajnára egy megállapodás után

Megtört a jég: személyesen jelentkezett be Trump, karnyújtásnyira van a békétől Ukrajna
„Ukrajna és Oroszország nagyon közel áll a háború rendezéséhez” – mondta az amerikai elnök.
Lavrov már a békekötés utáni állapotról beszélt.
Oroszország készen áll arra, hogy semleges és jóindulatú országként tekintsen Ukrajnára – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az RT orosz hírtelevíziónak adott interjújában, amelyből csütörtökön újabb részleteket tettek közzé.
Ukrajnának barátságos országnak kell lennie. Nem feltétlenül velünk szövetségesnek, de semlegesnek és jóindulatú országnak”
– mondta az orosz diplomácia vezetője. Lavrov szerint ez nemcsak az Ukrajnához tartozó területen lakók jogainak tiszteletben tartását jelenti, hanem a civilizáció vívmányaihoz, a fűtéshez, az élelmiszerhez és a vízhez való hozzáférésük, valamint alapvető emberi jogaik tiszteletben tartását is, beleértve a nyelvhasználatot, az oktatást és a vallásgyakorlást.
„Még egyszer hangsúlyozom, hogy abban az Ukrajnában, amely majd aláírja a megállapodásokat,
nem szabad megsérteni a nemzetközi jog normáit és az ország alkotmányának normáit, amelyek garantálják a nemzeti kisebbségek jogait”
– jelentette ki a miniszter.
Lavrov azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország soha nem kezdett el elsőként energetikai objektumokat támadni. „Éppenséggel az ukránok kezdtek el elsőként támadni energetikai és más polgári létesítményeket, beleértve lakóházakat, üzleteket, kórházakat. Egy évvel ezelőtt felrobbantottak egy személyvonatot is”, amelynek semmi köze nem volt a hadsereghez – hívta fel a figyelmet.
(MTI)
