Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szergej Lavrov háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Hivatalosan elismerték az oroszok: ez a sors vár Ukrajnára egy megállapodás után

2026. február 05. 23:02

Lavrov már a békekötés utáni állapotról beszélt.

2026. február 05. 23:02
null

Oroszország készen áll arra, hogy semleges és jóindulatú országként tekintsen Ukrajnára – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az RT orosz hírtelevíziónak adott interjújában, amelyből csütörtökön újabb részleteket tettek közzé.

Ukrajnának barátságos országnak kell lennie. Nem feltétlenül velünk szövetségesnek, de semlegesnek és jóindulatú országnak”

– mondta az orosz diplomácia vezetője. Lavrov szerint ez nemcsak az Ukrajnához tartozó területen lakók jogainak tiszteletben tartását jelenti, hanem a civilizáció vívmányaihoz, a fűtéshez, az élelmiszerhez és a vízhez való hozzáférésük, valamint alapvető emberi jogaik tiszteletben tartását is, beleértve a nyelvhasználatot, az oktatást és a vallásgyakorlást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

„Még egyszer hangsúlyozom, hogy abban az Ukrajnában, amely majd aláírja a megállapodásokat,

nem szabad megsérteni a nemzetközi jog normáit és az ország alkotmányának normáit, amelyek garantálják a nemzeti kisebbségek jogait”

– jelentette ki a miniszter.

Lavrov azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország soha nem kezdett el elsőként energetikai objektumokat támadni. „Éppenséggel az ukránok kezdtek el elsőként támadni energetikai és más polgári létesítményeket, beleértve lakóházakat, üzleteket, kórházakat. Egy évvel ezelőtt felrobbantottak egy személyvonatot is”, amelynek semmi köze nem volt a hadsereghez – hívta fel a figyelmet.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Samil Zsumatov

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. február 06. 00:59
ukrán = terrorista Lehet ezt szépíteni, meg maszkírozni és elkenni - ez tény. Megmondom, mikor váltak terroristává az ukránok, amikor ellenébe mentek a Minszki Megallapodásoknak. A Terror útját választották 12000+ ártatlan civil lemészárolásával. Akkor már visszafordulhatatlanul terroristává vált az ukrán náció a kijevi rezsim égisze alatt. Szerintem, legjobb lenne, ha elpusztulna egész Ukrajna, az egész fertőzött rohadt neo-náci faj.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. február 06. 00:23
Azért az jó, hogy nem a gonosz tengelye országok közé sorolja. Mint iránt amerika.:)
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. február 05. 23:43
Feltételezem, hogy a ruszki barátság előfeltétele egy kazármentes baráti ukrán kormány.
Válasz erre
1
0
europész
2026. február 05. 23:37
Logikus Lavrov monologja.Csak remelni tudjuk,hogy az szerint alakul az ukranok sorsa. Egyertelmuen kirajzolodott az ukranok ostoba gyenge es a nyugat alltal befojasolt vezetes oriasi hibaja.Sulyos ar lesz a vegelszamolasnal. Elhettek volna boldog bekeben ha nem ilyen ocsmany vezetessel aldotta volna mag oket a sajat egyugyuseguk.Nem lehet azt mondani,hogy a sorscsapas csak veletlenek muve.Volt ott ugyintezo boven aki a medvet felbosszantotta.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!