Hivatalosan elismerték az oroszok: ez a sors vár Ukrajnára egy megállapodás után

Oroszország készen áll arra, hogy semleges és jóindulatú országként tekintsen Ukrajnára – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az RT orosz hírtelevíziónak adott interjújában, amelyből csütörtökön újabb részleteket tettek közzé.

Ukrajnának barátságos országnak kell lennie. Nem feltétlenül velünk szövetségesnek, de semlegesnek és jóindulatú országnak”

– mondta az orosz diplomácia vezetője. Lavrov szerint ez nemcsak az Ukrajnához tartozó területen lakók jogainak tiszteletben tartását jelenti, hanem a civilizáció vívmányaihoz, a fűtéshez, az élelmiszerhez és a vízhez való hozzáférésük, valamint alapvető emberi jogaik tiszteletben tartását is, beleértve a nyelvhasználatot, az oktatást és a vallásgyakorlást.