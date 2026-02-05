Megtört a jég: személyesen jelentkezett be Trump, karnyújtásnyira van a békétől Ukrajna

Beleköpött Putyin levesébe Zelenszkij: még az oroszok legelső kérését sem hajlandó teljesíteni
„Ukrajna és Oroszország nagyon közel áll a háború rendezéséhez” – mondta az amerikai elnök.
Az Egyesült Államok és Oroszország újraindítja a 2021 őszén megszakadt párbeszédet a két ország magas rangú katonai tisztségviselői között – jelentette be csütörtökön az Európában állomásozó amerikai erők parancsnoksága a felek abu-dzabi tárgyalásainak eredményeképpen.
Donald Trump amerikai elnök pedig egyenesen kijelentette, hogy már „majdnem megállapodásra jutott” Oroszország és Ukrajna a háború rendezése kapcsán – szúrta ki a Kárpáthír.
Ukrajna és Oroszország nagyon közel áll a háború rendezéséhez, és majdnem elérték ezt”
– jelentette ki az amerikai elnök, ugyanakkor a részleteket nem ismertette.
(MTI / Kárpáthír)
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP
