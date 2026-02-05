Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában béke tűzszünet Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump amerikai elnök Egyesült Államok

Megtört a jég: személyesen jelentkezett be Trump, karnyújtásnyira van a békétől Ukrajna

2026. február 05. 18:51

„Ukrajna és Oroszország nagyon közel áll a háború rendezéséhez” – mondta az amerikai elnök.

2026. február 05. 18:51

Az Egyesült Államok és Oroszország újraindítja a 2021 őszén megszakadt párbeszédet a két ország magas rangú katonai tisztségviselői között – jelentette be csütörtökön az Európában állomásozó amerikai erők parancsnoksága a felek abu-dzabi tárgyalásainak eredményeképpen.

Donald Trump amerikai elnök pedig egyenesen kijelentette, hogy már „majdnem megállapodásra jutott” Oroszország és Ukrajna a háború rendezése kapcsán – szúrta ki a Kárpáthír.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

Ukrajna és Oroszország nagyon közel áll a háború rendezéséhez, és majdnem elérték ezt”

jelentette ki az amerikai elnök, ugyanakkor a részleteket nem ismertette.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI / Kárpáthír)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsocc44
2026. február 05. 20:19
Gyanítom, hogy 2026-ban is folytatódni fog a háború. Ugyanis Rubio kijelentette, hogy az USA proxy háborúját Oroszország ellen be kell fejezni. Azóta is ömlik a fegyver, információ és pénz a nemkorrupt, nemnáci EU/NATO érett Ukrajnába… hányszor jelenti be Trump, hogy már majdnem… az lényegtelen! Valóban lesz diplomáciai megoldás, de az az ukrán kapituláció aláírásakor fog megtörténni…
Válasz erre
1
0
obi-wankenobi
•••
2026. február 05. 19:55 Szerkesztve
Csodálkoznék, ha Darth zelenskyller Véderrel békélt lehetne kötni. Ez kb olyan, mintha Darth Vadert meg akarnánk győzni arról, hogy ne akarja minden áron eltaposni a Jediket. Egy Darth Vader örökké hű marad a sötét oldal eszméihez. Ezért mondom, hogy zselé egy tökéletes Darth Vader, aki pénzért még a saját anyját is..... Csak Star Wars filmben történt meg a csoda, hogy Darth Vader végül ismét jó emberré vált. Zselé soha nem hátrál!!
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. február 05. 19:46
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelem növekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az OECD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet rövidítése. Angolul: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. február 05. 19:41
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!