Megtört a jég: személyesen jelentkezett be Trump, karnyújtásnyira van a békétől Ukrajna

Az Egyesült Államok és Oroszország újraindítja a 2021 őszén megszakadt párbeszédet a két ország magas rangú katonai tisztségviselői között – jelentette be csütörtökön az Európában állomásozó amerikai erők parancsnoksága a felek abu-dzabi tárgyalásainak eredményeképpen.

Donald Trump amerikai elnök pedig egyenesen kijelentette, hogy már „majdnem megállapodásra jutott” Oroszország és Ukrajna a háború rendezése kapcsán – szúrta ki a Kárpáthír.