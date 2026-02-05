Beleköpött Putyin levesébe Zelenszkij: még az oroszok legelső kérését sem hajlandó teljesíteni

Derült égből: lebukott Zelenszkij – az oroszok már tudják, miért nem lesz béke Ukrajnában
Szörnyű hírek érkeztek Moszkvából.
Ebből nehezen lesz béke.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette csütörtökön, hogy nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról,
Zelenszkijt Kijevben Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján kérdezték meg arról: valóban gyakorolnak-e nyomást Ukrajnára, hogy előbb Kijev egyezzen bele a tűzszünetbe, és az Egyesült Államok csak ezután nyújtson neki biztonsági garanciákat.
Mi már készen állunk a tűzszünetre, ebbe Oroszországnak kellene beleegyeznie”
– válaszolta erre Zelenszkij. Az államfő egyúttal kiemelte, hogy most már a tűzszünet minden feltétele teljesen egyértelmű, miután a húsz pontból álló béketerv tartalmazza őket. Külön hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak még a békemegállapodás aláírása előtt meg kell teremtenie a biztonsági garanciákat.
Az elnök kiemelte, hogy Ukrajna a neki nyújtott biztonsági garanciák mellett fejleszteni fogja sajátjait is. Konkrétan a 800 ezres ukrán hadsereg létszámának fenntartásáról van szó – fűzte hozzá. Előrebocsátotta, hogy a háború lezárását vagy a tűzszünetet követően az ukrán hadseregben csak szerződéssel rendelkezők fognak szolgálni, nem lesznek tartalékosok.
Zelenszkij hangsúlyozta: azon katonáknak, akik a tűzszünet ideje alatt is még a fronton szolgálnak, a jelenleginek a sokszorosát kell keresniük.
Ehhez Ukrajnának pénzbeli támogatásra van szüksége elsősorban az európai országoktól,
mert az ukrán hadsereg Európa biztonságának része, ezt még egyszer hangsúlyozom” – mondta az ukrán elnök.
Ezt is ajánljuk a témában
Szörnyű hírek érkeztek Moszkvából.
(MTI)
Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Szörnyű hírek érkeztek Moszkvából.
Kiterítette a lapjait a moszkvai védelmi minisztérium.
Amerikai közvetítéssel ült tárgyalóasztalhoz Ukrajna és Oroszország, miközben továbbra is dühöngenek a fegyverek.