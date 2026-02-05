Beleköpött Putyin levesébe Zelenszkij: még az oroszok legelső kérését sem hajlandó teljesíteni

– válaszolta erre Zelenszkij. Az államfő egyúttal kiemelte, hogy most már a tűzszünet minden feltétele teljesen egyértelmű, miután a húsz pontból álló béketerv tartalmazza őket. Külön hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak még a békemegállapodás aláírása előtt meg kell teremtenie a biztonsági garanciákat.

Az elnök kiemelte, hogy Ukrajna a neki nyújtott biztonsági garanciák mellett fejleszteni fogja sajátjait is. Konkrétan a 800 ezres ukrán hadsereg létszámának fenntartásáról van szó – fűzte hozzá. Előrebocsátotta, hogy a háború lezárását vagy a tűzszünetet követően az ukrán hadseregben csak szerződéssel rendelkezők fognak szolgálni, nem lesznek tartalékosok.

Zelenszkij hangsúlyozta: azon katonáknak, akik a tűzszünet ideje alatt is még a fronton szolgálnak, a jelenleginek a sokszorosát kell keresniük.

Ehhez Ukrajnának pénzbeli támogatásra van szüksége elsősorban az európai országoktól,

mert az ukrán hadsereg Európa biztonságának része, ezt még egyszer hangsúlyozom” – mondta az ukrán elnök.