02. 05.
csütörtök
ukrán hadsereg Háború Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Beleköpött Putyin levesébe Zelenszkij: még az oroszok legelső kérését sem hajlandó teljesíteni

2026. február 05. 17:31

Ebből nehezen lesz béke.

2026. február 05. 17:31
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette csütörtökön, hogy nem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról,

és Ukrajna nem ismer el egyetlen ilyen területet sem Oroszország részének.

Zelenszkijt Kijevben Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján kérdezték meg arról: valóban gyakorolnak-e nyomást Ukrajnára, hogy előbb Kijev egyezzen bele a tűzszünetbe, és az Egyesült Államok csak ezután nyújtson neki biztonsági garanciákat.

Mi már készen állunk a tűzszünetre, ebbe Oroszországnak kellene beleegyeznie”

– válaszolta erre Zelenszkij. Az államfő egyúttal kiemelte, hogy most már a tűzszünet minden feltétele teljesen egyértelmű, miután a húsz pontból álló béketerv tartalmazza őket. Külön hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak még a békemegállapodás aláírása előtt meg kell teremtenie a biztonsági garanciákat.

Az elnök kiemelte, hogy Ukrajna a neki nyújtott biztonsági garanciák mellett fejleszteni fogja sajátjait is. Konkrétan a 800 ezres ukrán hadsereg létszámának fenntartásáról van szó – fűzte hozzá. Előrebocsátotta, hogy a háború lezárását vagy a tűzszünetet követően az ukrán hadseregben csak szerződéssel rendelkezők fognak szolgálni, nem lesznek tartalékosok.

Zelenszkij hangsúlyozta: azon katonáknak, akik a tűzszünet ideje alatt is még a fronton szolgálnak, a jelenleginek a sokszorosát kell keresniük.

Ehhez Ukrajnának pénzbeli támogatásra van szüksége elsősorban az európai országoktól,

mert az ukrán hadsereg Európa biztonságának része, ezt még egyszer hangsúlyozom” – mondta az ukrán elnök.

(MTI)

Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP

 

alenka
2026. február 05. 18:20
Ez a banderista faj nem érdemli meg a békét...koldus terroristák. Kérem szépen az oroszokat, végezzenek velük. Mi nyugodt életre vágyunk, ukiiiikiiikriiiijniii náci geci szomszéd mellett pedig ez lehetetlen!... PUTIN, ELŐRE!
trokadero
2026. február 05. 18:07
Merthogy, éppen átadta a rendező asszisztens ,a rendező legújabb instrukcióját a színész pedig eljátszotta.
hexahelicene
2026. február 05. 18:01
"Volodimir Zelenszkijnem ír alá semmilyen dokumentumot a megszállt ukrán területek státuszának megváltoztatásáról," Nem is írhat alá semmit Zelenszkij, mivel már nem elnök.
rasdi1
2026. február 05. 18:01
"...az ukrán hadsereg Európa biztonságának része," Pont a fordítottja. A Te Ukrajnád Európa biztonságának a gátja. Ukrajna - a Majdan óta láthatóan - eszköze annak a "nem létezőnek" mondott árnyékhatalomnak. Amelyik Ukrajna létrejött óta - vagy már akár előtte is - különböző csatornákon keresztül pumpálja oda a pénzt. Evvel provokálták ki az orosz agressziót, és evvel tartják fenn immár 4 év óta ezt az ész nélküli háborút. De hisz ezt Te is nagyon jól tudod, hisz a hírek szerint már szépen fektettél be a "kálóból."
