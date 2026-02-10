Navracsics Tibor: működésképtelen államot vett át az új kormányzat 2010-ben

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 15 éves fennállását ünnepelte.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) hozzájárult a működő állam kiépüléséhez, azt követően, hogy 2010-ben egy működésképtelen államot vett át az új kormányzat – jelentette ki Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter azon a tanácskozáson, amelyet a felsőoktatási intézmény létrehozásának 15. évfordulója alkalmából tartottak hétfőn Budapesten.
Navracsics Tibor úgy vélekedett, hogy 2006 és 2010 között „állam előtti állapotok uralkodtak a magyar társadalomban”, mert nem lehetett törvényeket elfogadni, megszűnt az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, és alkotmányellenes helyzetek álltak elő. Továbbá égető hiányát lehetett érezni az államtudományi gondolkodásnak, ami az NKE létrehozásával megváltozott.
Ugyanakkor – folytatta – az állam a válsághelyzetekben tudja igazán bizonyítani a cselekvőképességét.
Kijelentette: 2020-ban, a koronavírus-járvány idején a legtöbb európai ország és az Egyesült Államok is csődöt mondott, miközben a magyar állam cselekvőképes maradt, és azok a részei – a rendőrség, a honvédség és a közigazgatás –, amelyek működtették az országot, valamennyien a közszolgálati egyetemhez köthetőek.
A politikus szerint az NKE egyik legfontosabb feladata a jövőben, hogy valódi értelmiséget képezzen, emberi közösséget teremtsen. Ennek egyik fontos feltétele, hogy megismertesse a hallgatóival a műveltség forrását, az internet előtti világot
– mondta Navracsics Tibor.
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a tanácskozáson úgy vélekedett, hogy a jó állam megteremtése a megfelelő arányok megtalálásának művészete, a tudományos hátteret biztosító NKE pedig abban tud segíteni az államnak, hogy megtalálja ezeket az arányokat.
Ez sajátos körülmények között valósul meg, hiszen a hagyományos egyetemi autonómiával szemben az NKE elsősorban állami megrendelést teljesít, az állam számára képez szakembereket. Ez megköveteli, hogy az állam és a felsőoktatási intézmény kölcsönösen elfogadják egymás sajátosságait.
Hangsúlyozta, mindennek nyomán neki tudja vetni a hátát az egyetemen felgyülemlett tudásnak, hiszen azokhoz a nemzetközi trendekhez dolgozott ki mérőszámokat, amelyek a munkáját jelentik.
Továbbá az NKE által működtetett Nemzetek Európája Karrierprogram biztosítja a tárca és a magyar uniós képviselet szakembergárdájának utánpótlását – tette hozzá Bóka János.
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára – aki Pintér Sándor tárcavezetőt képviselte a tanácskozáson – hangsúlyozta, hogy a 2010 előtti széttagolt államrendszerből azóta egy egységes államszervezet jött létre; és a közszolgálati egyetem biztosította ehhez a tudományos alapot.
Egyben az NKE megalapítása szakítást jelentett azzal a szemlélettel is, hogy az államot úgy kell irányítani, mint egy részvénytársaságot, mert egy vállalat vezetését a köz szolgálata helyett mindig az önérdek hajtja.
A közszolgálati egyetemen egy erős, a polgárait megvédeni képes állam számára képeznek közszolgákat azáltal, hogy lefedi a rendészet és az államigazgatás teljes spektrumát, a rendőrök, a katasztrófavédők, a katonák és a közigazgatási szakemberek képzésén keresztül – mondta Rétvári Bence.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás