Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Navracsics Tibor Bóka János Nemzeti Közszolgálai Egyetem

Navracsics Tibor: működésképtelen államot vett át az új kormányzat 2010-ben

2026. február 10. 12:23

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 15 éves fennállását ünnepelte.

2026. február 10. 12:23
null

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) hozzájárult a működő állam kiépüléséhez, azt követően, hogy 2010-ben egy működésképtelen államot vett át az új kormányzat – jelentette ki Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter azon a tanácskozáson, amelyet a felsőoktatási intézmény létrehozásának 15. évfordulója alkalmából tartottak hétfőn Budapesten.

Navracsics Tibor úgy vélekedett, hogy 2006 és 2010 között „állam előtti állapotok uralkodtak a magyar társadalomban”, mert nem lehetett törvényeket elfogadni, megszűnt az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, és alkotmányellenes helyzetek álltak elő. Továbbá égető hiányát lehetett érezni az államtudományi gondolkodásnak, ami az NKE létrehozásával megváltozott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron

Ugyanakkor – folytatta – az állam a válsághelyzetekben tudja igazán bizonyítani a cselekvőképességét.

Kijelentette: 2020-ban, a koronavírus-járvány idején a legtöbb európai ország és az Egyesült Államok is csődöt mondott, miközben a magyar állam cselekvőképes maradt, és azok a részei – a rendőrség, a honvédség és a közigazgatás –, amelyek működtették az országot, valamennyien a közszolgálati egyetemhez köthetőek.

A politikus szerint az NKE egyik legfontosabb feladata a jövőben, hogy valódi értelmiséget képezzen, emberi közösséget teremtsen. Ennek egyik fontos feltétele, hogy megismertesse a hallgatóival a műveltség forrását, az internet előtti világot

– mondta Navracsics Tibor.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a tanácskozáson úgy vélekedett, hogy a jó állam megteremtése a megfelelő arányok megtalálásának művészete, a tudományos hátteret biztosító NKE pedig abban tud segíteni az államnak, hogy megtalálja ezeket az arányokat.

Ez sajátos körülmények között valósul meg, hiszen a hagyományos egyetemi autonómiával szemben az NKE elsősorban állami megrendelést teljesít, az állam számára képez szakembereket. Ez megköveteli, hogy az állam és a felsőoktatási intézmény kölcsönösen elfogadják egymás sajátosságait.

Hangsúlyozta, mindennek nyomán neki tudja vetni a hátát az egyetemen felgyülemlett tudásnak, hiszen azokhoz a nemzetközi trendekhez dolgozott ki mérőszámokat, amelyek a munkáját jelentik.

Továbbá az NKE által működtetett Nemzetek Európája Karrierprogram biztosítja a tárca és a magyar uniós képviselet szakembergárdájának utánpótlását – tette hozzá Bóka János.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára – aki Pintér Sándor tárcavezetőt képviselte a tanácskozáson – hangsúlyozta, hogy a 2010 előtti széttagolt államrendszerből azóta egy egységes államszervezet jött létre; és a közszolgálati egyetem biztosította ehhez a tudományos alapot.

Egyben az NKE megalapítása szakítást jelentett azzal a szemlélettel is, hogy az államot úgy kell irányítani, mint egy részvénytársaságot, mert egy vállalat vezetését a köz szolgálata helyett mindig az önérdek hajtja.

A közszolgálati egyetemen egy erős, a polgárait megvédeni képes állam számára képeznek közszolgákat azáltal, hogy lefedi a rendészet és az államigazgatás teljes spektrumát, a rendőrök, a katasztrófavédők, a katonák és a közigazgatási szakemberek képzésén keresztül – mondta Rétvári Bence.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 10. 13:06
SOHA TOBBET BALOLDALT !
Válasz erre
1
1
fityeszkarosult
2026. február 10. 12:47
És azt is fog átadni áprilisban...
Válasz erre
0
5
rasputin
2026. február 10. 12:38
működésképtelen államot Az most van.
Válasz erre
1
4
lepenyleso
2026. február 10. 12:35
Hajrá NKE. Pankotai Lilike kicsit kilóg a képből, de esetleg még benőhet a feje lágya.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!