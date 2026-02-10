Navracsics Tibor: működésképtelen államot vett át az új kormányzat 2010-ben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) hozzájárult a működő állam kiépüléséhez, azt követően, hogy 2010-ben egy működésképtelen államot vett át az új kormányzat – jelentette ki Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter azon a tanácskozáson, amelyet a felsőoktatási intézmény létrehozásának 15. évfordulója alkalmából tartottak hétfőn Budapesten.

Navracsics Tibor úgy vélekedett, hogy 2006 és 2010 között „állam előtti állapotok uralkodtak a magyar társadalomban”, mert nem lehetett törvényeket elfogadni, megszűnt az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, és alkotmányellenes helyzetek álltak elő. Továbbá égető hiányát lehetett érezni az államtudományi gondolkodásnak, ami az NKE létrehozásával megváltozott.