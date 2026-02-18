Ft
Ft
02. 18.
szerda
Navracsics Tibor Ceglédi Zoltán választás

A világ legidegesítőbb mozgósítási taktikája

2026. február 18. 09:54

Vagy Lázár után Navracsics is egy választási vereség kommunikációját készíti elő.

2026. február 18. 09:54
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Navracsics Tibor a Telexnek: »A legnagyobb különbséget mutató felmérésekben is körülbelül 10 százalékponttal vezet a Tisza a teljes népességre nézve. Az angol kampánystratégák azt szokták mondani, hogy egy kormánypárt 10-12 százalékos hátrányt be tud hozni.«

Ha ezt valóban kitalálta és összerakta így valaki, emberarcú Navracsiccsal, vécekefés Lázárral és ultis Orbánnal, akkor a tiszás kutatások számaihoz képest meglehetős meglepetés várható áprilisban – ha meg tényleg csak egyéni sodródás van, akkor Navracsics most gyártotta le magának az »én már akkor szóltam« kreditet.”

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

ihavrilla
2026. február 18. 10:24
Egyre több ostobaságot ír Ceglédi, de nem bírja megállni, hogy ne pofázzon állandóan. Így a hülyeségi ráta bővül.
statiszta
2026. február 18. 10:21 Szerkesztve
A "vezető Tisza" az ellenzék szempontjából meg a legrosszabb stratégia. Annyira rossz, hogy nem mozgósításra irányul, hanem hogy az a belpesti 20%, aki a Tiszára szavaz teljesen elégedetlen legyen a választás után és könnyen lehessen zavargásokra felbújtani. Meg ne kérdezzétek, hogy Orbán ellen a CIA és mások ellenénben is s kilógó seggű SBU-val meg a magasan képzettmigránsokat észre sem vevő európai titkosszolgálatok, hogy tudnak puccsot csinálni. Mert erre vsz. csak egy pszichiáter tudja a miérteket.
lemez
2026. február 18. 10:18
Te mint elemzö ,mesèlj hogy miért lesz jó porpoloska nyugati kormánya.Te voltál az eu-ban a zavarosban,ahol most a legfontosabb az lmbtqxy 4 évre szóló programja.Ja,az usában most lötte le családját egy magát nónek képzelö apa.Amúgy minden rendben van.
Vata Aripeit
2026. február 18. 10:17
akkor elmagyarázom tojáska: Navra finoman elmondta, hogy az idióta publcius és medián felmérések, a telex bamba kérdései ellenére is simán nyerni fog a fidesz, bármit is hord össze az atv, a 444, vagy bodac az atv-n. Relax.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.