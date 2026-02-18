Mindent egy lapra tett fel a Telex: téboly, ahogyan Magyar Pétert segíti a „„„független””” lap
Szintet lépett a szerkesztőség.
Vagy Lázár után Navracsics is egy választási vereség kommunikációját készíti elő.
„Navracsics Tibor a Telexnek: »A legnagyobb különbséget mutató felmérésekben is körülbelül 10 százalékponttal vezet a Tisza a teljes népességre nézve. Az angol kampánystratégák azt szokták mondani, hogy egy kormánypárt 10-12 százalékos hátrányt be tud hozni.«
Na most ez vagy a világ legidegesítőbb mozgósításai taktikája, vagy Lázár után Navracsics is egy választási vereség kommunikációját készíti elő. Mindenesetre ha vannak hezitáló, a kiábrándulás szélén bógnizó fideszesek, akkor a fenti nyilatkozat az ő szavazatukat fölértékeli, hisz a végeredmény most először rajtuk múlik – és az interjú többi részében tett önkritikus szólamok is egyértelműen őket csalogatják.
Ha ezt valóban kitalálta és összerakta így valaki, emberarcú Navracsiccsal, vécekefés Lázárral és ultis Orbánnal, akkor a tiszás kutatások számaihoz képest meglehetős meglepetés várható áprilisban – ha meg tényleg csak egyéni sodródás van, akkor Navracsics most gyártotta le magának az »én már akkor szóltam« kreditet.”
