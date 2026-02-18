Na most ez vagy a világ legidegesítőbb mozgósításai taktikája, vagy Lázár után Navracsics is egy választási vereség kommunikációját készíti elő. Mindenesetre ha vannak hezitáló, a kiábrándulás szélén bógnizó fideszesek, akkor a fenti nyilatkozat az ő szavazatukat fölértékeli, hisz a végeredmény most először rajtuk múlik – és az interjú többi részében tett önkritikus szólamok is egyértelműen őket csalogatják.