Megkapta az brüsszeli ukázt Magyar Péter: feketén-fehéren bemutatták, mit kell teljesítenie, ha nyerne a választáson (VIDEÓ)

Magyar Péter Münchenben találkozik a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral.

Azzal a lengyel miniszterelnökkel találkozik, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Barátság kőolajvezetéket, valamint azzal a német kancellárral, aki éppen Münchenben beszélt róla, hogy minél hamarabb fel kell venni Ukrajnát az Európai Unióba – hívta fel rá a figyelmet Bóka János.