Háború Ukrajnában Németország Brüsszel Lengyelország Ukrajna Bóka János orosz-ukrán háború Magyar Péter Európai Unió

Megkapta az brüsszeli ukázt Magyar Péter: feketén-fehéren bemutatták, mit kell teljesítenie, ha nyerne a választáson (VIDEÓ)

2026. február 13. 18:06

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a Tisza Párt elnökére.

2026. február 13. 18:06
null

Teljesen világos, mik a brüsszeli elvárások a Tisza Párttal szemben – fogalmazott a Facebook-oldalán Bóka János.

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter a konkrétumokat egy videóban ismertette.

Magyar Péter Münchenben találkozik a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral.

Azzal a lengyel miniszterelnökkel találkozik, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Barátság kőolajvezetéket, valamint azzal a német kancellárral, aki éppen Münchenben beszélt róla, hogy minél hamarabb fel kell venni Ukrajnát az Európai Unióba – hívta fel rá a figyelmet Bóka János.

A miniszter hozzátette, teljesen világosak a brüsszeli elvárások:

Magyarországot és Európát bele kell tolni az orosz-ukrán háborúba, Ukrajnát be kell hozni az Európai Unióba,

a magyar emberek pénzét Ukrajnába kell küldeni, az orosz energiahordozókról pedig le kell válni”. Végül megállapította az európai uniós ügyekért felelős miniszter, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nem mondana nemet a brüsszeli kéréseknek.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

