Megkapta az brüsszeli ukázt Magyar Péter: feketén-fehéren bemutatták, mit kell teljesítenie, ha nyerne a választáson (VIDEÓ)

Újra bemutatkozott Magyar Péter: egy szempillantás alatt bezárhatja az ATV-t
Nem tréfálkozott a Tisza Párt elnöke.
Egyre nagyobb nyomás nehezedik a Tisza Párt elnökére.
Teljesen világos, mik a brüsszeli elvárások a Tisza Párttal szemben – fogalmazott a Facebook-oldalán Bóka János.
Az európai uniós ügyekért felelős miniszter a konkrétumokat egy videóban ismertette.
Magyar Péter Münchenben találkozik a lengyel miniszterelnökkel és a német kancellárral.
Azzal a lengyel miniszterelnökkel találkozik, akinek a külügyminisztere támogatja, hogy az ukránok megsemmisítsék a Barátság kőolajvezetéket, valamint azzal a német kancellárral, aki éppen Münchenben beszélt róla, hogy minél hamarabb fel kell venni Ukrajnát az Európai Unióba – hívta fel rá a figyelmet Bóka János.
A miniszter hozzátette, teljesen világosak a brüsszeli elvárások:
Magyarországot és Európát bele kell tolni az orosz-ukrán háborúba, Ukrajnát be kell hozni az Európai Unióba,
a magyar emberek pénzét Ukrajnába kell küldeni, az orosz energiahordozókról pedig le kell válni”. Végül megállapította az európai uniós ügyekért felelős miniszter, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nem mondana nemet a brüsszeli kéréseknek.
