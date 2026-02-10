Döbbenetes számok jöttek: Európa szabadesésben, Amerika és Kína lassan az űrből néz vissza ránk

Már a fiókban a terv: a választás után azonnal büntetnék Magyarországot, ha nem hódolunk be
A választás előtt nem merik ezt megjátszani, nehogy rontsák a Brüsszel-párti Magyar Péter-féle ellenzék esélyeit.
Miközben Brüsszel Ukrajna pénzelésével foglalkozik, a kontinens technológiai és gazdasági hátránya visszafordíthatatlan következményekkel fenyeget.
Az Európai Unió gazdasági és technológiai versenyképessége lassan elmarad a világ élvonalától. Nem hivatalos, kihelyezett ülésre hívta össze António Costa az EU vezetőit február 12-re, hogy az európai gazdaság megerősítésének lehetőségeit tárgyalják – számolt be az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
A demográfiai előrejelzések szerint az Unió lakossága 2022 közel 447 milliójáról 2100-ra kevesebb mint 420 millióra csökkenhet, miközben az időskorúak aránya 32,5%-ra emelkedhet.
Egyedül Orbán Viktor választási győzelme akadályozhatja meg Ukrajna 2027-es uniós csatlakozását.
Az európai felsőoktatás és innováció is lemarad: az első 20 egyetem közül mindössze egy található EU-s országban, az EU innovációs indexe 0,543, jócskán elmaradva az Egyesült Államok és Dél-Korea mutatóitól. A mesterséges intelligencia és startup-fejlesztések terén az Egyesült Államok és Kína is messze előrébb jár.
Az űriparban Európa részesedése 10%-ra csökkent 2024-re, miközben Kína 15%-ra növelte jelenlétét. A védelmi iparban bár az EU kiadásai és befektetései növekedtek, a rendszer széttöredezett és jelentősen függ a harmadik országoktól.
A brüsszeli vezetés Ukrajnát próbálja katonai védőbástyává tenni, az eddigi támogatások összege meghaladja a 177 milliárd eurót.
A gazdasági súlyvesztés is drámai: az EU-27 részesedése a világ GDP-jéből 1980-ban 27,5% volt, 2025-re 14%-ra esett vissza, és a trend folytatódhat, 2030-ra akár 12,9%-ra csökkenve.
Európa tehát egyre inkább a világpolitika és a globális verseny szélén találja magát, miközben Amerika és Kína szinte „az űrből” figyeli a folyamatokat.
Pengeélen táncol Európa.
