Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin dmitrij peszkov amerikai elnök donald trump usa oroszország

Az oroszok nagy dobásra készülnek: Donald Trumppal vannak terveik

2026. február 12. 07:35

A Kreml szóvivője szerint majd kiderül, hogy az amerikai elnök képes-e rá.

2026. február 12. 07:35
null

Vlagyimir Putyin meghívhatja Donald Trump amerikai elnököt a május 9-i Győzelem Napi parádéra – derült ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivőjének sejtelmes kijelentéséből. Peszkov szerint nem kizárt, hogy az USA elnökét is meghívják a nagyszabású ünnepségre.

„Meglátjuk, mi lesz Trumppal, majd kiderül, hogy képes-e rá vagy sem” – nyilatkozta titokzatosan.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Mint ismert, Moszkvában a Vörös téren rendszerint május 9-én tartják az erődemonstrációval is felérő katonai parádét. Tavaly a meghívottak között volt Alekszandar Vucsics szerb elnök, Robert Fico szlovák miniszterelnök, valamint Hszi Csin-ping kínai államfő. Peszkov kijelentései azt mutatják, hogy idén akár az amerikai elnök jelenlétével is számolnak.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. február 12. 08:40
"Vlagyimir Putyin meghívhatja Donald Trump amerikai elnököt a május 9-i Győzelem Napi parádéra" Bár megvan az eltérő véleményem Jákob báránybőréről, a parádéról, mellyel a bűnösebb Szövetségesek, a bűntetteiket takarják, álcázzák, mégis kívánatosnak tartanám Trump moszkvai jelenlétét, melyet biztosítéknak látnék arra, hogy nem Trump látogatása idején jön el a zsidóság oly óhajtott Messiása, a világunk végével..! Véleményem, hogy Trump menne is..! -a kérdés az, hogy ezt megengedik-e neki..?!
Válasz erre
0
0
vezker
2026. február 12. 08:12
Az megvan, hogy a StarLink is addig működik, ameddig az oroszok le nem szedik a műholdakat?
Válasz erre
1
1
ördöngös pepecselés
2026. február 12. 07:50
Nem kell elkapkodni az összeölelkezést de május 9 ideális. Akkorra már a 6. Orbán kormány is le tudja bonyolítani a békekötést
Válasz erre
3
0
sozlib_abschaum
2026. február 12. 07:46
Vajon az agyhalott tiszaszektások mit szólnak ahhoz, hogy egy SS hohol őrnagy kijelentette, hogy megtámadná Magyarországot? Remélem az ideiglenesen Magyarországon tartózkodó náci rtl, telex, 444, hvg megkérdezi a drogos buzit (petra madjar), hogy ehhez mit szól?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!