Az oroszok nagy dobásra készülnek: Donald Trumppal vannak terveik

Vlagyimir Putyin meghívhatja Donald Trump amerikai elnököt a május 9-i Győzelem Napi parádéra – derült ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivőjének sejtelmes kijelentéséből. Peszkov szerint nem kizárt, hogy az USA elnökét is meghívják a nagyszabású ünnepségre.

„Meglátjuk, mi lesz Trumppal, majd kiderül, hogy képes-e rá vagy sem” – nyilatkozta titokzatosan.