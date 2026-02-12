Az oroszok nagy dobásra készülnek: Donald Trumppal vannak terveik

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
A Kreml szóvivője szerint majd kiderül, hogy az amerikai elnök képes-e rá.
Vlagyimir Putyin meghívhatja Donald Trump amerikai elnököt a május 9-i Győzelem Napi parádéra – derült ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivőjének sejtelmes kijelentéséből. Peszkov szerint nem kizárt, hogy az USA elnökét is meghívják a nagyszabású ünnepségre.
„Meglátjuk, mi lesz Trumppal, majd kiderül, hogy képes-e rá vagy sem” – nyilatkozta titokzatosan.
Mint ismert, Moszkvában a Vörös téren rendszerint május 9-én tartják az erődemonstrációval is felérő katonai parádét. Tavaly a meghívottak között volt Alekszandar Vucsics szerb elnök, Robert Fico szlovák miniszterelnök, valamint Hszi Csin-ping kínai államfő. Peszkov kijelentései azt mutatják, hogy idén akár az amerikai elnök jelenlétével is számolnak.
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP