02. 12.
csütörtök
téli olimpia hűtlen Sturla Holm Laegreid

Nem volt hiábavaló az olimpikon sokkoló vallomása – válaszolt a megcsalt barátnő!

2026. február 12. 07:48

Sturla Holm Laegreid élő adásban vallotta be, hogy hűtlen volt a párjához. A megcsalt barátnő szerdán a norvég sajtóban reagált.

2026. február 12. 07:48
null

Mint arról mi is beszámoltunk, a milánói-cortinai téli olimpián a férfi sílövők 20 kilométeres, egyéni indításos számában bronzérmet szerző Sturla Holm Laegreid a versenye után a norvég köztévé élő adásában vallotta be a világnak, hogy három hónappal ezelőtt megcsalta a barátnőjét, akit élete szerelmének tekint.

 

„Van valaki, akivel meg szerettem volna osztani ezt a sikert, de valószínűleg nem nézi ezt a futamot – kezdte vallomását Laegreid, majd így folytatta: Hat hónapja ismertem meg életem szerelmét, aki a legszebb, egyben legcsodálatosabb személy a világon. Három hónapja életem legnagyobb hibáját követtem el azzal, hogy hűtlen voltam hozzá, s erről egy hete számoltam be neki.”

Ezt is ajánljuk a témában

A 28 éves norvég sílövő hozzátette, a történtek mélyen megviselték, és az elmúlt napokat rendkívül nehéz lelkiállapotban élte meg.

„Ez volt életem legrosszabb hete. Enyém volt az, ami számomra egy aranyéremmel egyenértékű az életben, s noha ezek után sokaknak megváltozik a rólam alkotott véleménye, le szeretném szögezni, hogy továbbra is csak rá gondolok” – fogalmazott az olimpikon, aki pályafutása első egyéni olimpiai érmét szerezte meg.

 

Egy nappal később a lány a VG című norvég újságban válaszolt a sportolónak, anélkül, hogy felfedte volna kilétét a nyilvánosság előtt – szúrta ki az Index.

Nehéz megbocsátani. Még úgy is, hogy az egész világ szeme láttára vallottál szerelmet nekem. Nem az én választásom volt, hogy ebbe a helyzetbe kerültem, és hidd el, nagyon nehéz nekem. Tudod jól, mert már beszéltünk, és tisztában vagy a véleményemmel

– mondta az ismeretlen hölgy.

A VG ezek után megkérdezte a biatlonost, mit szól szerelme válaszához. Laegreid először nem szeretett volna reagálni, de aztán mégis kötélnek állt: „Nagyon sajnálom, hogy megosztottam a tévénézőkkel ezt a személyes történetet egy olyan napon, amely a norvég sportsikerekről szólt. Nem vagyok teljesen magamnál, képtelen vagyok tiszta fejjel gondolkodni. Nagyon sajnálom” – nyilatkozta.

Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Chekke-Faint
2026. február 12. 08:13
Tehát jobb nő volt akivel megcsalta, mert ugye csak arra áll fel cerka és dolgoznak a hormonok. Értem én, de minek cifrázni...DDD
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. február 12. 08:12
Bárhogy vesszük, ez a botrány, hogy valaki az éretlenségét tárja egy olimpiai esemény során a nagyvilág elé. Erről nem a Mandi tehet. Korábban ilyen nem volt.
Válasz erre
1
0
csicseriborso3
2026. február 12. 08:05
Már bocsánat, szétkerte a saját nyomorúságát, aztán várja hogy a másik megbocsásson. Gondolom a lány nem egy celebecske aki szeretné látni az életét a sajtóban. Az ilyen embert jobb lesz már az elején kirúgni. Semmiféle aranyérem nem pótolja az erkölcsöt, ráadasul a megcsaĺás melett még odadobta koncnak a lányt a világnak. Milyen ember ez??
Válasz erre
7
0
lendvaiildiko
2026. február 12. 08:02
A félrelövés után beletalált, alsó széle közepe. Elgondolkodtam, minden egyes együttlétet a mandinerben kell közölni?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!