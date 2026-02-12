Nem volt hiábavaló az olimpikon sokkoló vallomása – válaszolt a megcsalt barátnő!

A 28 éves norvég sílövő hozzátette, a történtek mélyen megviselték, és az elmúlt napokat rendkívül nehéz lelkiállapotban élte meg.

„Ez volt életem legrosszabb hete. Enyém volt az, ami számomra egy aranyéremmel egyenértékű az életben, s noha ezek után sokaknak megváltozik a rólam alkotott véleménye, le szeretném szögezni, hogy továbbra is csak rá gondolok” – fogalmazott az olimpikon, aki pályafutása első egyéni olimpiai érmét szerezte meg.

Egy nappal később a lány a VG című norvég újságban válaszolt a sportolónak, anélkül, hogy felfedte volna kilétét a nyilvánosság előtt – szúrta ki az Index.