Nem volt hiábavaló az olimpikon sokkoló vallomása – válaszolt a megcsalt barátnő!

Sokkoló vallomás az olimpián: élő adásban ismerte be a bronzérmes sílövő, hogy megcsalta a barátnőjét (VIDEÓ)
Bizarr jelenet.
Sturla Holm Laegreid élő adásban vallotta be, hogy hűtlen volt a párjához. A megcsalt barátnő szerdán a norvég sajtóban reagált.
Mint arról mi is beszámoltunk, a milánói-cortinai téli olimpián a férfi sílövők 20 kilométeres, egyéni indításos számában bronzérmet szerző Sturla Holm Laegreid a versenye után a norvég köztévé élő adásában vallotta be a világnak, hogy három hónappal ezelőtt megcsalta a barátnőjét, akit élete szerelmének tekint.
„Van valaki, akivel meg szerettem volna osztani ezt a sikert, de valószínűleg nem nézi ezt a futamot – kezdte vallomását Laegreid, majd így folytatta: Hat hónapja ismertem meg életem szerelmét, aki a legszebb, egyben legcsodálatosabb személy a világon. Három hónapja életem legnagyobb hibáját követtem el azzal, hogy hűtlen voltam hozzá, s erről egy hete számoltam be neki.”
A 28 éves norvég sílövő hozzátette, a történtek mélyen megviselték, és az elmúlt napokat rendkívül nehéz lelkiállapotban élte meg.
„Ez volt életem legrosszabb hete. Enyém volt az, ami számomra egy aranyéremmel egyenértékű az életben, s noha ezek után sokaknak megváltozik a rólam alkotott véleménye, le szeretném szögezni, hogy továbbra is csak rá gondolok” – fogalmazott az olimpikon, aki pályafutása első egyéni olimpiai érmét szerezte meg.
Egy nappal később a lány a VG című norvég újságban válaszolt a sportolónak, anélkül, hogy felfedte volna kilétét a nyilvánosság előtt – szúrta ki az Index.
Nehéz megbocsátani. Még úgy is, hogy az egész világ szeme láttára vallottál szerelmet nekem. Nem az én választásom volt, hogy ebbe a helyzetbe kerültem, és hidd el, nagyon nehéz nekem. Tudod jól, mert már beszéltünk, és tisztában vagy a véleményemmel
– mondta az ismeretlen hölgy.
A VG ezek után megkérdezte a biatlonost, mit szól szerelme válaszához. Laegreid először nem szeretett volna reagálni, de aztán mégis kötélnek állt: „Nagyon sajnálom, hogy megosztottam a tévénézőkkel ezt a személyes történetet egy olyan napon, amely a norvég sportsikerekről szólt. Nem vagyok teljesen magamnál, képtelen vagyok tiszta fejjel gondolkodni. Nagyon sajnálom” – nyilatkozta.
