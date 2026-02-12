Magyar Péter csúnyán lebukott az illegális migráció kapcsán is (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
A Tisza Párt vezetője két éve folyamatosan arról beszél, hogy ellenzi a migrációt. Ezzel szemben Magyar Péter képviselői minden illegális migrációt támogató javaslatot megszavaztak az Európai Parlamentben. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 17. rész.
Az elmúlt két évben Magyar Péter sokszor határvédelem fontosságáról és a migráció megállításáról beszélt.
Ezzel szemben a Tisza Párt látványosan kiszolgálja Brüsszelt, és valójában támogatja a migrációs paktumot. A párt szakértői egyre hangosabban követelik az illegális bevándorlók tagállamok közti szétosztását elrendelő megállapodás végrehajtását, Magyar Péter EP-képviselői pedig meg is szavazták a kezdeményezést. De mi is az a migrációs paktum, és miért támogatja a Tisza Párt?
A Migrációs és Menekültügyi Paktum az Európai Unió 2024-ben elfogadott átfogó jogszabálycsomagja, amely a menedékkérelmek kezelését, a határellenőrzést és a tagállamok közötti "szolidaritást" szabályozza.
A paktum fő elemei:
A Tisza Párt európai parlamenti képviselői több ízben kiálltak a nyilvánvalóan Magyarország érdekeivel ellentétes Migrációs paktum és a hozzá kapcsolódó intézkedések mellett. Az EP-szavazás során
a Tisza Párt képviselői támogatták, hogy 2025-re plusz 25 millió euróval növeljék meg a "Menekültügyi, migrációs és integrációs alapot", ami egyértelműen a migrációs paktum gyors és hatékony végrehajtását szolgálja.
A Tisza képviselői támogatták azt a javaslatot, amely "helyénvalónak ítéli meg", hogy Magyarországot 200 millió euróval megbüntessék az Európai Bíróság döntése alapján. Ezt a büntetést az EU azért szabta ki, mert- az EB szerint- Magyarország nem tartotta be az uniós menedékkérői jogokat. Magyarország szerint viszont az unió nem tartotta be az uniós jogot azáltal, hogy illegális bevándorlók befogadására kötelezte volna Magyarországot.
Ugyanakkor a Tisza Párt képviselői nem támogatták azt a javaslatot, amely 2 milliárd eurós támogatást irányzott volna Magyarországnak a déli határ kerítésének költségére.
Ez a három pont együtt arra utal, hogy a Tisza Párt teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett, és finanszírozási szinten is hozzájárul azok végrehajtásához.
A migrációs paktumról szóló 2024-es októberi szavazás után Kollár Kinga EP-képviselő a Facebookon erősítette meg, pártja valóban kiáll a bevándorlók szétosztásáról szóló kvótarendszer mellett. A kvótáról szóló szavazás nem az egyedüli eset, hogy a tiszás képviselők kiálltak a migráció mellett. Dávid Dóra, a párt másik képviselője ugyanis nyíltan kijelentette, hogy szerinte Magyarországnak változtatnia kell hozzáállásán, mert
a multikulturális társadalmak nemhogy működnek, de versenyképesebbek is lehetnek.
Bódis Kriszta, a párt képviselő-jelöltje, tanácsadója ennél is tovább ment, amikor a migrációt először "lehetőségnek" nevezte, majd egyszerűen "álvalóságnak" mondta azt, hogy a migránsok között terroristák lennének.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala