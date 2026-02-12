Magyar Péter csúnyán lebukott az illegális migráció kapcsán is (VIDEÓ)

a Tisza Párt képviselői támogatták, hogy 2025-re plusz 25 millió euróval növeljék meg a "Menekültügyi, migrációs és integrációs alapot", ami egyértelműen a migrációs paktum gyors és hatékony végrehajtását szolgálja.

A Tisza képviselői támogatták azt a javaslatot, amely "helyénvalónak ítéli meg", hogy Magyarországot 200 millió euróval megbüntessék az Európai Bíróság döntése alapján. Ezt a büntetést az EU azért szabta ki, mert- az EB szerint- Magyarország nem tartotta be az uniós menedékkérői jogokat. Magyarország szerint viszont az unió nem tartotta be az uniós jogot azáltal, hogy illegális bevándorlók befogadására kötelezte volna Magyarországot.

Ugyanakkor a Tisza Párt képviselői nem támogatták azt a javaslatot, amely 2 milliárd eurós támogatást irányzott volna Magyarországnak a déli határ kerítésének költségére.

Ez a három pont együtt arra utal, hogy a Tisza Párt teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett, és finanszírozási szinten is hozzájárul azok végrehajtásához.

A migrációs paktumról szóló 2024-es októberi szavazás után Kollár Kinga EP-képviselő a Facebookon erősítette meg, pártja valóban kiáll a bevándorlók szétosztásáról szóló kvótarendszer mellett. A kvótáról szóló szavazás nem az egyedüli eset, hogy a tiszás képviselők kiálltak a migráció mellett. Dávid Dóra, a párt másik képviselője ugyanis nyíltan kijelentette, hogy szerinte Magyarországnak változtatnia kell hozzáállásán, mert