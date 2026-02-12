Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt Magyar Péter hazugságai brüsszel európai unió migrációs paktum

Magyar Péter csúnyán lebukott az illegális migráció kapcsán is (VIDEÓ)

2026. február 12. 07:10

A Tisza Párt vezetője két éve folyamatosan arról beszél, hogy ellenzi a migrációt. Ezzel szemben Magyar Péter képviselői minden illegális migrációt támogató javaslatot megszavaztak az Európai Parlamentben. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 17. rész.

2026. február 12. 07:10
null
Kovács András
Kovács András

Az elmúlt két évben Magyar Péter sokszor határvédelem fontosságáról és a migráció megállításáról beszélt. 

Magyar Péterék a migráció mellett állnak (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Magyar Péterék a migráció mellett állnak (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Magyar Péterék kiálltak a migrációs paktum mellett

Ezzel szemben a Tisza Párt látványosan kiszolgálja Brüsszelt, és valójában támogatja a migrációs paktumot. A párt szakértői egyre hangosabban követelik az illegális bevándorlók tagállamok közti szétosztását elrendelő megállapodás végrehajtását, Magyar Péter EP-képviselői pedig meg is szavazták a kezdeményezést. De mi is az a migrációs paktum, és miért támogatja a Tisza Párt?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

A Migrációs és Menekültügyi Paktum az Európai Unió 2024-ben elfogadott átfogó jogszabálycsomagja, amely a menedékkérelmek kezelését, a határellenőrzést és a tagállamok közötti "szolidaritást" szabályozza.

A paktum fő elemei:

  1. gyorsított határprocedúra: a külső határon lefolytatott, néhány hetes menekültügyi vizsgálat.
  2. Visszatartási zónák: az érkezők addig itt maradnak, amíg tart a vizsgálat.
  3. "Kötelező szolidaritás": ha egy tagállam az unió megítélése szerint túlterhelt, más tagállamoknak segíteniük kell:
  • vagy befogadással,
  • vagy pénzügyi hozzájárulással,
  • vagy technikai támogatással.

A Tisza Párt európai parlamenti képviselői több ízben kiálltak a nyilvánvalóan Magyarország érdekeivel ellentétes Migrációs paktum és a hozzá kapcsolódó intézkedések mellett. Az EP-szavazás során 

a Tisza Párt képviselői támogatták, hogy 2025-re plusz 25 millió euróval növeljék meg a "Menekültügyi, migrációs és integrációs alapot", ami egyértelműen a migrációs paktum gyors és hatékony végrehajtását szolgálja.

A Tisza képviselői támogatták azt a javaslatot, amely "helyénvalónak ítéli meg", hogy Magyarországot 200 millió euróval megbüntessék az Európai Bíróság döntése alapján. Ezt a büntetést az EU azért szabta ki, mert- az EB szerint- Magyarország nem tartotta be az uniós menedékkérői jogokat. Magyarország szerint viszont az unió nem tartotta be az uniós jogot azáltal, hogy illegális bevándorlók befogadására kötelezte volna Magyarországot.

Ugyanakkor a Tisza Párt képviselői nem támogatták azt a javaslatot, amely 2 milliárd eurós támogatást irányzott volna Magyarországnak a déli határ kerítésének költségére. 

Ez a három pont együtt arra utal, hogy a Tisza Párt teljesen elkötelezte magát Brüsszel migrációs elképzelései mellett, és finanszírozási szinten is hozzájárul azok végrehajtásához.

A migrációs paktumról szóló 2024-es októberi szavazás után Kollár Kinga EP-képviselő a Facebookon erősítette meg, pártja valóban kiáll a bevándorlók szétosztásáról szóló kvótarendszer mellett. A kvótáról szóló szavazás nem az egyedüli eset, hogy a tiszás képviselők kiálltak a migráció mellett. Dávid Dóra, a párt másik képviselője ugyanis nyíltan kijelentette, hogy szerinte Magyarországnak változtatnia kell hozzáállásán, mert

a multikulturális társadalmak nemhogy működnek, de versenyképesebbek is lehetnek. 

Bódis Kriszta, a párt képviselő-jelöltje, tanácsadója ennél is tovább ment, amikor a migrációt először "lehetőségnek" nevezte, majd egyszerűen "álvalóságnak" mondta azt, hogy a migránsok között terroristák lennének.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 5 komment

Csubszi
2026. február 12. 08:07
Hazu-dika-Péter! Hazu-dika-Péter! Hazu-dika-Péter! Hazu-dika-Péter! A dinkája!
Válasz erre
1
0
dimaggio
2026. február 12. 08:02
Bodóné /lánykori nevén Magyar Péter / azért nyalizik Ursuláéknak ,hátha kap érte néhány üveggyöngyöt ,vagy egy kis tüzes vizet .
Válasz erre
2
0
Szerintem
2026. február 12. 07:59
Nyilván hogy nem bújhatnak ki semmi alól, amik Ursula, Weber közismert követelményei, amiért jelenleg büntetik is az országot és leváltani akarják Orbánt. Csak nem gondolja valaki hogy bármi mást csinálhatna a tiszar, mint amiért ezek tolják őket?
Válasz erre
2
0
sozlib_abschaum
2026. február 12. 07:42
"A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 17. rész.", szerintem az a 17 rész nagyon kevés lesz, amennyit ez a drogos buzi (petra madjar) hazudozik!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!