Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
politikus tisza párt magyar péter raskó györgy

Megszeretgették Magyar Pétert, kiderült a titok, lebukott a cimborája

2026. február 12. 05:43

Szánalmas történet.

2026. február 12. 05:43
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A baloldalon nagy a tülekedés, próbálnak Magyar Péter kedvében járni azok a pozícióvadászok, akik még bíznak a Tisza Párt sikerében és abban, hogy kaphatnak egy remek megbízást majd a reményeik szerint alakuló új kormányban.

Az egyik ilyen alak Raskó György, aki ezúttal a Facebook-oldalán ömlengett, dicsőítette Magyar Pétert:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

»De nagy szerencsénkre Magyar Péter több mint üstökös, egy született politikus, aki ma már nemcsak tehetséges jelzővel illethető, hanem profinak is nevezhető. Hallatlan érzéke van a modern kommunikációs világban való eligazodáshoz, kiváló riposztozó, és látszik rajta a folyamatos fejlődés.«

Ezt a gyomorforgatóan gejl behízelgést Magyar Péter tanácsadója, az a Raskó György írta, aki korábban több százezer ember halálát kívánta, mert szerinte Európában szükséges a »tisztulás«.

Az egykori politikus még tavaly októberben csatlakozott a Tisza Párthoz, de már egy hónapra rá botrányt kavart, amikor az idősek halálát kívánta, azt állítva, az kedvezően hatna Magyar Péter pártjának választási eredményeire. 

Amint arról már korábban beszámoltunk, Raskó György 1989-ben lépett be az MDF-be. 1990. július 15-től a Földművelésügyi Minisztérium privatizációs és vállalkozásfejlesztési főosztályának vezetőjeként dolgozott, 1991 márciusától a minisztérium helyettes államtitkára, majd júniustól közigazgatási államtitkára volt. 1991 júniusától az ÁVÜ igazgatótanácsának tagja volt. Pikáns életrajzi adalék, ha azt is tudjuk, hogy Raskó szabad szemmel is jól látható vagyonát a privatizáció során alapozta meg.”

Nyitókép: Facebook
 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2026. február 12. 08:27
Balázs,tényleg szánalmas,amit előadsz, igazi kesmás-cseléd produkció….tudom,tudom, ebből élsz….🤨
Válasz erre
0
2
Obsitos Technikus
2026. február 12. 08:26
Raskó egy vakonddal keresztezett patkány. Volt ő már minden, pont tiszaros ne lenne?
Válasz erre
2
0
google-2
2026. február 12. 08:12
Magyar nem politikus. Magyar egy nagyképű, beképzelt, üresfejű yuppie. Szeretnék a vén, kövek alól előmászó mdf-esek, szadeszosok, hogy politikusuk legyen, de nekik csak egy gigerli széltoló jutott megint.
Válasz erre
3
1
states-2
2026. február 12. 07:45
Ma jön a 13-14. havi nyugdíj. Ez lesz az a kötél, amivel Pszichopétert végleg leeresztik a pöcegödörbe, ahova való. Raskó György mellé. A la Balmazújváros.
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!