„A baloldalon nagy a tülekedés, próbálnak Magyar Péter kedvében járni azok a pozícióvadászok, akik még bíznak a Tisza Párt sikerében és abban, hogy kaphatnak egy remek megbízást majd a reményeik szerint alakuló új kormányban.

Az egyik ilyen alak Raskó György, aki ezúttal a Facebook-oldalán ömlengett, dicsőítette Magyar Pétert: