Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Fradi Qarabag sajtótájékoztató Bajnokok Ligája Ferencváros BL-selejtező FTC

„Ez nem vicces” – olyan kérdést kapott a Fradi játékosa, hogy Robbie Keane közbeszólt (VIDEÓ)

2025. augusztus 27. 12:44

Az újságíró viccesnek szánt kérdésére Robbie Keane nagyon is komolyan válaszolt a Qarabag elleni párharc visszavágója előtt.

2025. augusztus 27. 12:44
null

A Ferencváros labdarúgócsapata kétgólos hátrányból várja a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóját, miután a párharc múlt heti, első meccsét idehaza 3–1-re elveszítette. Az azerbajdzsáni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón az egyik újságíró félig viccesen azt kérdezte Toon Raemaekerstől, a zöld-fehérek belga középhátvédjétől, hogy figyelik-e már, kiesés esetén milyen ellenfeleket kaphatnak az Európa-ligában.

Mielőtt a futballista válaszolt volna, a mellette helyet foglaló vezetőedző, Robbie Keane közbevágott: 

Ez nem vicces. Természetesen nem néztük meg. A szerdai mérkőzésre koncentrálunk

– idézte a 24.hu az ír szakember kissé ingerült reakcióját.

Az ominózus jelenet 3:00-tól

 

Keane a meccs kapcsán elmondta, számos alkalommal volt már példa a történelemben kétgólos hátrányból történő fordításra (igaz, a Ferencvárosnak ez még sosem sikerült), ők is valami ilyesmire készülnek.

„Bár nem vagyunk könnyű helyzetben, sosem adjuk fel, egy gyors góllal könnyen javíthatunk az esélyeinken. Minden egyes alkalommal, amikor hátrányban vagyunk, a 2005-ös BL-döntő jut eszembe, amelyet a Liverpool csodával határos módon fordított meg a Milan ellen. Amíg remény van, küzdeni fogunk” – nyilatkozta Keane, aki azt is elmondta, hogy a párharc első felvonásán bokasérülést szenvedő, a magyar válogatott legfrissebb keretébe is bekerülő Ötvös Bence bevethető lesz a visszavágón.

A bakui mérkőzés szerdán magyar idő szerint 18.45 órakor kezdődik, és a francia Clément Turpin vezeti.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: fradi.hu

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!