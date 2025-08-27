„Ez nem vicces” – olyan kérdést kapott a Fradi játékosa, hogy Robbie Keane közbeszólt (VIDEÓ)

A Ferencváros labdarúgócsapata kétgólos hátrányból várja a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóját, miután a párharc múlt heti, első meccsét idehaza 3–1-re elveszítette. Az azerbajdzsáni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón az egyik újságíró félig viccesen azt kérdezte Toon Raemaekerstől, a zöld-fehérek belga középhátvédjétől, hogy figyelik-e már, kiesés esetén milyen ellenfeleket kaphatnak az Európa-ligában.

Mielőtt a futballista válaszolt volna, a mellette helyet foglaló vezetőedző, Robbie Keane közbevágott:

Ez nem vicces. Természetesen nem néztük meg. A szerdai mérkőzésre koncentrálunk

– idézte a 24.hu az ír szakember kissé ingerült reakcióját.

Az ominózus jelenet 3:00-tól

Keane a meccs kapcsán elmondta, számos alkalommal volt már példa a történelemben kétgólos hátrányból történő fordításra (igaz, a Ferencvárosnak ez még sosem sikerült), ők is valami ilyesmire készülnek.

„Bár nem vagyunk könnyű helyzetben, sosem adjuk fel, egy gyors góllal könnyen javíthatunk az esélyeinken. Minden egyes alkalommal, amikor hátrányban vagyunk, a 2005-ös BL-döntő jut eszembe, amelyet a Liverpool csodával határos módon fordított meg a Milan ellen. Amíg remény van, küzdeni fogunk” – nyilatkozta Keane, aki azt is elmondta, hogy a párharc első felvonásán bokasérülést szenvedő, a magyar válogatott legfrissebb keretébe is bekerülő Ötvös Bence bevethető lesz a visszavágón.

A bakui mérkőzés szerdán magyar idő szerint 18.45 órakor kezdődik, és a francia Clément Turpin vezeti.