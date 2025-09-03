Kiderült: ettől nagyon tartanak az írek a szombati, magyarok elleni vb-selejtező előtt!

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott szombaton Írországban kezdi meg a világbajnoki selejtezősorozatot, aztán jövő kedden Portugáliát fogadja. A csoport negyedik tagja Örményország. Az írek nem lihegik túl a kulcsmérkőzés felvezetését, az azonban valósággal sokkolta őket, hogy egyik legjobb formában lévő támadójuk, Troy Parrott sérülés miatt kidőlt a sorból. Helyére a Celtic 22 éves játékosát, a válogatottban eddig még nem játszó Johnny Kennyt hívta be Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány. A helyi szurkolóknak nincsenek hiú ábrándjaik a vérmes ír reményeket illetően, ennek ellenére hiba lenne lebecsülnünk ellenfelünket, jó leckét kaptunk Dublinban tavaly nyáron.

Legutóbb a 2024-es németországi Európa-bajnokság előtt játszottunk Írországgal, akkor 2–1-es vereséget szenvedtünk, lezárva ezzel egy közel kétéves, 14 meccses veretlenségi sorozatot. A győztes gólt a 92. percben éppen a csereként beszállt Parrott szerezte.

Akkor megbízott szövetségi kapitányként John O’Shea ült az írek kispadján, a korábbi manchesteri védő jelenleg stábtagként segíti az izlandi szakvezető munkáját. A mostani találkozó előtt azt üzente övéinek, hogy a nemzetük legendáivá válhatnak, ha véget vetnek a 24 éves várakozásnak és kivezetik a csapatot a világbajnokságra.

Aki részese lesz a vb-kvalifikációnak, örök időkre hőssé válik”

– fogalmazott John O’Shea, aki tavaly nyáron a jelenleg a Fradiban légióskodó Callum O'Dowdát is becserélte a mieink ellen.

Nincsenek csúcsformában a hazaiak, mióta tavaly nyáron legyőzték Marco Rossi együttesét, kizárólag a finneket és a bolgárokat tudták két vállra fektetni. A Szenegál elleni 1–1-es idei döntetlent kivéve a többi meccsen még gólt sem tudtak lőni! Még inkább sokkoló: a 2023-as Eb-selejtezőktől kezdve lejátszott 23 mérkőzésen csak Gibraltárt, Finnországot és Bulgáriát tudták megverni az írek, illetve Magyarországot. Emellett négy döntetlen és 12 vereség a mérleg – ebből tízszer rúgott gól nélkül kaptak ki! Ennek ismeretében érthető, miért beszélt hősökről O’Shea.