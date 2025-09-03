Sokkoló hír: hiába került élete formájába, nem játszhat a magyar válogatott ellen az írek gólvágója

Többek között a Nemzeti Sport is beszámolt arról, hogy változás történt az ír labdarúgó-válogatott keretében, ugyanis Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány a megsérült Troy Parrott helyére kénytelen volt behívni egy másik játékost. Mint ismert, a magyar válogatott szombaton Írországban kezdi meg a világbajnoki selejtezősorozatot, aztán jövő kedden Portugáliát fogadja. A csoport negyedik tagja Örményország.

Parrott a magyar válogatott ellen szombaton biztosan nem lesz eredményes (Fotó: eredmenyek.com)

A 23 éves támadó kidőlése azért is nagy érvágás az íreknek, mert az idényt a holland élvonalbeli AZ Alkmaarban bombaformában kezdte: a Konferencia-liga selejtezőjében öt meccsen hét gólnál, míg a bajnokságban két találkozón három találatnál jár. A statisztikáját az teszi még lenyűgözőbbé, hogy mindegyik mérkőzésén betalált.

Augusztus 21 óta azonban nem lépett pályára, ráadásul az első diagnózishoz képest súlyosabbnak tűnő térdsérülést szenvedett, így nem kizárt, hogy az októberi válogatott meccseket is kihagyja. A magyarok elleni visszavágót majd csak novemberben rendezik.

Troy Parrott egyébként 2017-ben került Írországból a Tottenham Hotspurhöz, amely az évek alatt folyamatosan más angol klubokhoz adta őt kölcsönbe. Az Alkmaar aztán tavaly nyáron vásárolta meg, de előtte négy mérkőzésen a Spursben is játszott.

Az ír kapitány a Celtic 22 éves játékosát, a válogatottban eddig még nem játszó Johnny Kennyt hívta be a helyére.