Változott a széljárás: eltüntették a reklámfilmből a Budapest Pride-ot, helyére az 1956-os forradalom lépett

Az Erste Group AI-alapú reklámfilmje – amelyet az Európai Fórum Alpbach megnyitójára készítettek – történelmi európai pillanatokat animál, köztük a Budapest Pride felvonulást, amely a magyar kormány ellen irányuló jelenetként jelent meg – írja a Die Presse.

A magyarországi Erste Bank kérésére ezt a jelenetet törölték, helyette az 1956-os forradalom került a filmbe,

indoklásuk szerint ez „minden magyar számára közös jelentéssel bír”. A döntés internetes vitát váltott ki, de széleskörű felháborodást nem okozott. A cikk kritikus hangvétellel bír, kiemelve a történelmi pontatlanságokat és az AI használatának problematikusságát a múlt bemutatásában.