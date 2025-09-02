Ft
09. 02.
kedd
budapest pride liberális Magyarország Budapest ellenzék 1956-os forradalom baloldal

Változott a széljárás: eltüntették a reklámfilmből a Budapest Pride-ot, helyére az 1956-os forradalom lépett

2025. szeptember 02. 11:21

A magyarországi Erste Bank kérésére történt a csere.

2025. szeptember 02. 11:21
null

Az Erste Group AI-alapú reklámfilmje – amelyet az Európai Fórum Alpbach megnyitójára készítettek – történelmi európai pillanatokat animál, köztük a Budapest Pride felvonulást, amely a magyar kormány ellen irányuló jelenetként jelent meg – írja a Die Presse.

A magyarországi Erste Bank kérésére ezt a jelenetet törölték, helyette az 1956-os forradalom került a filmbe,

indoklásuk szerint ez „minden magyar számára közös jelentéssel bír”. A döntés internetes vitát váltott ki, de széleskörű felháborodást nem okozott. A cikk kritikus hangvétellel bír, kiemelve a történelmi pontatlanságokat és az AI használatának problematikusságát a múlt bemutatásában.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP
 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
red-bullshit
2025. szeptember 02. 11:51
Mit mersz, te erste? Más farkával csalánt versz te? Méghogy AI, nem is mai. Csak felcserélted a pontatlanságot és a pofátlanságot. Pedig pofátok az van. Méghozzá büdös nagy.
Válasz erre
0
0
NeMá
2025. szeptember 02. 11:44
Vissza kérték a pénzt? Vallami konzekvencia?
Válasz erre
0
0
pista-bacsi
•••
2025. szeptember 02. 11:43 Szerkesztve
Addig ütni őket, amíg mozognak. Mocskos szar szemét multi, az araboknál bezzeg nem merne buziskodni. Nekünk is pont úgy kell ellenük fellépni, ahogy muszlim testvéreink tennék.
Válasz erre
0
0
julius68-2
2025. szeptember 02. 11:31
Menjenek a francba, az Erstének a Budapest Pride és az 1956-os forradalom csereszabatos !
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!