Változott a széljárás: eltüntették a reklámfilmből a Budapest Pride-ot, helyére az 1956-os forradalom lépett

Botrány lett a Budapest pride-os reklámfilmből, villámgyorsan töröltették mindenhonnan
Az Erste Group töltötte fel a YouTube-csatornájára a bank új reklámját, de a mesterséges intelligencia miatt hiba csúszhatott a gépezetbe.
A magyarországi Erste Bank kérésére történt a csere.
Az Erste Group AI-alapú reklámfilmje – amelyet az Európai Fórum Alpbach megnyitójára készítettek – történelmi európai pillanatokat animál, köztük a Budapest Pride felvonulást, amely a magyar kormány ellen irányuló jelenetként jelent meg – írja a Die Presse.
A magyarországi Erste Bank kérésére ezt a jelenetet törölték, helyette az 1956-os forradalom került a filmbe,
indoklásuk szerint ez „minden magyar számára közös jelentéssel bír”. A döntés internetes vitát váltott ki, de széleskörű felháborodást nem okozott. A cikk kritikus hangvétellel bír, kiemelve a történelmi pontatlanságokat és az AI használatának problematikusságát a múlt bemutatásában.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP